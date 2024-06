Spojené státy zrušily zákaz poskytování zbraní a výcviku brigádě Azov, ukrajinské vojenské jednotce, která hrála ústřední roli při obraně jihovýchodního města Mariupol v roce 2022. Město sice bylo v květnu 2022 dobyto, příslušníci brigády se i tak stali oslavovaným symbolem ukrajinského odporu. Zrušení zákazu prý posílí bojovou kapacitu brigády v probíhající válce proti ruské invazi. O zrušení zákazu informovala v úterý agentura AP.

Dobrovolnický prapor Azov byl původně zřízen v květnu 2014 k boji proti Ruskem podporovaným silám ve východním Donbasu na Ukrajině. Později byl převeden do Národní gardy. Někteří příslušníci původního praporu měli údajně vazby na krajně pravicové a ultranacionalistické skupiny. Spousta z nich však údajně jednotku později opustila. Spojené státy v minulosti zakázaly praporu Azov přijímat americké zbraně právě kvůli odkazu na neonacistickou ideologii některých jeho zakladatelů.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vnímá aktuální rozhodnutí Washingtonu jako „mimořádně negativní“. Brigádu Azov označil za „ultranacionalistickou ozbrojenou formaci“ a obvinil americké úřady, že jsou „připraveny flirtovat s neonacisty“.

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 22% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9571 lidí BBC, že prověřovací proces „nezjistil žádné důkazy o hrubém porušování lidských práv“ ze strany brigády a zdůraznil, že současná jednotka se liší od dobrovolnické milice, která byla zřízena v roce 2014 a která přitahovala bojovníky z krajně pravicových kruhů a byla kritizována za některé své taktiky. „Ruské dezinformace se pokoušejí spojovat ukrajinskou jednotku Národní gardy 12. brigády speciálních sil Azov s domobranou zformovanou na obranu Ukrajiny před ruskou invazí v roce 2014, která se nazývá „prapor Azov“," dodal mluvčí.

Brigáda Azov, která je nyní jednotkou ukrajinské Národní gardy, tento krok uvítala a uvedla, že ruské „lži o Azovu, které kremelský režim na Západě šíří už léta, dnes dostaly zdrcující ránu“. „Přijetí západních zbraní a výcviku od USA nejen zvýší bojeschopnost Azova, ale především přispěje k zachování životů a zdraví personálu brigády,“ uvedla brigáda ve svém prohlášení. Příslušníci brigády Azov odmítají obvinění z extremismu a jakékoliv případné vazby na pravicová hnutí.

Erik Sperling, výkonný ředitel nezávislé organizace Just Foreign Policy, jejímž cílem je reforma zahraniční politiky Spojených států prostřednictvím mobilizace Američanů, kteří chtějí zahraniční politiku založenou na diplomacii a právu, upozornil na to, že Azov ještě „před deseti lety nesměl používat americké zbraně, protože američtí představitelé zjistili, že někteří z jeho zakladatelů zastávali rasistické, xenofobní a ultranacionalistické názory“.

Následně připomněl slova zástupkyně náměstka pro regionální bezpečnost Miry K. Resnickové: „Nemůžeme ignorovat naše hodnoty – musíme je dodržovat.“

Azov was "barred about a decade ago from using American arms because U.S. officials determined that some of its founders espoused racist, xenophobic and ultranationalist views"



"We cannot ignore our values—we must live up to them"

-Mira Resnick @StateDeptPM https://t.co/Zzpu3zcPSg pic.twitter.com/z92gpoTHAf