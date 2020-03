„Bulovka zešílela. Je to skandál!“ Babiš chce okamžitě odvolat ředitele nemocnice

reklama

Kvaček své doporučení, které rozeslal e-mailem zaměstnancům, hájil slovy, že je to v souladu s přístupem Světové zdravotnické organizace (WHO). „Je to společný názor našich infektologů a naší hygieničky a je to v souladu s doporučením WHO. Ústenky by měli nosit pouze zdravotničtí zaměstnanci, kteří mají respirační onemocnění, a mohli by tak případně někoho nakazit, nebo se musejí explicitně chránit, ale neměli by je nosit neustále,“ uvedl ředitel Bulovky Jan Kvaček.

Předseda vlády to označil za skandál. „Bulovka zešílela. Je to skandál. Okamžitě žádám odvolání pana ředitele. Je to klíčová nemocnice. Toto je skandál. Je to naprosto v rozporu s doporučením vlády,“ sdělil Babiš Novinkám v reakci na e-mail, který byl rozeslán zaměstnancům pražské nemocnice.

Jako jeden z důvodů, proč k takovému kroku nemocnice přistoupila, je podle Kvačka nedostatek materiálu. O odvolání musí ale rozhodnout ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se zatím k záležitosti nevyjádřil.

Fotogalerie: - Česko bez hospod

Psali jsme: Primář z Bulovky v ráži: Pomazané hlavy v Bruselu! Určují, z jakého papíru budou kapesníčky, aby Gretě nezkazily dětství. Ale když přijde pandemie...

To nemůže být pravda. Feťáci, opilci a bezdomovci mají přednost… Přečtěte si, jak to vypadá na Bulovce, kam vozí pacienty s koronavirem. Mluvili jsme s ředitelem

Některé nemocniční budovy na Bulovce se rozpadají rychleji, než jsou opravovány. Primátor Hřib mezitím poslal tiskovku o vyvěšení tibetské vlajky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.