„ČT se vydováděla! Lhali, jako když tiskne.“ Svobodná Vitásková se bude bránit

reklama

Moderátorka Štěpánka Duchková pro začátek uvedla, že Vitásková byla obžalována v kauze solárních panelů na Chomutovsku, která je velice složitá. Ale tématem rozhovoru bylo hlavně soudnictví. Vitásková si zažila hned několik rozsudků, od 8 let natvrdo, až po osovobození, kterého se jí dostalo několikrát, naposledy v listopadu minulého roku. Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 919 lidí

Bývalá šéfka ERÚ uvedla, že proces byl vykonstruovaný a sloužil k tomu, aby z úřadu odešla. „Takže byl vykonstruovaný státním zástupcem Radkem Mezlíkem a prošla jsem vlastně celým soudním systémem, poprvé v životě, vlastně jsem netušila, co mě čeká, když jsem byla obžalována,“ řekla pro začátek Vitásková. Dodala, že se soudila dohromady 7 let. „Já bych k tomu chtěla jen dodat, že pokud je člověk skutečně nevinný, nikdy se s tím nesetkal, tak je to takový zápřah, neskutečný zásah do vašeho života, nejen pracovního, ale i osobního, zničí vám to kariéru i rodinu, přátele, finance,“ popsala svou zkušenost a doplnila, že se bude soudit o odškodnění. Ale to znamená nové kolo soudů.

„To není, že vám stát zavolá a řekne, tak my jsme se tedy spletli. Protože jak jste řekla, nepravomocně jsem byla odsouzená na prvním stupni, na druhém stupni jsem byla zproštěna, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se dovolal k nejvyššímu soudu, protože chtěl, abych byla alespoň trošku potrestaná, tam předložil nepravdivé důkazy, nicméně nejvyšší soud to nebral v potaz, ty jeho nepravdivé důkazy,“ zabředla Vitásková opět do popisování procesu.

Fotogalerie: - Institut Aleny Vitáskové

Dodala, že takovýto proces přežije člověk jen tehdy, pokud je silný a navíc má finanční prostředky na právníky. „Já jsem v té první části měla tři právníky a přesto jsem dostala 8 a půl let. Takže musíte mít řadu právníků a ještě je stále mám,“ uvedla. Ze stresu měla prý i zdravotní potíže.

Psali jsme: Schwarzenberg: Největší fekál v Čechách, to je toto. Kalousek? Chápu, že mu česká politika leze na nervy H*vno a švestkový knedlíky. Měl pravdu! Jakešova smrt: Uvolněný internet sype „Kde jsou ty krávy?!” Jakešův rok starý projev. A po jeho smrti všichni promluvili Schwarzenberg: Kalouska lidi neradi, protože je chytřejší než oni. Prezidentské volby? Měl jsem méně peněz než Zeman

„Nicméně, já jsem stále pracovala, pracovala jsem na plné obrátky na regulačním úřadu. Což se dá zdokladovat tím, že jsme umožnili, aby byly rovné podmínky na energetickém trhu a ochránili jsme spotřebitele od zbytečného růstu cen energií, takže jsme zhruba každé rodině, jak jsme to v té době počítali, ušetřili asi 12 tisíc měsíčně za energie, protože jsme nedovolili ten prudký nárůst,“ připomenula Alena Vitásková. Při smyslech ji udržovala jednak práce a také její vztek, že si dovolili ji takto obžalovat.

„Aby se mě zbavili, chtějí mě zavřít, chtějí mě dehonestovat. Jeden kolega, který byl takto vláčen, tak už je mrtvý, už je po smrti, protože nevydržel ten tlak. Ten tlak se nedá vydržet. Jsou dva mrtví v té kauze. To je takový nápor na psychiku a na fyzické zdraví, ne jen na duševní,“ popisovala své strasti.

Fotogalerie: - Vitáskové kniha o solárních podvodech

Uvedla, že kdyby věděla, že státní správa a justice je takto prohnilá, tak by do čela úřadu nikdy nešla. „Já jsem to netušila, tak jako to netušíte vy, tak jako to netuší celá řada posluchačů nebo diváků. Netuší, že je to možné, až když to zkusí na vlastní kůži,“ varovala.

Vyjádřila se i o soudním procesu na prvním stupni: „Já jsem přesvědčena, že ten soudce, kdyby byl znalý, tak prostě to vůbec nepřijme, takovou kauzu. A toho státního zástupce musí vyhodit ze dveří a ten státní zástupce by tam dneska už neměl co dělat, protože jsou dvě možnosti. Státní zástupce Radek Mezlík buď nezná zákony. To je možné, setkávám se s tím trvale, že někteří státní zástupci nebo dokonce i někteří soudci zákony neznají. Nebo ta druhá možnost, že jednal na zakázku, na objednávku. Což je také možné, protože to několikrát potvrdil premiér Andrej Babiš a nejen on, slyšela jsem ministryni spravedlnosti Benešovou, že takové možnosti jsou.“ Jiná možnost podle ní není, takže tak jako tak, tento státní zástupce podle ní nemá co dělat ve své funkci.

Ze soudu má údajně trauma doposud. „Vás pak přestanou zdravit známí. Dívají se - to je zločinec. Teď Česká televize se na tom vydováděla, že. Ta tam lhala, jako když tiskne, podávala jsem na ně trestní oznámení, protože dávali nepravdivé informace, ještě se s nimi stále soudím. To byla široká mašinérie proti mně, to nebylo, že by tiše u soudu něco probíhalo, nosily by se tam důkazy nebo vyslýchali svědci. Mně třeba nepřipustili jediného svědka,“ popisovala Vitásková okolnosti soudu dále.

Psali jsme: Soud v Brně zprostil Vitáskovou obžaloby ze zneužití pravomoci Zvěrstvo! Vitásková: Budou po vás chtít další miliardy. Nečas mě kdysi varoval. Psala jsem Babišovi Tváře solárního tunelu se vrací na scénu. Elektřina se může stát luxusem jen pro bohaté. Už brzy, varuje Alena Vitásková Skončí dotace zase v kapsách bohatých, jako kdysi „soláry“? Řemeslníci zmizeli, jen montujeme. A vy se divíte? Hrozí další utažení šroubů, varuje Alena Vitásková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.