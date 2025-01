„Chceme svobodné volby.“ V Rumunsku lidé vyšli do ulic. A nebylo jich málo

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14868 lidí podle agentury AP Georgescu.



Rumunský prezident Klaus Iohannis předtím také odtajnil zpravodajské informace, podle nichž Rusko zorganizovalo tisíce účtů na sociálních sítích k propagaci Calina Georgescua na platformách, jako je TikTok a Telegram. Soud následně, aniž Georgescua jmenoval, uvedl, že jeden ze třinácti kandidátů v prvním kole voleb 24. listopadu byl na sociálních sítích neoprávněně „zvýhodněn“, což vedlo k danému výsledku hlasování.



Georgescu verdikt odsoudil jako „oficiální puč“ a útok na demokracii a proti zrušení voleb se postavila také jeho protikandidátka a předsedkyně strany Unie záchrany Rumunska Elena Lasconiová.

Fotogalerie: - Hnusná i krásná Bukurešť

Zrušení prezidentských voleb pak kritizovali během nedělního protestu v ulicích hlavního města i samotní Rumuni. Šéf Aliance za jednotu Rumunů George Simion pak prohlásil, že jde o protest proti „státnímu převratu, který se odehrál 6. prosince“.



„Mrzí nás, že jsme tak pozdě zjistili, že jsme žili ve lži a že nás vedli lidé, kteří o sobě tvrdili, že jsou demokraté, ale vůbec jimi nejsou,“ řekl novinářům na místě dle AP Simion, jehož strana nedělní protest organizovala. „Požadujeme návrat k demokracii prostřednictvím obnovení voleb, počínaje jejich druhým kolem,“ dodal.



Bukurešťské četnictvo podle serveru Radio Romania Bucuresti FM uvedlo, že odhady počtu účastníků nečinilo, ale odkázalo na odhady pořadatelů, hovoří minimálně o 100 tisících účastníků. Podobné odhady sdílela i některá rumunská média.

???? Close to 100,000 people on the streets of Bucharest protesting against the decision to cancel the elections and in support of Georgescu



Man tries to find the end of the protest, gives up after he keeps running into masses of people pic.twitter.com/EEs7C2ga3P — Daily Romania (@daily_romania) January 12, 2025

Fotogalerie: - Rumunská odysea

„Více než 100 000 vlastenců přišlo vyjádřit svou podporu svobodným volbám. Nezastavíme se, dokud nelegitimní prezident Klaus Iohannis neodstoupí,“ sdílel Simion na sociální síti X s výzvou, aby se k protestujícím přidali i další Rumuni.

Romania ????’s city capital, today.



More than 100.000 patriots have come out to express their support for free elections, #freedom, #peace and #justice.



We will not stop until the illegitimate president @KlausIohannis resigns.



Join us! pic.twitter.com/tav4ce3Ghw — ???? George Simion ???? (@georgesimion) January 12, 2025

Odsoudil též, že měla některá média o davech přítomných prohlašovat, že jde o „pouze pár tisíc“ Rumunů.

Mainstream media says that “only a couple of thousand” of ????Romanians are out protesting.

Does this look like just a few thousand to you?



The people are fed up with their lies. This is just the beginning ??!#freedom#democracy pic.twitter.com/gDCoR6gryb — ???? George Simion ???? (@georgesimion) January 12, 2025

Rumunská mutace rádia Svobodná Evropa uvedla, že demonstranti měli zaplnit ulice v délce přibližně tří kilometrů a volali po odstoupení současného rumunského prezidenta či hesla požadující svobodu.

????Tens of thousands of Romanians are gathering right now in the center of #Bucharest.



STOP dictatorship!#Democracy#Freedom pic.twitter.com/cnvkg3YjIi — ???? George Simion ???? (@georgesimion) January 12, 2025

Tisíce lidí kvůli zrušeným prezidentským volbám protestovaly v hlavním městě země předtím již v pátek. Přestože byly stanoveny nové termíny opakování hlasování a první kolo je naplánováno na 4. května, není jasné, zda se Georgescu bude moci nových voleb zúčastnit. Nezávislý kandidát rozhodnutí napadl u odvolacího soudu a podal též stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Psali jsme: Pozavírat opozici. Teď se to může stát i tady. Foldyna žasne, co si vláda se zákonem dovolila „Jako v Rumunsku.“ Bývalý eurokomisař si pustil pusu na špacír. A je zle Nový trestný čin. A další voják u Fialy. Právník bije na poplach. Velmi citlivá věc ve hře „Zastavme cestu do otroctví!“ Ekonom Ševčík a zrušení voleb v EU