„Chcete nám vládnout,“ vyčetl Orbán Bruselu. V památný den

Dne 15. března Maďarsko slaví státní svátek, který připomíná revoluci z let 1848–1849 a následnou válku za nezávislost. Každý rok v tento den si Maďaři připomínají historické události, kdy se vzbouřili proti rakousko-habsburské nadvládě a usilovali o svou nezávislost. Revoluce v roce 1848 byla významným milníkem, neboť se v Maďarsku uskutečnily první demokratické volby a byl zřízen zastupitelský parlament. Přestože revoluce nakonec nebyla úspěšná, stala se symbolem nezávislého a moderního Maďarska.

Anketa Jste pro vytvoření společné evropské armády na bázi EU? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4631 lidí Viktor Orbán přednesl veřejný projev, ve kterém kritizoval vměšování se Evropské unie a dalších zahraničních mocností do vnitřních záležitostí Maďarska. „Vždy se najde impérium, která se snaží vzít Maďarům svobodu. Právě teď je to impérium v Bruselu,“ uvedl Orbán. Brusel dle jeho slov zneužívá svou moc právě tak, jak to v minulosti dělala Vídeň. Upozornil ovšem, že nápravou není odklon od celé Evropské unie, nýbrž její infiltrace. „Nesmíme jít ven, ale dovnitř: Obsadíme ji a změníme ji,“ plánoval Orbán.

„Impérium George Sorose, liberální globalisté a bruselští byrokrati nám již 15 let kladou překážky různými způsoby – od vydírání, přes finanční nátlak až po výhrůžky,“ pokračoval Orbán s připomínkou, že jeho strana Fidesz zůstává neporažena a sílí i frakce Patriotů pro Evropu. „Hnutí Patriotů pro Evropu sílí v celém světě. Nabrali sílu a po Itálii, Nizozemsku a Rakousku zvítězili také ve Spojených státech. Letíme ve formaci. V bitvě o duši západního světa dnes stojíme vítězně,“ řekl premiér Orbán a provolal slávu Maďarům, kteří „nepoklekli před Bruselem“.

For 15 years, the Soros empire, liberal globalists, and Brussels bureaucrats, have thrown everything at us - blackmail, money, threats - but we remain undefeated. We've won four elections, and now the momentum is on our side. @PatriotsEU are rising worldwide, from Italy to the… pic.twitter.com/Vj0oEQb92R — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 17, 2025

Orbán také oznámil opatření, která jeho vláda podnikne v reakci na tyto vnímané hrozby. Zavázal se „vykořenit“ média a další organizace, které jsou financovány ze zahraničí, a prohlásil, že v Maďarsku dojde k likvidaci „globální stínové armády“, kterou považuje za nástroj Evropské unie a liberálního amerického impéria.

Dále se vyjádřil i k bruselské politice týkající se Ukrajiny. Orbán obvinil Brusel, že se „skočil po hlavě“ do rusko-ukrajinského konfliktu a že jeho zásahy nejsou zaměřeny na pomoc, ale na kolonizaci, přičemž právě válka je použita jako nástroj kolonialismu. Orbán kritizoval rozhodnutí evropských vládců, kteří podle něj tlačí Ukrajinu k pokračování ve válce za jakoukoliv cenu, a naznačil, že výměnou za to Ukrajina získá urychlené členství v Evropské unii. Orbán také poukázal na to, že Maďarsko, jakožto členský stát Evropské unie, bude muset nést důsledky těchto rozhodnutí a zdůrazňuje, že bez souhlasu Maďarska nebude možné přijmout žádné rozhodnutí o členství Ukrajiny v Evropské unii.

What we are facing is more than Hungary's fight for freedom: it is a fight for Europe's future. The Brusselian empire seeks to replace Europe’s peoples and erase our Christian values. Despite their best efforts, at Hungary’s borders, we’ve held them back. Still, holding the line… pic.twitter.com/agWXwN6ghB — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 16, 2025

Orbán dále vyjádřil svůj názor, že současný boj za svobodu není pouze maďarskou záležitostí a varoval před migrací, kterou vnímá jako hrozbu od „impéria“, které se snaží „smísit původní obyvatele Evropy s invazními masami z cizích civilizací“ a zároveň odklonit budoucí generace od tradičních hodnot a životního stylu k „chaosu nepřirozeného životního stylu“.

„Imperiální mašinérie zpustošila celý západní svět, ale my jsme ji zastavili na hranicích Maďarska. Nevzdali jsme se. Nenechali jsme je ovládnout zemi, parlament ani vládu,“ pochvaloval si Orbán maďarskou migrační politiku.

Orbán zdůraznil, že primárním úkolem Maďarska je bránit se proti útokům Bruselu a zachovat národní suverenitu a nezávislost. „Tato země, země Maďarů, je naše. Po ničem jiném netoužíme a nevzdáme se jí. Nelze nám ji vzít násilím, hrozbami ani lichotkami. A nebudeme o ní smlouvat. Nikdy,“ prohlásil premiér.

Psali jsme: Od nás nic. Maďarsko odmítlo balíček 20 miliard eur pro Ukrajinu Jeden svět za desítky milionů. Pekarová pozve diváctvo do sněmovny, školy půjdou na film o Milionu chvilek Hřib se snaží lákat voliče přes kopance do Trumpa a zbrojení Před „ukrajinským“ summitem EU vytáhl Orbán provokativní foto