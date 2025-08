TOP pokrytectví? Díra ve snaze zhatit volby Okamurovi a STAČILO!

Poslanec Martin Dlouhý z TOP 09 na X v několika příspěvcích upozornil na údajně „podvodné“ a praktiky „nepřiznaných“ koalic SPD pod vedením Tomia Okamury a STAČILO! Kateřiny Konečné, které podle něj obcházejí volební pravidla. Uvedl také, že jemu dostupná stanoviska právníků naznačují možnost úspěchu stížností proti oněm „nepřiznaným“ koalicím.

Dlouhý zdůrazňuje, že cílem uzavíracích klauzulí pro koalice je zajištění stabilního politického systému a zabránění jeho fragmentaci. Dle jeho názoru, který zakládá i na vlastní reflexi, že ani Fialova pětikoalice se ve vládě neudržela celá až do konce volebního období, by vláda složená z mnoha menších subjektů, navíc ani nefungovala a vedla tak k nestabilitě.

Poslanec TOP 09: My to dělali taky, ale teď je to jiné

„To je v přímém rozporu se záměrem zákonodárce vytvářet stabilní vlády. Podle nám dostupných stanovisek právníků, tak dobře podaná stížnost proti koalicím má naději na úspěch,“ uvedl Dlouhý.

A ačkoliv poslanec TOP 09 připustil, že podobná praxe v minulosti byla i u strany, jedná se o dvě odlišné situace. Tehdy totiž nehrozilo ohrožení spravedlnosti a demokratického systému!

„Také kandidátka TOP 09 s podporou Starostů v minulosti mohla být sporná. Tehdy ovšem nikdo žádné ohrožení spravedlivosti voleb či fragmentaci politického systému intenzivně nepociťoval. Nyní je však doba více vyhrocená, důvěra občanů v politický systém se snižuje, dostáváme se na hranu našeho demokratického systému,“ napsal Dlouhý.

PODVODNÉ KOALICE SPD A STAČILO! DÍL 1.

V říjnu nás čekají parlamentní volby a je povinností všech politických stran a hnutí provádět kampaň férově, neohýbat pravidla.

Bohužel, místo férové soutěže tu máme podvodné, nepřiznané koalice SPD a Stačilo!

Vykřikují, že to Fialově vládě… — Martin Dlouhý (@M_M_Dlouhy) June 24, 2025

Plán na napadení volební účasti STAČILO! a také SPD s podporou Svobodných, Trikolory a PRO kritizuje politický komentátor Petr Holec. Podle jeho názoru, který sdílel ve svém komentáři na platformě Opinio.cz, se jedná o zoufalý pokus někdejší pětikoalice udržet se u moci a změnit tak výsledek voleb.

Holec poukázal i na pokrytectví TOP 09, která je sama „pionýrem“ společných kandidátek.

„Byla to totiž právě jeho TOP 09, která cestu do parlamentu formou společných kandidátek hrdě vyšlápla,“ upozorňuje Holec, že to byla právě strana TOP 09, která díky „podvodné koalici“ vytáhla do Poslanecké sněmovny hnutí STAN.

TOP 09: S pomocí Starostů i Bursíka

V roce 2010 se volby do Poslanecké sněmovny konaly koncem května. Strana TOP 09 byla tehdy pod vedením Karla Schwarzenberga stará necelý rok a jako taková se rozhodla do voleb kandidovat s podporou Starostů a nezávislých a Starostů pro Liberecký kraj (SLK). TOP 09 ve volbách získala 16,7 procenta hlasů. Do sněmovny se tak díky volebnímu úspěchu dostalo 25 poslanců TOP 09, ale i 3 poslanci hnutí STAN a 2 poslanci SLK.

Kandidáti obou seskupení byli na společné kandidátce TOP 09 i ve volbách v roce 2013. Poté spolu šly ještě do krajských voleb v roce 2012 a 2014 a společné kandidáty stavěly v jednotlivých obvodech i pro volby do Senáru během let 2014 a 2016. Smlouva, která trvala mezi TOP 09 a STAN trvala až do ledna 2017, jak píše strana TOP 09 na svých webových stránkách.

Do říjnových voleb v roce 2017 už tedy šla TOP 09 bez podpory STAN a možná i to se ve výsledku mohlo promítnout do slabého výsledku, kdy strana jen těsně překonala pětiprocentní hranici. Strana získala přesně 5,31 procenta hlasů a lze tak předpokládat, že mimo sněmovnu strana neskončila jen díky podpoře menších mimoparlamentních stran, jako třeba monarchistická strana Koruna Česká, Konzervativní strana, Klub angažovaných nestraníků nebo Liberálně ekologická strana (LES) Martina Bursíka.

Komentátor Holec ve svém textu dodává, že podobně dále i ODS chodila do voleb se společnou kandidátkou se Soukromníky. „To ale samozřejmě bylo hodnotové,“ dodává Holec ironické vysvětlení, proč bylo chování ODS a TOP 09 ospravedlnitelné, zatímco na SPD a STAČILO! se nechávají vypracovávat právnické posudky.

Martin Dlouhý nicméně poskytl vysvětlení už ve 12. příspěvku na platformě X o nepřiznaných koalicích, kdy uvedl, že „smysl demokracie je více než volební zákon“. Subjektivní vnímání demokracie poslance Dlouhého zde vychází ze stanoviska soudkyně Elišky Wagnerové z ledna 2005, kauzy senátora Nádvorníka.

PODVODNÉ KOALICE SPD A STAČILO!

DÍL 12. Smysl demokracie je více než volební zákon.



Definicí demokracie, jejíž nejvýraznější vnější manifestací jsou právě volby, je mnoho. Přesto od dob antiky je demokracie charakterizována jako vláda lidu, nacházející výraz právě ve volbách (a… — Martin Dlouhý (@M_M_Dlouhy) July 9, 2025

Jak ovšem Holec upozornil, společné kandidátky mají v Česku precedent a případná žaloba na SPD a STAČILO! by pravděpodobně měla mít jen malou šanci na úspěch. V současné politické atmosféře si ovšem Holec není jistý ani českou justicí.

„Je to samozřejmě stejně směšný argument jako všechny ostatní. Nakonec akutní zoufalství nikdy neplodí nic chytrého,“ uvedl Holec ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz k návrhu možné žaloby a argumentaci poslance Martina Dlouhého.

Politolog: Ne zrovna slušný způsob politického boje

Připustil však, že Dlouhý má pravdu alespoň v tom, že lidé mají obavy ze zmanipulovaných voleb. Podle Holce se ale nejvíce bojí právě „režimu Petra Fialy“, do kterého on sám zahrnuje i předsedu Ústavního soudu Josefa Baxu, který dle Holce před časem naznačil, že „i Ústavní soud může vstoupit do voleb, pokud nebudeme stát na správné straně“.

Podle průzkumu agentury STEM pro Ministerstvo vnitra, o kterém informoval server iROZHLAS.cz, se více lidí v České republice bojí manipulace voleb ze strany vlády (54 %), která se nebude chtít vzdát moci, než manipulací z Ruska (39 %).

Své vyjádření ParlamentnímListům.cz poskytl i politolog Lukáš Valeš a zmínil dva aspekty současného postoje TOP 09, který je zaměřen proti kandidátkám SPD a STAČILO!.

Prvním z aspektu je podle Valeše snaha o zviditelnění se v rámci předvolební kampaně, protože podle něj TOP 09 de facto jako samostatná strana již neexistuje. „Snaží se takto zviditelnit, když už nemají co jiného nabídnout,“ uvedl politolog.

Druhým aspektem je rostoucí obava z rozsahu volebního úspěchu hnutí STAČILO! a SPD. Jejich preference v průzkumech veřejného mínění u většiny agentur rostou.

„Vlastně je to podle mě ne příliš slušný způsob vedení politického boje, kdy jsou účelově zvlášť ze strany TOP 09 voleny argumenty, které nejsou právní, ale politické povahy,“ kritizoval snahu TOP 09 o diskreditaci kandidátek SPD a STAČILO! Lukáš Valeš.

Poslanec Martin Dlouhý (TOP 09), který téma v posledních týdnech zvedá na sociálních sítích i v médiích, je českým politikem a ekonomem. V současnosti přednáší na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Členem TOP 09 se stal v roce 2009. O rok později byl zvolen za TOP 09 do Zastupitelstva hl. města Prahy. V roce 2013 se stal pražským radním pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení a v říjnových volbách 2014 byl zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 3 a také do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Do Poslanecké sněmovny se Dlouhý dostal až v červnu 2024. Ve volbách v roce 2021 kandidoval za TOP 09 na kandidátce koalice SPOLU v Praze, ale skončil jako první náhradník. Do sněmovny se tak dostal až poté, kdy po zvolení Ondřeje Koláře do Evropského parlamentu převzal jeho uvolněný mandát. Ve sněmovních volbách v letošním roce kandiduje ze 14. místa kandidátky koalice SPOLU v Praze.

