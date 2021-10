„Chtějí ovlivnit...!“ Babišovi vypnuli mikrofon, Witowská ho grilovala horem dolem

Poslední veřejnoprávní debata osmi lídrů stran či hnutí, které by se mohly v nadcházejících volbách dostat do sněmovních lavic. U moderátorského pultíku Světlana Witowská. To je program středečního večera, jen necelých 42 hodin do otevření volebních místností. Probírala se témata jako Pandora Papers, klima, covid-19 či ekonomické otázky.

Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (SPOLU), Vít Rakušan (PirSTAN), Tomio Okamura (SPD), Jan Hamáček (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), Robert Šlachta (Přísaha) a Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra Svobodní Soukromníci) se sešli před televizními kamerami v prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„Naše země si zasluhuje kontinuitu, naše vláda byla úspěšná. Chci bojovat hlavně teď v Evropě proti navyšování cen energií, pro změnu Evropské unie v prospěch tohoto kontinentu,“ sdělil Babiš úvodem, proč chce být dál premiérem. Anketa Vyčítáte Babišovi kauzu ,,zámek ve Francii"? Vyčítám 4% Nevyčítám 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7136 lidí

Fiala chce být premiérem proto, že je potřeba změnit prostředí v České republice. „Je potřeba zkrotit zadlužování,“ domnívá se Fiala a poukázal mimo jiné i na výstavbu silnic či lepší vzdělávání.

Filip jde podle svých slov do voleb proto, že strana představuje reálný a realistický program. „Zajišťuje spravedlivé daně, samozřejmě dbáme na péči o děti, rodiny s dětmi,“ sdělil Filip, který však nechce po volbách už ani obhajovat mandát předsedy strany. Sociální demokracie pak ústy Jana Hamáčka slibuje, že republika již nebude procházet různými experimenty. „Jsme jediná strana, která má napsanou důchodovou reformu. Jsme schopni zajistit naší zemi bezpečnost,“ podotkl Hamáček.

„Pokud budeme součástí vlády, tak tady nenastane žádný lockdown. Prioritou je také pro nás snížit veškeré daně, aby našim lidem zde bylo lépe,“ uvedla Majerová Zahradníková. „Musíme konečně zastavit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Co se týče covidu, chceme návrat do normálního života. Podporujeme také energetickou bezpečnost a soběstačnost,“ sdělil Okamura, co by chtěl prosadit ve vládě.

Rakušan následně zdůvodňoval, proč není v České televizi Ivan Bartoš, jenž je kandidátem koalice Pirátů a Starostů a nezávislých na post premiéra. „Jsme rovnocenní partneři,“ sdělil Rakušan, že v premiérském křesle se však střídat nebudou.

Úvodním tématem pak byly rostoucí ceny. Co s tím udělá koalice SPOLU? „Jsme vystaveni inflaci a zdražování. Ten hlavní vliv je to, jaká je tady politika vlády. Je potřeba zkrotit obrovský deficit, rostoucí zadlužování České republiky,“ sdělil Fiala, že je také potřeba rozhýbat bytovou výstavbu. „Je potřeba snížit DPH na výstavbu a rekonstrukci bytů. Je potřeba změnit stavební zákon,“ dodal Fiala. A za důležité považuje také jednání o cenách energií. „Zdražování je hrozné, je to výsledek politiky vlády Andreje Babiše a je s tím potřeba něco dělat,“ dodal Fiala.

„V mnoha věcech se shodnu s Petrem Fialou. Je potřeba vést zodpovědnou fiskální politiku. Vláda zvyšuje zadlužení, pouští na trh nové finanční prostředky,“ sdělil následně k této otázce Rakušan a odmítl finance, které chce vláda posílat lidem na energie.

„Odmítám to. Pan předseda Fiala a pan Rakušan obvinili občany, že způsobili inflaci,“ oponoval však Babiš, což odmítl Rakušan. „Ne, vládu,“ dodal Rakušan. „My všem domácnostem dáme v podstatě 500 korun za obnovitelné zdroje, které mají na faktuře, za ten solární tunel, který tady demokratické strany způsobily,“ slíbil výše uváděné peníze Babiš a přislíbil i případné zrušení DPH na energie.

„Dochází ke zdražování a inflaci. Co se týče energií, je potřeba odmítnout zelený úděl. Zlikviduje to peněženky našich občanů,“ domnívá se Okamura, že je potřeba také odmítnout zrušení spalovacích motorů. „Je potřeba také dostavět jaderné bloky,“ sdělil dále Okamura a návrh vlády nazval „energožebračenkami“. „Bydlení – je potřeba znovu podpořit družstevní bydlení,“ sdělil také rozhorleně Okamura.

Vít Rakušan (STAN). Reprofoto: ČT24

„Od kolegů z pravice jsem neslyšel nic, co ten problém vyřeší hned. A ten problém z hlediska energií je tady. Musíme zastropovat ceny energií. Mechanismů je několik – například tvrdé vyjednávání v Bruselu či snížení DPH. Není možné, aby naši lidé neměli na energii. A pokud ten problém nastane, tak je potřeba využít toho, že máme robustní sociální systém – zaplať pánbůh, že ho ještě máme, než nastoupí pravice,“ dodal Hamáček.

Majerová Zahradníková následně uvedla, že je jediným zástupcem pravice v debatě. „Je třeba snížit daně všem lidem. Našim lidem následně zůstane více v peněženkách. To je naprosto zásadní. Ve chvíli, kdy snížíte daně, tak se sníží cena elektřiny,“ zmínila lídryně Trikolóry. „Je potřeba pomoct hned občanům,“ sdělil následně Robert Šlachta, jenž by snížil DPH na potraviny.

Hůř nebude!

Babiš následně odmítl to, že by lidem mohlo být hůř. „Ne, bude jim líp. Už teď jsme rozhodli o kompenzaci za obnovitelné zdroje. Jsme připraveni snížit DPH na energie, až na nulu,“ zdůraznil Babiš, že lidem bude líp.

„Lidé čelí obrovské drahotě. Je třeba zkrotit rozpočet,“ zmínil Fiala, jemuž následně však začal skákat do řeči Babiš, že on je ekonom a rozumí tomu, kdežto Fiala je politolog. Moderátorka Witowská se v tu chvíli snažila lídry uklidnit a dozvědět se odpověď na otázku. I přesto nebyla úplně úspěšná, Babiš s Fialou dále diskutovali mezi sebou.

Robert Šlachta (Přísaha). Reprofoto: ČT24

Na otázku, zda bude lidem líp, či nikoliv, jí pak následně odpověděl Rakušan. „Lidem nebude hůř, pokud bude stát fungovat, pokud nebudeme projídat ty zásoby, které vytvořili předchůdci,“ tvrdil následně Rakušan. „To je peklo, tohle,“ mumlal si v tu chvíli Babiš. Anketa Hrozí ,,orbanizace Česka"? Ano 2% Ne 1% Kéž by hrozila 97% hlasovalo: 5931 lidí

Co se týče zvyšování daní, velmi razantně toto odmítl Petr Fiala (ODS). Babiš následně hovořil o superhrubé mzdě, jež je podle něj podvod. „Nebudeme navyšovat daně,“ sdělil Babiš a následně si rýpl do Rakušana, který též odmítl zvyšování daní lidem. „Jste tady jen na záskok, Piráti říkají něco jiného,“ zmínil Babiš a poukázal i na to, že ODS rovněž vždy navyšovala daně, i když před volbami slibovala něco jiného.

„Budeme snižovat daně,“ přislíbila následně Majerová Zahradníková. „Potřebujeme, aby lidé byli bohatí, aby stát z toho měl...,“ míní také Majerová Zahradníková.

Závěrem této části diskuse chtěla Witowská po Babišovi a Fialovi slib, že se za čtyři roky nesáhne lidem na peníze. „Nesáhneme na peníze lidem, ale aby ty peníze měly stejnou hodnotu, tak musíme zkrotit tu strašnou inflaci,“ sdělil Fiala a následně si rýpl do Babišovy vlády, jež podle něj dělá strašné deficity.

Pandora Papers aneb Grilování v přímém přenosu

„My jsme zásadně navýšili lidem peníze. Za pana Fialy měli učitelé plus 122 korun. A my jsme dali 20 tisíc...,“ začal Babiš, do čehož mu vstoupil Fiala, že lidi nezajímá, co bylo před lety, ale co je teď – Babišova drahota. „Znehodnocují se jim úspory, zdražují se jim. Každý den se tomu čelí. Nevymýšlejte si, pane premiére,“ sdělil Fiala. „Vy obviňujete lidi za inflaci, to je skandální,“ rozčílil se následně Babiš. Do diskuse Babiše s Fialou vstoupila však Witowská a zeptala se Babiše na Pandora Papers. „Kde jste vzal téměř 400 milionů, které jste si půjčil? Ve vládním programovém prohlášení vaší vlády píšete: Chceme větší podporu pro boj s daňovými ráji a daňovými úniky,“ citovala Witowská.

„Na doporučení realitní kanceláře jsem nakoupil v roce 2009 nemovitost ve Francii. Byl jsem podnikatel. V roce 2017 se mě všichni ptali, odkud mám peníze na dluhopisy. A já jsem deklaroval – a jasně jsem prokázal jako jediný politik v historii této země – všechny příjmy od 1996. Jednoznačně jsem deklaroval, že ty peníze byly zdaněné v České republice, to jsem prokázal panu Sobotkovi, a i tak mě vyhodil z vlády, takže já to odmítám,“ sdělil Babiš. „Co odmítáte?“ zeptala se Witowská, Babiš si však dále vedl svou. „V roce 2009 byl ministr financí Kalousek,“ zmínil mimo jiné také jméno exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

Witowská následně Babiše vyzvala, aby se vrátil k letošnímu problému. „Ale to není letošní problém, paní redaktorko. Pět dní před volbami se občané České republiky dozvěděli, že podnikatel Babiš v roce 2009, před 12 lety, zakoupil nemovitost ve Francii,“ pokračoval Babiš. „Ale taky to bylo o jordánském králi, o Tony Blairovi,“ snažila se mu vyjmenovat Witowská, že to nebylo jen o něm.

„Všechno bylo podle zákonů,“ snažil se dál Babiš. „Proč jste to dělal tak složitě?“ zeptala se dále Witowská Babiše. „Já jsem to dělal podle toho, jak to doporučila realitní kancelář. Realitní kancelář, která měla v Praze prezentaci, my jsme projevili zájem o nemovitost, něco jsme si vybrali, a jsme spěchali, proto jsem tam vzal půjčku, a potom jak ta firma získala úvěr...,“ pokračoval Babiš, Witowská jej však přerušila: „Byl byste rád, kdyby takhle nakupovali všichni čeští občané?“

Petr Fiala (SPOLU), Andrej Babiš (ANO). Reprofoto: ČT24

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 6% Ano, trochu 18% Ne 76% hlasovalo: 5332 lidí

„Místo, abychom řešili, co se vzděláním, s důchodovou reformou, tak se poněkolikáté bavíme o problémech pana premiéra. Já bych na to žaludek neměl,“ reagoval slyšitelně a na mikrofon Fiala, do čehož mu již nahlas vstoupil Babiš se svým oponováním, že k této věci došlo v roce 2009, kdy nebyl politikem.

„Tyto věci, které pocházejí od pana Sorose, nepotřebuji poslouchat,“ označil následně celou debatu za nemístnou komunista Vojtěch Filip. „Bakaly a Sorose, pane kolego,“ vstoupil mu do řeči Babiš. Následně pak debatu označil za nekorektní, kdy opětovně hovořil o stáří kauzy a zároveň o toku peněz. „Neříkejte mi, že jsem byl politikem. Byl jsem podnikatel,“ sděloval Babiš. Witowská se jej následně ptala, zda podepisoval dokumenty offshorových firem už v době, kdy byl v politice. „Francouzští novináři tvrdí, že jste podepisoval ještě v roce 2018...,“ řekla Witowská.

„Já jsem podepisoval dokumenty, když realitní kancelář nás objednala do advokátní kanceláře na nákup té nemovitosti,“ sdělil Babiš, že podepisoval dokumenty pro firmu, která nakoupila nemovitost. „Offshorové firmy nejsou zakázané, to není protiprávní,“ podotkl Babiš a rýpl do Lukačoviče a Seznam Zpráv. „Vlastní českou firmu...,“ začal Babiš, Witowská jej však přerušila, že Lukačovič není premiérem této země.

