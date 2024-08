Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 12% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 84% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 15038 lidí Ukrajinská operace na území Ruska má dle tvrzení ukrajinského ministerstva zahraničí za cíl vytvoření „nárazníkové zóny“ v Kurské oblasti a zabránění úderů raket dlouhého doletu ze strany Ruska na Ukrajinu. Ale dle profesora Mearsheimera i přes dosavadní ukrajinský postup ji nelze označit za úspěšnou, jelikož zisk území není tím, co v současné válce rozhoduje ve prospěch Ruskem napadené země.

„Klíčovým faktorem určujícím úspěch v opotřebovávací válce je poměr obětí a výměn, nikoliv obsazení území, kterým jsou západní komentátoři posedlí,“ vysvětlil Mearsheimer pro magazín Responsible Statecraft amerického think tanku Quincy Institute for Responsible Statecraft, proč si myslí, že je ukrajinský vpád do Ruska „velkou strategickou chybou, která urychlí její porážku“.

Poměr obětí a výměn v kurské ofenzívě dle politologa „vyznívá rozhodně ve prospěch Ruska“. A je to ze dvou důvodů: „Za prvé si (ukrajinská operace) vyžádala relativně málo ruských obětí, protože ukrajinská armáda fakticky obsadila nebráněné území. Za druhé, jakmile byla Moskva na útok upozorněna, rychle nasadila proti postupujícím ukrajinským jednotkám, které byly na otevřeném prostranství a snadno zasažitelné, masivní leteckou sílu.“ Dle Mearsheimera tak „není překvapením, že útočící síly ztratily mnoho vojáků a obrovskou část své techniky“.

A aby toho nebylo málo, Kyjev podle politologa navíc „stáhl špičkové bojové jednotky z frontových linií na východní Ukrajině – kde jsou zoufale potřeba – a učinil je součástí kurských úderných sil.“ „Tento krok ještě více vychyluje již tak nerovnoměrný poměr obětí a ztrát na této kriticky důležité frontě ve prospěch Ruska. Není divu – vzhledem k tomu, jak pošetilý nápad kurský vpád je – že Rusy zaskočil,“ doplnil Mearsheimer.

Že v dlouhodobějším horizontu Ukrajina, která se potýká s nebezpečným nedostatkem živé síly a vybavení, vyčerpá elitní jednotky, které by byly potřeba jinde, se obává také profesor Evely Jasen J. Castillo, spoluředitel Albritton Center for Grand Strategy.

Dle něj sice ukrajinské ozbrojené síly opět prokázaly svou obrovskou vůli k boji a aktuálně může Ukrajině operace pomoci s odlehčením od ruských útoků na své území, avšak ztráty mohou být rozhodující pro budoucnost opotřebovací války. „Útok Ukrajiny mi připomíná odvážnou západní ofenzívu Německa v roce 1944, která překvapila Spojence, dosáhla úspěchů a skončila porážkou v bitvě v Ardenách, která pak o několik měsíců později na východní frontě promarnila potřebnou živou sílu a vybavení,“ připodobnil Castillo.

Monica Duffy Toftová, profesorka mezinárodní politiky a ředitelka Centra strategických studií na Fletcherově škole práva a diplomacie, se s oběma předchozími názory shoduje v obavách o materiální dopady.

Pravděpodobný dopad vojenského vpádu Ukrajiny do Ruska se dotkne dvou os zájmu; jedné materiální a druhé psychologické. „Ukrajina bude nucena ustoupit před Ruskem a její přeživší vojáci a technika budou po odpočinku a doplnění sil přerozděleni do jiných kritických oblastí ukrajinské fronty s Ruskem,“ předpovídá, že Ukrajina dobyté území neudrží. Dočasně však dle ní může Ukrajina snížit schopnost Ruska provádět raketové útoky na ukrajinské cíle, včetně ruských úmyslných útoků na civilní cíle.

Profesorka míní, že psychologický dopad na Rusy příliš tato operace mít nebude, avšak pomoci může ve vnímání Ukrajiny u západních spojenců. „Západním dárcům to také připomene, že Ukrajina může bojovat a zvítězit, takže pokračující oběti v podobě posílání zbraní a munice nebudou zbytečné,“ uvedla.

Hostující profesor na Watsonově institutu pro mezinárodní a veřejné záležitosti Brownovy univerzity Lyle Goldstein tvrdí, že většina informovaných amerických stratégů radila Ukrajině, aby v roce 2024 zůstala v defenzivě, aby si zachovala své síly, a přijala tak strategii „dlouhé války". A není jasné, zda nynější „symbolický gambit" vůbec alespoň usnadní vyjednávání o míru. „V neposlední řadě jde o další krok nevhodným směrem k všeobecné eskalaci," varuje.

Politolog Stephen Walt dodává, že jde pouze o „vedlejší akci“, která výsledek války neovlivní, jelikož propočetl, že dle dosavadních informací Ukrajina nyní „kontroluje“ 0,00588 procent území Ruska, kdežto Rusové již okupují zhruba 20 procent ukrajinského území.

„Tento vpád může být pro Putina drobnou ostudou (a také dalším důkazem, že Rusko je příliš slabé na to, aby napadlo zbytek Evropy), ale o osudu Ukrajiny rozhodne to, co se stane na Ukrajině, a ne tato operace,“ připojil Walt.