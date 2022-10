„Co ty billboardy s Putinem? Začali jste si, tak nebrečte!“, „My nebrečíme. Zato Babišův dopis. Pláč!“ Havlíček a Kupka. Řežba

reklama

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a dvojnásobný exministr za hnutí ANO Karel Havlíček, exministr dopravy a exministr průmyslu a obchodu.

Havlíček hned v úvodu diskuse zdůraznil, že hnutí ANO komunální volby vyhrálo a tady podle něj lze říct, že ANO uspělo s apelem na voliče, aby volby vzali jako referendum o vládě. V senátních volbách to na druhou stranu nevyšlo, protože volby do Senátu jasně vyhrála koalice Spolu.

„Takže to bylo referendum jen tak, jak se vám to hodí?“ zeptala se moderátorka Terezie Tománková.

Kupka kontroval, že koalice Spolu mohla stavět na tom, že stavěla sebevědomé kandidáty, kteří se nezdráhali s lidmi mluvit. „Paní Nagyové to hnutí ANO trochu zakazovalo. Tito kandidáti ukázali osobní integritu. My všichni jsme zažili to objíždění měst a ty útoky na vládu a i přímo na Petra Fialu, ty už byly daleko za hranou,“ zlobil se ministr dopravy.

„Ale to přece nemůže být žádná prohra, když jsme fenomenálně uspěli v komunálních volbách. Mě překvapuje, pane ministře, jedna věc. Když se vám něco nelíbí, tak je to buď proruské a někdy nedemokratické, ale tak to nebylo. A vy neustále brečíte. Ano, občas došlo na tvrdé rány, ale kdo to začal? To vy jste jako první vyvěsili billboardy s Andrejem Babišem a Vladimirem Putinem. Takže vy jste si začli, a teď tady nebrečte,“ žádal Havlíček Kupku.

„Koalice Spolu není ten, kdo brečí, tady fňuká někdo jiný,“ vrátil Havlíčkovi slovní ránu Kupka s odkazem na Andreje Babiše, který si v poslední době permanentně stěžuje, že čelí „polistopadovému kartelu“. „My rozhodně nebrečíme,“ zdůraznil ještě jednou Kupka.

Poukázal na Babišův dopis, který hnutí ANO rozeslalo voličům na Vysočině. „To byl pláč prakticky na každém řádku toho dopisu,“ připomněl Kupka. Vláda podle něj pracuje pro občany, lidé to teď uvidí i na svých účtech a opozice by se proto podle něj měla raději zklidnit a začít jednat v zájmu občanů.

Havlíček zopakoval, že kampaň sice místy byla tvrdší, ale nepovažoval to za chybu. ANO se podle něj snažilo povzbudit voliče, aby šli volit k senátním volbám. A pokud jde o pomoc vlády, tam podle Havlíčka vláda Petra Fialy (ODS) napřed dlouho odmítala zastropovat ceny energií, jak to navrhovalo ANO, aby o několik měsíců později zastropování cen stejně provedla.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k dalším volbám, k prezidentským volbám 2023.

Havlíček poznamenal, že během října si ANO vyhodnotí, jak postupovat. Definitivně se rozhodne Andrej Babiš, zda chce kandidovat, a pokud kandidovat nebude, mohlo by se podle Havlíčka stát, že ANO nakonec žádného svého prezidentského kandidáta nepředstaví.

Taktéž Kupka byl poměrně opatrný a zdůrazňoval, že další postup koalice v prezidentské volbě Petr Fiala popíše 4. října. Kupka v této souvislosti zdůraznil, že bude dobré mít prezidenta, který bude ctít demokratické hodnoty, bude ctít demokratické instituce a pomůže provést českou společnost nelehkým obdobím.

Celou debatu naleznete zde

Havlíček na vládu znovu uhodil. „Troufám si tvrdit, že rok 2023 bude horší, kvůli těm neopatřením, která jste provedli, než rok 2022,“ podotkl.



Martin Kupka a Karel Havlíček se hádají v pořadu Partie. (Screen: CNN Prima News)

Terezie Tománková poté obrátila pozornost svých hostů k protivládním demonstracím.

Kupka upozornil, že z pódií zaznívá volání po změně politického systému a k příklonu k Rusku.

„Tady se, myslím, všem musí rozsvěcet varovné červené signály z toho, co z těch pódií zaznívá. Tam se zpochybňuje, jak to bylo se začátkem války na Ukrajině. Přitom je zřejmé, co se stalo, kdo válku zahájil,“ pravil Kupka.

„My se asi shodneme na tom, kdo začal válku. Rusko je agresor. To je jasné. Ale vy prakticky každého, kdo s vámi nesouhlasí, označíte za proruské trolly nebo za ruské šváby,“ ozval se Havlíček.

„Tady já vás zarazím,“ chtěl Havlíčka zastavit Kupka.

„Vy mě nemáte co zarážet. Od toho tady je paní moderátorka,“ nedal se Havlíček. A zopakoval, že vláda lidi, kteří s ní nesouhlasí, nálepkuje jako „proruské šváby“. „Jeden váš vládní poslanec, byl to poslanec za STAN, ne ze Spolu, tak ten řekl, že ‚kdo odmítá Green Deal, tak podporuje Putina‘. To jsme se zbláznili už všichni?“ pokračoval ve slovní palbě Havlíček.

Kupka ale trval na tom, že z pódia opravdu zaznívají proruské teze. Jedním dechem ale dodal, že lidé pod pódiem musí vědět, že jim vláda pomůže a už teď může říct, že za energie nezaplatí víc než určitou stropní částku. A pokud bude ten strop moc vysoký, lidé budou moct klasicky žádat o pomoc v rámci klasické sociální záchranné sítě.

Havlíček kontroval, že vláda raději měla zastropovat ceny elektřiny u výrobců.

Kupka uznal, že to je jedna z cest, ale vláda zvolila jinou, protože ji považuje za lepší. Na výrobce uvalí v součinnosti s EU následnou daň z nadměrných zisků.

„Na tom vašem modelu nejvíc vydělají společnosti, kteří vlastní výrobu a současně i obchod. V takových společnostech létají špunty, protože vy jim to budete všechno doplácet a v současné době nikdo nepochopí, proč vy jim to budete doplácet,“ rozjel se znovu Havlíček.

Kupka okamžitě prohlásil, že to, co říká Havlíček, není pravda, protož vláda bude podmínky ještě přesně stanovovat, takže Havlíčkova teze neplatí.

