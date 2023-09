„Děda čeká na Zelenského.“ Skandál s SSákem v Kanadě – hůř, než se čekalo

Jak jsme již v sobotu 23. září informovali, kanadský parlament a jeho předseda si utrhli řádnou ostudu, když jako čestného hosta pozvali Jaroslava Hunku, emigranta z Ukrajiny a „bojovníka proti Rusům“. Proti Rusům (tehdy Sovětům, pozn.red.) ovšem Hunka, přiznaně, bojoval v řadách první ukrajinské divize, která se původně nazývala 14. granátnická divize SS.

Předseda kanadského parlamentu Anthony Rota vzal skandál na sebe. V omluvě, kterou zveřejnil v neděli 24. září, uvádí, že lituje, jak „vzdal hold“ člověku, který se nacházel na galerii, protože se o něm dozvěděl „další informace“. Jméno Jaroslava Hunky, ani jaké informace o něm se dozvěděl, však předseda parlamentu nezmiňuje.

„Chci ujasnit, že nikdo, včetně dalších členů parlamentu a ukrajinské delegace, nevěděl o mých úmyslech a o mém projevu, než jsem ho pronesl. Tato iniciativa byla pouze moje, zmíněný jedinec je z mého okrsku a byl doporučen právě mně. Chci se hluboce omluvit zejména kanadské židovské komunitě, i té světové. Přijímám za své jednání plnou zodpovědnost,“ sdělill Rota.

Omluva předsedy kanadského parlamentu

Zdroj: kanadský parlament

Jenže tato omluva – nezmiňující ani proč, ani za koho se předseda parlamentu omlouvá – mnohým nestačí. Michael Taube z deníku Telegraph upozorňuje, jak velké máslo na hlavě kanadští liberálové mají. Předně kvůli tomu, kolikrát své odpůrce z řad konzervativců spojovali s nacisty a s krajní pravicí. A nyní vzdali hold prokázanému nacistovi, a to v den, kdy začíná židovský svátek Jom kipur. Omluvu pak označuje za slabou a přicházející příliš pozdě, než aby něco změnila.

Vybírá ale další „perly“ z této události. Například, že manželka Hunkova vnuka Theresa na facebook umístila fotografii, jak její dědeček čeká na setkání se Zelenským a s Trudeauem v sále pro setkání. Zda se s veteránem Trudeau a Zelenskyj setkali, to zatím není jasné, nicméně zmíněné čekání to silně naznačuje.

Příspěvek Theresy Hunkové

Zdroj: FB

Předsedkyně vládní strany v kanadském parlamentu Karina Gouldová tvrdí, že vláda o pozvání Hunky nic nevěděla, že se jednalo o iniciativu předsedy parlamentu a že premiér Trudeau se s veteránem nesetkal. A vyzvala, aby se z incidentu nedělala politická aféra. Ovšem její popření přišlo předtím, než začal kolovat snímek od Theresy Hunkové.

The Speaker has made it clear that he was responsible for inviting this individual to the House. The government played no role. It did not know he would be there. The PM did not meet him. I am deeply troubled this happened. I urge MPs to avoid politicizing this incident. https://t.co/63zAijtSvo