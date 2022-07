„Děkuji, Petře, za tuto pomoc“. Fiala přímo u Moravce oznámil, co dáme Slovákům, Heger byl dojat

reklama

Úvodní otázka patřila přistoupení Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. Fiala předpokládá, že vstup Švédska i Finska do NATO ratifikuje Parlament ČR na začátku podzimu. Brzy to očekává i Heger na Slovensku.

„Očekávám podporu alespoň části opozice, je to ale naprosto zásadní krok,“ zmínil Fiala, že se domnívá, že i veřejnost chápe tento krok jako posílení bezpečnosti Evropy.

„Doufám, že i opozice pochopí, že posílení Aliance o tyto dvě země je významným krokem pro celou budoucnost, ale i bezpečnost Evropy a vůbec světa jako takového. Věřím, že to bude mít podporu," podotkl také Heger.

Zda se dá ratifikační proces stihnout ve všech 30 zemích NATO do konce roku, Fiala nedokáže odhadnout.

„Je to historická událost. Je potřeba to takto vnímat. Finsko, které dlouhodobě bylo neutrální, se najednou rozhodlo, s obrovskou podporou obyvatelstva, že vstoupí do Severoatlantické aliance. Švédsko, které je historicky neutrální, tak se rozhodlo také k tomuto kroku,“ zdůraznil Fiala. „Agrese Ruska na Ukrajinu mění nejenom evropskou bezpečnostní architekturu, ale do jisté míry mění i světový řád, tak toto je příklad té obrovské změny,“ dodal.

„Vladimir Putin dosahuje pravého opaku toho, co chtěl. On říkal: Já nechci, aby se NATO přibližovalo k ruským hranicím. Ono se přibližuje. Ale těm státům nic jiného nezbývá, pokud chtějí mít zachovánu nezávislou bezpečnou budoucnost," podotkl.

Přítomnost českých vojáků na Slovensku očekává slovenský premiér Heger na delší dobu.

„Budoucnost bude ve smíšených jednotkách. Hledáme efektivitu. Právě to, že má každý v něčem silnou stránku, tak budeme silnější ve smíšených jednotkách, budeme jednotnější. Jsme euroobčani, neviděl bych v tom vůbec problém, kdybychom měli dlouhodobě přítomnost našich přátel a partnerů v rámci EU a Aliance, na to, abychom chránili bezpečnost našich občanů,“ prohlásil Heger.

Česká vláda podle Fialy schválí pomoc při dočasné ochraně slovenského vzdušného prostoru. V červnu o to požádal slovenský ministr obrany. Hegerovi to evidentně oznámil přímo ve vysílání. – „Děkuji Petře, že mohu tuto zprávu přivézt na Slovensko, velmi se toho vážím. Děkujeme za tuto českou pomoc," poznamenal Heger.

„Nemůžeme dopustit, aby země, která je na hranici válečného konfliktu, a to Slovensko je, protože hraničí s Ukrajinou, aby byla jakkoliv ohrožena. Spíš to vidím, že to děláme i ve vlastním zájmu, musíme dělat,“ podotkl Fiala.

Podle vládního programu se počítá s tím, že do konce roku 2025 Česká republika splní závazek vůči NATO, tedy 2 % HDP na obranu. A jaká je situace na Slovensku? Dvě procenta HDP dalo Slovensko na obranu v roce 2020 i v roce 2021, Slovensko tedy plní své závazky vůči Alianci, na rozdíl od České republiky.

„Nastavili jsme dlouhodobý plán investic do obnovy nebo nákupu nové techniky, proto ty částky vypadají tak, jak vypadají, že plníme ten plán a budeme ho plnit dále. Je to z naší strany velká nevyhnutelnost, neboť nám chybí technika. A proto jsme potřebovali a velmi přivítali tu pomoc našich spojenců v NATO, takže my musíme dávat ty peníze, abychom chránili nejen vlastní území,“ řekl Heger.

Závěrem pořadu byla řeč o obnovení suverenity Ukrajiny. Kdy se to podaří?

„Poctivá odpověď je jednoduchá: To nikdo neví. Ale to, co víme, je, že musíme Ukrajině pomáhat všemi prostředky, musíme jí pomáhat proto, aby zvládla boj s neskutečnou přesilou, a Ukrajinci ukazují obrovské hrdinství. Jsou stateční a vytrvalí, takže to překvapuje celý svět, nejvíc Vladimira Putina. Ale nezvládnou to bez naší pomoci. Takže my se soustředíme na to, abychom zajistili dostatek vojenské pomoci, aby Ukrajinci měli zbraně, s kterými mohou vybojovat svoji nezávislost a naši bezpečnost a naši svobodu. Oni bojují za nás,“ prohlásil Fiala.

„Trochu bych upravil terminologii. Suverenita tu stále je. Oni mají svoji vládu, kterou si zvolili, a ta bojuje. Mluvme možná o územní celistvosti, která má svoje stupně. A musíme si uvědomit, že nejprve je důležité, aby uchránili územní celistvost tak, aby už ta ruská vojska nepostupovala, a postupně aby je začali vytlačovat,“ sdělil Heger.

Podle něj se probudil celý demokratický svět. „A je to v úctě k Volodymyru Zelenskému, který to v nás všech vzbudil a řekl: Tak se postavte se mnou do boje za demokratické hodnoty. Nebudeme o nich jen mluvit, ale budeme o ně bojovat, každý svým způsobem, ale nedáme si je vzít Vladimirem Putinem ani nikým jiným, žádným diktátorem. A ukážeme celému světu, že nejlepším způsobem života na světě je demokracie. A ukážeme každému diktátorovi do budoucna, že když si jen pomyslí napadnout nějakou zemi, tak toto ho čeká, a mnohem víc. My se nedáváme,“ dodal Heger.

