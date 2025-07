Lež, která porazí Fialu. Zeman se nebál mluvit o volbách

V internetové televizi XTV vystoupil exprezident Miloš Zeman. A hned na úvod prozradil, co bude dělat o prázdninách.

Po prázdninách ho prý čeká další série setkání se čtenáři jeho knih. S těmi se setkával i před létem. Lidé se prý velmi často ptali, proč ještě jako prezident dal vyznamenání prezidentovi Zelenskému. „Mají mi to za zlé a já jim říkám, že jsem zažil jako mládě, ve 24 letech, okupaci Československa a od té doby jsem alergický na to, když velmoc přepadne sousední zemi,“ zdůraznil Zeman.

Na Zelenském prý oceňuje, že když Rusové vtrhli na Ukrajinu, tamní prezident odmítl odvoz ze země do amerického exilu a místo toho žádal o dodávku zbraní, aby se mohli Ukrajinci bránit.

Poté moderátor Lubomír Veselý přehodil výhybku k možné spolupráci SOCDEM a STAČILO!. Zeman uhodil na všechny sociální demokraty, kteří toto spojení kritizují.

„Já bych chtěl citovat Zdeňka Škromacha, který v rozhovoru pro MF Dnes řekl, že za posledních deset let sociální demokracii ubylo 90 procent členů a že za to mohou právě ti lidé, kteří dnes (ze SOCDEM) odcházejí. A já se Zdeňkem Škromachem naprosto souhlasím,“ pravil exprezident.

Poté vyjádřil názor, že by v českém parlamentu neměla chybět levice a průzkumy naznačují, že pokud by šlo uskupení STAČILO! a SOCDEM do voleb samostatně, tak ani jedna z těchto politických sil nedostane 5 a více procent hlasů, což by znamenalo, že zůstanou mimo parlament a žádná levice v českém parlamentu nebude. Tak to vidí Zeman.

„A poslední poznámka k této věci. Někteří pitomečci tvrdí, že je to opakování Zdeňka Firlingera. Prokazují tím historickou nevzdělanost, protože Firlinger pohřbil sociální demokracii tím, že ji zrušil, po tom sloučení už byla jednom komunistická strana,“ připomínal Zeman úlohu Zdeňka Firlingera, expremiéra z řad sociální demokracie, který stranu v roce 1948 dovedl k převzetí Komunistickou stranou Československa. „Tady v tomhle případě jde o normální předvolební koalici, podobně jako je např. SPOLU, jo,“ zdůraznil Zeman.

Pokud na politické scéně existuje strana, které již podruhé hrozí, že se nedostane do parlamentu, pak je podle Zemana povinností vedení této strany udělat vše pro to, aby se do zákonodárného sboru dostala.

„Tohle udělali lidovci, když se pověsili na hrb ODS. Totéž udělala TOP 09, proč by to neudělala sociální demokracie?“ pravil Zeman s tím, že když voliči preferují sociálního demokrata víc než komunistu, mohou u voleb využít kroužkování. Totéž platí pro voliče komunistů a pro voliče kterýchkoliv stran.

Prozradil, že kdyby mohl dát 2 hlasy, dal by ve volbách jeden hnutí ANO a druhý levici.

„Ale protože mám jen jeden hlas, dám ho hnutí ANO. Hnutí ANO je konglomerát, jak říká Andrej Babiš Catch all party, jehož zakladatel je podnikatel, takže má pochopitelně pravicové kořeny, ale troufám si tvrdit, že většina jeho voličů je levicových. I kvůli neschopnosti vedení sociální demokracie. Kvůli této neschopnosti a schopnosti Andreje Babiše teď velká většina voličů sociální demokracie volí hnutí ANO,“ pravil Zeman.

Přitom se exprezident domnívá, že levicovým stranám v Česku by se mělo dařit.

Poté se vysmál premiérovi Petru Fialovi, který jezdí po Česku tour po boku s herečkou Ivou Pazderkovou.

„Já začnu od začátku. Fialovy mítinky jsou podle některých novinářů, kteří na těch mítincích byli, organizovány podle divadelní klaky. Ty víš, že když si ředitel divadla neb autor hry není jist, jestli nebude mít prázdné hlediště, tak si objedná, najme a zaplatí tzv. klaku, která pak nadšeně tleská. Podle těchto novinářů, nikoli tedy podle mě, je příslušníků této klaky zhruba 80 a všechno jsou to řadoví členové ODS, kteří tam byli tak říkajíc nahnáni,“ padlo z úst Miloše Zemana.

Část voličů může být podle exprezidenta Fialovou vládou přímo zhnusena, neboť ze Zemanova pohledu nedávná bitcoinová aféra ukázala, že předseda vlády, ministr financí a dnes již bývalý ministr spravedlnosti, „prali špinavé peníze“. Takto Zeman shrnul celou bitcoinovou kauzu a zdůraznil, že bude zachycena v poslední kapitole knihy Cirkus Fiala, kterou sepsal Radim Panenka ze serveru ParlamentníListy.cz.

Na zhnusení z Fialovy vlády lze, viděno Zemanovýma očima, reagovat buď zbaběle, tj. nejít k volbám, nebo statečně, tj. jít k volbám.

Nakonec zdůraznil, že Petr Fiala před volbami tvrdil, jak nebude zvyšovat daně a nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, díky čemuž vyhrál volby, ale pak oboje zvýšil. Takže lhal. „Ale tatáž lež teď způsobí jejich drtivou porážku,“ prorokoval Zeman současné vládě.