Levolevé námluvy a výstupní dotazník. Podle Kellera možná vznikne třetí sociálnědemokratická pidistrana

Během několika dní by se mělo rozhodnout, zda budou politici ze SOCDEM figurovat na kandidátkách hnutí STAČILO!. Už tato představa vedla některé sociální demokraty k tomu, že ukončili členství ve straně. Jsou to osoby různého významu. Je mezi nimi jeden z nejúspěšnějších sociálních demokratů, senátor Petr Vícha, je mezi nimi i Miroslav Poche, o němž lze soudit, že nejvíce by se o stranu zasloužil, pokud by z ní vystoupil už dávno.

Všichni prominentní sociální demokraté, kteří odcházejí, zdůvodnili svůj krok tím, že sociální demokracie zradila své ideály a dala přednost zisku několika mandátů před svojí věrohodností coby skutečně autentické moderní levice.

I když své rozhodnutí zdůvodňují těmi nejvyššími hodnotami, jedná se o čistě pragmatický krok. Pokud SOCDEM půjde do voleb sama, nedosáhne na pět procent a její bývalí prominentní členové z politiky vypadnou. Pokud se naopak STAČILO! se SOCDEM domluví a společně uspějí, zůstali by stejně vzhledem ke svým názorům bez vlivu na další dění na levici.

Je pravda, že manévr, který předsednictvo SOCDEM na poslední chvíli odhlasovalo, se nemusí zdařit. Je příliš mnoho sociálních demokratů, kteří nepovažují komunisty za levicovou stranu, a příliš mnoho komunistů, kteří nepovažují za levicové sociální demokraty. Výsledkem je, že v levé části spektra propadají statisíce hlasů, protože vzájemná řevnivost je vyšší než proklamovaná připravenost hájit zájmy neprivilegovaných.

Bez ohledu na to, jak opožděné levolevé námluvy vyjdou, by možná nebylo na škodu, kdyby ti, kdo se rozhodli odejít, vyplnili krátký výstupní dotazník. Mohly by se v něm objevit třeba tyto otázky:

Nejprve k vašemu rozhodnutí, které mnohé překvapilo:

1. Co navrhujete v situaci, kdy SOCDEM nemá šanci dosáhnout sama na pět procent?

2. Co jste vy osobně udělal během své dlouhé politické kariéry pro to, aby vaše strana nedopadla tak, jak dopadla?

3. Jak se vám vlastně stalo, že jste ztratil vliv na směřování strany, které jste po desítky let tolik obětoval?

4. Myslíte si, že budete straně chybět, anebo jí váš odchod spíše prospěje?

Několik otázek, které jste si jistě sám při bilancování své činnosti také položil:

5. Jak byste odhadl svůj podíl viny na tom, že strana, která získávala přes třicet procent voličských hlasů, má nyní preference mezi dvěma až třemi procenty?

6. Co jste osobně udělal pro to, aby ještě před vámi neopustila vaši stranu nejen většina voličů, ale také naprostá většina členů?

7. Když vezmete v úvahu všechny posty, jimiž jste díky straně prošel, domníváte se, že jste během své politické kariéry udělal pro stranu více než ona pro vás?

8. Myslíte si, že bez svého členství v sociální demokracii jste to mohl v životě dotáhnout dál?

A na závěr pár otázek ohledně levice:

9. Domníváte se, že je lepší žádná levice než levice sjednocená?

10. Souhlasíte s tvrzením: Než hájit zájmy pracujících společně s komunisty, raději je nehájit vůbec?

11. Ke které z našich politických stran máte po svém odchodu ze SOCDEM nejblíže?

12. Jak si vysvětlujete, že vás pravice za váš krok chválí?

Jaký bude další vývoj? Je dost pravděpodobné, že ze strany vystoupí další známé i méně známé tváře. Jelikož se všechny hlásí k těm nejlevicovějším ideálům, mohly by založit v opozici k SOCDEM a k ČSSD v pořadí již třetí stranu sociálnědemokratickou. Voliči čelící nebývalému růstu cen, obřímu zadlužování státu a hrozbě blížící se války budou jistě se zájmem sledovat soupeření o to, která z tříště levicových stran a pidistran je ta ze všech nejmodernější a nejvíce autentická.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Těžké je spojování levice Levice: Nepůjdeme se SOCDEM do voleb Dohoda mezi STAČILO! a Sociální demokracií? „Jednat můžeme, ale je to na nich“ Levice: Nehledáme výtahy k moci, ale cesty, jak hájit lidi