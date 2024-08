„Dny zrady Petra Fialy.“ Uhlí u nás i v Německu

V červenci vláda řešila plán, jak naplnit evropský Green Deal. Fakticky vláda měla jednat o novém modelu Státní energetické koncepce (SEK), Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP) a Politiky ochrany klimatu (POK). Této trojici dokumentů se dostalo označení „český Green Deal“ a kabinet Petra Fialy (ODS) a kabinet pětikoalice jejich schválení uprostřed léta raději odložil.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Hospodářských novin část podnikatelů vládu vyzývá, aby urychleně schválila tuto trojici dokumentů, protože na váhání už podle jejich názoru není čas.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12377 lidí server českého deníku.

Nezisková organizace Konec uhlí – nová energie, za kterou stojí Vladimír Budínský, exministr dopravy, bije na poplach, že Fialova vláda chce v rámci naplnění svých evropských závazků až příliš rychle odpoutat českou ekonomiku od uhlí.

Budínský zastává pozici seniorního viceprezidenta EURACOAL, což je zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu. Patří tak k těm podnikatelům, kteří se na rozdíl od výše uvedených podnikatelů staví proti rychlému naplnění Green Dealu.

„Takto Fiala plánuje do roku 2030 zbrklý konec uhlí v České republice ve svém návrhu státní energetické koncepce, kterou hodlá protlačit přes nesouhlas sociálních partnerů přes svoji vládu, aby splnil nesmyslné zadání Bruselu,“ upozornila nezisková organizace.

Organizace Konec uhlí tvrdí, že si Česko v energetické oblasti prožilo své „dny zrady“.

„Dny zrady. Za katastrofálního ‚českého předsednictví EU‘ Fiala zaprodal zájmy České republiky za zájmy Bruselu. ‚Fit for 55‘ znamená zdražení všeho kvůli EU ETS2 a likvidaci tradičního českého průmyslu. Velmi Českou republiku poškodil,“ tvrdí organizace.

Organizace přidala pár grafů, které ukazují, kolik elektřiny v Česku se stále získává z uhlí.

„Ráno za ránem je v Česku přes 40 % elektřiny z uhlí. To je na Prahou a Bruselem soustavně pronásledovaný zdroj energie slušný výsledek. Oni uhlí zuřivě potírají, ale žádný jiný zdroj nestaví, neprobíhá ani žádný povolovací proces. Proto to bude příštích 5 až 6 let vypadat stejně,“ zaznělo varování.

Také Německo je podle grafu organizace závislé na uhlí. I v létě. A v zimě to prý bude horší.

„Energiewende je německá energetická politika, která garantuje euro-miliardovými dotacemi a investicemi do občasných zdrojů existenci uhelné energetiky v zemi až do roku 2038. Dnes večer je v Německu uhlí zdroj číslo 1 a zajišťuje přes 30 % uhlí. A to je léto, co teprve v zimě,“ padlo.

Psali jsme: ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany odstavila podle plánu první výrobní blok „Ať USA odejdou z NATO.“ U Carlsona zadunělo Co hořelo v jaderné elektrárně. Agentura vydala svědectví 95 tisíc nedoplatek a 18 tisíc zálohy. Pečující matka straší Fialu