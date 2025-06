Kolik by stála Škoda Fabia bez Green Dealu? Občané mají vztek

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5367 lidí

Ale investiční web Finlord na sociální síti X nabídl trochu jiný pohled. Pohled na Green Deal mnohem pozitivnější.

„Expert Pepa říkal, že zelené šílenství zdražuje nová auta. Tak si udělejme jednoduchý výpočet. V roce 2000 stála nová Škoda Fabia od 259.400, viz obrázek. Mediánová čistá mzda byla tehdy 11.500 měsíčně, takže na tento vůz bylo potřeba 22,6 mezd. Teď stojí nová Fabia v základu 364.900 při mediánové čisté mzdě 31.000. Na vůz je potřeba 11,8 mezd. Fabia je teď o polovinu levnější a k tomu samozřejmě musíme myslet na to, že je kvalitativně daleko lepší a dle požadavků ‚zeleného šílenství‘ už splňuje euro 6 namísto euro 3/4 v roce 2000. Naučme se konečně rozlišovat cenu a hodnotu. Není to to samé,“ bylo možné dočíst se na sociální síti X.

Expert Pepa říkal, že zelené šílenství zdražuje nová auta. Tak si udělejme jednoduchý výpočet. V roce 2000 stála nová Škoda Fabia od 259 400, viz obrázek. Mediánová čistá mzda byla tehdy 11500 měsíčně, takže na tento vůz bylo potřeba 22,6 mezd.

— Finlord (@FinlordCz) June 22, 2025

Zdroj: Auto.cz

Podobně příznivě prý vycházejí čísla na auta na zemní plyn. Každý si to prý může spočítat a nemusí věřit nesmyslům.

V příspěvku nechyběla ani tabulka, kolik stála Fabia.

Jenže v diskusi pod příspěvkem zaznělo, že kdyby nebylo Green Dealu, byla by ta stejná Fabia ještě levnější.

„Tohle s prominutím zavání totálním ekonomickým analfabetstvím. Proč bychom měli tolerovat, že veškerý růst platů v historii by měl být automaticky zničen inflací? Ono zelené šílenství doslova hrozilo pár let nazpět tím, že se Fabii už ani nevyplatí vyrábět a byla předběžně určena k zániku. Navíc zavést klima-odpustky, aby lidi nemohli vypouštět CO2, a pak zjistit, že lidi nemají na to vypouštět CO2 a slíbit jim kompenzační kupóny, aby mohli ‚smrtelně hřešit‘ dál, ale tentokrát ze státní kasy, to překonává všechny socialistické nápady historie,“ zaznělo.

A kritiků přibývalo.

„Tak tohle ale kulhá na tři nohy, relevantní srovnání je, kolik by to stálo vyrobit bez všech požadavků zeleného šílenství a se všemi požadavky právě teď.“

„Porovnat můžete leda výbavu, kdy v poslední době byla auta absurdně levná. To ale platilo do covidu a EURO 6. Nemůžete popřít, že auta za posledních 5 let zdražila. A na mediány se přepočítává hezky, ale platí to i pro jednotlivé profese? O kolik zlevnila auta pro dělníka atd.,“ uvedl jeden z diskutérů.

„Kolik by asi tak stála nová Fabia bez zeleného šílenství, aneb neomlouvejme špatné méně špatným,“ přidal se další.

