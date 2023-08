„Dost. Nemůžeme žít ve strachu.“ Známý lékař si všímá, že se zase straší covidem

reklama

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve středu uvedlo, že nová varianta koronaviru BA.2.86 může být při vyvolání infekce agresivnější než jeho starší varianty, a to u lidí, kteří dříve měli COVID-19 nebo kteří se proti němu nechali očkovat. Píše o tom agentura REUTERS.

CDC uvedlo, že je příliš brzy na to, abychom věděli, zda by to mohlo způsobit závažnější onemocnění ve srovnání s předchozími variantami.

Vědci sledují linii BA.2.86, protože má 36 mutací, které ji odlišují od aktuálně dominující varianty XBB.1.5. Na druhou stranu ale uvedli, že vzorky virů zatím nejsou široce dostupné pro spolehlivější laboratorní testování protilátek.

Zmíněná varianta viru byla podle agentury zjištěna ve Spojených státech, Dánsku a Izraeli.

Na tyto a podobné zprávy už reagují některé instituce ve Spojených státech.

Jedna vysoká škola v Georgii nechtěla riskovat se zprávami o nové variantě COVIDu a rozhodla se vrátit na scénu obličejové roušky pro celý kampus už nyní. A to i přesto, že ve škole nebyly hlášeny žádné nové případy nakažení virem. Informoval o tom místní server DailyWire.com.

Podle zpráv z místní televize WSBTV, Morris Brown College – se sídlem v Atlantě – doporučila studentům, vyučujícím a zaměstnancům, že obličejové roušky musejí nosit na akademické půdě alespoň následujících 14 dní.

The mask mandate is a precautionary move for the next 14 days. https://t.co/dX1ERq61HG — WSB-TV (@wsbtv) August 21, 2023

Kromě doporučení častého mytí rukou a dezinfekce škola také vyzvala studenty a zaměstnance, aby se zapojili do „sociálního distancování“, kdykoli je to možné, a na další dva týdny zakázala všechna velká shromáždění a večírky v kampusu.

Univerzita také znovu zavedla vstupní testy a při příjezdu se všichni musí podrobit kontrolám a budou u nich monitorovány příznaky nemoci.

Morris Brown College ale není jedinou institucí, která vrací zpět povinnost nosit obličejové roušky. Filmové studio Lionsgate v Santa Monice v Kalifornii tento týden avizovalo podobná opatření.

Strach z nové varianty covidu se nevyhnul ani americké armádě.

LTC Jody Wright has issued a mandate that troops wear masks "across the battalion" at Fort Stewart in Georgia. You can only take your mask off when you’re alone in your office. Soldiers are NOT happy with this. These tyrannical mandates need to stop! pic.twitter.com/73Ju32eONE — Robby Starbuck (@robbystarbuck) August 23, 2023

Bývalý voják a současný publicista, producent a režisér Robby Starbuck na to upozornil na sociální síti X:

„Velitel posádky v pevnosti Fort Stewart v Georgii Jody Wright vydal rozkaz k nošení roušek i v rámci svého praporu. Masku si vojáci mohou sundat, pouze když jsou sami ve své kanceláři,“ napsal s tím, že vojáci s tím nejsou spokojeni.

„Tyto tyranské příkazy je třeba zastavit,“ vyzval pak ještě.

Není zdaleka sám, komu se stoupající histerie okolo možného nástupu další epidemie nelíbí.

The usual voices kicking into action in an attempt to terrify everyone over a new COVID variant.



Honestly, the vast majority of people are taking no notice and are absolutely right to do so.



Take precautions if you wish, but we cannot live our lives in fear.



Enough. — Professor Karol Sikora (@ProfKarolSikora) August 23, 2023

Karel Sikora, známý onkolog a zakládající děkan University of Buckingham Medical School a také bývalý ředitel rakovinového programu Světové zdravotnické organizace WHO na svém účtu také kritizuje strašení novou epidemií.

„Obvyklé hlasy vyzývající do akce ve snaze všechny vyděsit novou variantou COVIDu. Upřímně řečeno, naprostá většina lidí si toho nevšímá a má naprostou pravdu. Udělejte opatření, chcete-li, ale nemůžeme žít své životy ve strachu. Dost,“ apeluje na lidi s tím, že život ve strachu před další epidemií není řešení.

Svéráznou metodu boje se strašením covidovou nákazou zvolil i americký profesor, lékař, vědec a spisovatel z University v San Franciscu. Vinay Prasad totiž na svůj účet na síti X napsal osm seznamů, které se týkají jak opatření, tak variant či důkazů v souvislosti s nákazou covidem.

– Zde je kompletní seznam souvisejících variant COVIDu, které sleduji.

– A zde je seznam opatření, která moudří lidé dodržují.

– Zde jsou všechny důkazy, že nový covid působí u někoho, kdo byl očkován a/nebo měl covid.

– Zde jsou všechny relevantní důkazy na podporu nového podzimního strašení nákazou.

– Zde jsou všechna vysoce kvalitní data na podporu toho, proč byste měli nosit roušky.

– A tady je seznam chytrých lidí, kterým COVID stále vadí.

– Zde je kompletní seznam novinářů, kteří pracují v NPR (americká nezisková mediální organizace – pozn. redakce) nebo NYTimes, kteří dostali opravdu COVID.

– Konečně, zde jsou všechny vysoce kvalitní důkazy na podporu samotestování, když je vám špatně.

Here is the complete list of concerning COVID variants I am tracking 1/8 pic.twitter.com/Auf74AxFYV — Vinay Prasad MD MPH (@VPrasadMDMPH) August 23, 2023

U všech těchto bodů následoval prázdný list prezentace, kterým chtěl autor vyjádřit nesmyslnost strašení novým covidem i opatřeními, která některé instituce chystají a některé už zavedly, jak jsme informovali výše.

