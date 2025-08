Drulák: To Trump nemůže vyhrát. Ale je zde tato možnost

Rusové na Ukrajině postupují, na frontě se jim daří. Trump nedávno zkrátil své ultimátum Moskvě a v případě nedodržení hrozí výraznými sankcemi, které budou bolet. Nelze asi očekávat, že by Rusové Trumpovy výzvy uposlechli. Nebo ano?

Nečekal bych, že by Rusové nyní začali omezovat vývoz ropy a dalších produktů do Číny, Indie a dalších zemí, aby se vyhnuli nějakým sankcím. Nemyslím si, že by Rusové chtěli v současné situaci zastavit vojenské operace, protože jsou pro ně dost důležité a jsou výhodné. Na některých místech obkličují ukrajinské vojenské síly a možná se blíží okamžiku prolomení fronty, takže Rusové podle mě neuvažují o něčem, k čemu je vyzval Trump.

Nedomnívám se také, že by se Čína a Indie nechaly zastrašit těmito Trumpovými sekundárními sankcemi, protože ruské dovozy jsou pro ně velmi výhodné a také by se tím dostaly do vazalské role podobné EU. Tyto státy trvají na tom, že jsou suverénní, a mají svou zahraniční politiku a v okamžiku, kdy by se nechaly zastrašit sekundárními sankcemi, ohrozily by svůj vztah s Ruskem, který pro ně je dost důležitý. I z hlediska globálního vyvažování amerického vlivu. Trump se podle mého mínění pustil do hry, kterou musí prohrát, a vyjde z toho ponížený.

Tam směřuje moje další otázka. Zřejmě bylo dost očekávatelné, že jeho pohrůžky nepadnou na úrodnou půdu. Přece to sám věděl? Nebo byl tak naivní?

V této chvíli to lze interpretovat různými způsoby. Jeden z nich je emocionální. Trump se nějakým způsobem nechal unést, což se nedá vyloučit. Říká se o něm, že je netrpělivý a chce rychle vidět výsledky, tak teď je neviděl a byl autenticky naštvaný. Emocionální vysvětlení se v politice nikdy úplně nedá vyloučit a v případě Trumpa asi vůbec ne.

Existují podle mě ještě další možné vysvětlení. To zní, že Trump o celé této situaci uvažuje poměrně racionálně a současně vidí, že je pořád dost závislý na hlubokém státu, který mu vnucuje politiku, jakou on sám nechce dělat. Tohle není politika vůči Rusku, jakou by Trump chtěl. Možná bylo jeho strategií to celé vyhrotit ve prospěch hlubokého státu, aby po fiasku mohl říci: podívejte se, kam jste nás přivedli, a toto už se nebude opakovat. Umožnilo by mu to provést změny v různých strukturách. Dovedu si představit, že by to tak mohlo být. Je to samozřejmě spekulace, ale není úplně nepodložená.

Nemůže tedy být celé ultimátum divadlo, o kterém vědí i Rusové? Američané s nimi přece stále jednají, teď tam jede prezidentský speciální vyslanec Steve Witkoff.

To je další možnost a s Rusy by to bylo přímo dohodnuté. Nevím. Nedovedu si to v téhle chvíli dost dobře představit. Ano, Američané s nimi možná udržují utajené kontakty, o kterých my nevíme, a to se dít může. Že to není vidět a nemluví se o tom, ještě neznamená, že se to neděje. Potom je otázka, k čemu by to mělo vést, a pro Trumpa by to bylo zbytečně riskantní, protože taková koordinace se většinou provalí. Uvidíme, jaké budou výsledky cesty Witkoffa do Moskvy, který se s Rusy umí bavit a dovede uvažovat o tom, co Rusové očekávají. Jestli se dá očekávat nějaký posun, očekával bych ho právě od této návštěvy.

Základní věc se nemění. Rusové nyní válku vyhrávají a Ukrajina nemá ani se současnou pomocí Západu žádné nástroje k tomu, aby to zvrátila. Co tedy nejlépe s tím? Rusové se díky své nynější pozici do mírových jednání nehrnou a Ukrajina zase nehodlá kompletně ustoupit… Jak to může pokračovat?

Nejsem si jist, že Američané nějaký plán mají. Existují tam podle mě dvě skupiny. Hluboký stát, který je podobný evropské elitě. Investovali do konfliktu na Ukrajině všechno a snaží se ho za každou cenu živit. To není Trumpova skupina, která ho chce co nejrychleji uzavřít, ale zároveň se obává ponížení a ztráty tváře. Trump neustále opakoval, že to je Bidenova válka, a ne jeho. Všichni mu teď ale říkají, že už to je jeho válka a rychlé stažení znamená ztrátu tváře i pro něho. Otázkou je, jestli se tím Trump nechal přesvědčit a co z toho vzejde. Pokud je politika určována přetahováním těchto dvou skupin, znamená to, že vůbec nemusí mít racionální výsledek. Tedy že tam není plán a ten, kdo bude mít v tom přetahování momentálně taktickou výhodu, ten převáží. To není racionálně interpretovatelné.

Jinými slovy řečeno, nelze v tuhle chvíli vidět, jakým způsobem by válka mohla skončit?

Můžete si říct, co by bylo řešení, a modelovat různé stupně ústupků Rusku. Je totiž jasné, že Rusko na to bude mít největší vliv a jeho představy budou směrodatné. Nicméně namodelovat, jak to dopadne a jak rychle se to vyřeší, to nelze.