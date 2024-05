„Dvě hodiny po střelbě vše smazáno.“ Podezření. Střelec na Fica nemusel být sám

Na Slovensku probíhá ostrá debata o tom, že by se politika měla kultivovat, zklidnit a přestat rozjitřovat emoce. A to ve stínu atentátu na premiéra Roberta Fica. Vládní a opoziční strany se nebyly schopné dohodnout ani na kulatém stolu, kde by se na zklidnění domluvily. Mezitím premiér Fico leží v nemocnici v Banské Bystrici. O jeho stavu začínají do prostoru prosakovat mírně optimistické zprávy. Premiér již není v bezprostředním ohrožení života.

Ve středu 15. května v obci Handlová byl po jednání vlády postřelen slovenský premiér Robert Fico, který byl ve vážném stavu převezen do nemocnice v Banské Bystrici. Zpráva obletěla celý svět. Česká i slovenská politika od té doby vášnivě debatuje o tom, že by se měli zklidnit vášně, aby se společnost víc nepolarizovala. Premiér Fico mezitím tři dny bojoval o holý život, nyní už je mimo bezprostřední ohrožení.

„Když jsme dosud mluvili o tom, že se chceme přiblížit k pozitivní prognóze, tak teď mohu říct, že k ní jsme o krok blíž,“ řekl k vývoji léčby Roberta Fica na tiskové konferenci ministr obrany Slovenské republiky a vicepremiér Robert Kaliňák, který po dobu Ficovy nepřítomnosti zastupuje jeho místo. Ovšem hned dodal, že premiérův stav je nadále vážný, zůstává na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a převoz do bratislavské nemocnice je stále vyloučený. Kaliňák dodal, že rekonvalescence premiéra bude dlouhá.

Ve stínu pokusu o atentát na premiéra je potřeba více nepolarizovat společnost a uklidnit nesmiřitelnou rétoriku vládních a opozičních stran, zní z úst slovenských politiků i médií. Jaký je výsledek?

„Účelem tohoto setkání mělo být jen jedno: pokusit se dospět k dohodě na základních pravidlech slušného politického chování a vyzvat své voliče ke zdrženlivosti a uklidnění. Poslední dny a tiskové konference nám však ukázaly, že někteří politici prostě nejsou schopni základní sebereflexe ani po takové tragédii. Jako by nepochopili, že právě jejich dosavadní kroky, vyjádření a nechutné útoky – ne na konkurenční politické myšlenky, ale na jejich nositele – zásadně přispěly k napětí v naší společnosti,“ prohlásil Pellegrini pro média.

Na konto ostré debaty mezi stranami, které se nedohodly ani na tom, že si spolu mají sednout k jednomu stolu, Pellegrini s lítostí konstatoval, že k jednání u kulatého stolu nedojde. „Je mi to velmi líto, ale musím to říci zcela otevřeně: na kulatý stůl se zástupci všech parlamentních stran zřejmě ještě nedozrál čas,“ řekl Pellegrini.

A pokračoval dále alespoň v uklidnění vášní ve společnosti. „Pokud dnes politická scéna není připravena ke vzájemnému usmíření, buďme na něj připraveni my všichni. Jsme jeden národ, jedno společenství, jedno Slovensko. A ke zklidnění může každý z nás přispět svým vlastním dílem již dnes. Bez ohledu na to, zda tak učiní i ostatní, bez ohledu na to, jakou politickou stranu podporujeme,“ zdůraznil Pellegrini.

„Já s Matovičem, když Robert Fico bojuje o život, za nějakým kulatým stolem sedět nemůžu,“ komentoval Andrej Danko, předseda Slovenské národní strany, koaliční strany vlády Roberta Fica.

„V první řadě je představa SNS o tom, že Směr, Hlas a SNS si sednou a v první řadě je zde otázka, že ten, kdo může svolávat stoly nebo odpouštět je asi Robert Fico. Ani jeden z vás jste náboj v těle neměli, takže nechtějte ode mě vyjádření,“ řekl Danko. A volal po založení úřadu pro média. „Mrzí nás, když byla porušena pravidla médií a dotyčné osoby. Jednoduše chceme, aby se do médií vnesla pravidla. Vy jste povinni informovat zákonným způsobem o věcech, které máte ověřené. Ale pokud překročíte hranici, že mě nenávidíte, co vám jde z očí, tak prostě přestaňte být novinář,“ dodal Danko.

Za kulatý stůl si očividně nesedne ani Igor Matovič, předseda opozičního hnutí Slovensko. „Malá část vládní koalice hovořila o usmíření od útoku na premiéra. Druhá, výrazně větší sekce však neustále útočí na opoziční politiky a média. Na sociálních sítích šíří nenávist a šikanují lidi, pokračují přesně ve stejných praktikách, které v posledních letech bičují atmosféru mezi lidmi do současného emočně napjatého stavu,“ napsal na Facebooku Igor Matovič.

A ukazuje i na údajné „tajné“ dohody, které strana HLAS nabízí opozičním politikům výměnou za přijetí novely zákona o veřejnoprávních médiích. „Zástupci strany HLAS veřejně svolávají kulatý stůl, ale zároveň tajně, mimo veřejnost, nabídli opozici minulý týden ‚dohodu‘, že pokud opozice přijme novelu zákona o RTVS bez jakýchkoliv protestů, vládní koalice ‚zatím‘ nepřiblíží k jiným novely zákona ve snaze zavést totalitní praktiky na Slovensku po vzoru Ruska. Pro hnutí Slovensko je jakýkoliv nákup demokracie vládní mocí zásadně nepřijatelný,“ pokračoval na Facebooku.

Matovič vládní praktiky označil za blízké ruským. „Je vidět, že vládní koalice souhlasila s využitím útoku na premiéra k zavedení praktik, o kterých dlouho snili. Budou nadále útočit, podněcovat nenávist a odmítat veškeré snahy o uklidnění situace. Vědí, že jedině v napjaté atmosféře se jim podaří vynutit změny v soukromém střetu s demokratickými pravidly a morálkou,“ ukončil svůj komentář bývalý premiér Slovenska Matovič.

Podle Matoviče by měl převzít odpovědnost ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a odstoupit. Ministr takový požadavek označil za čirý extremismus. „Dnes jsme viděli důvod, proč je Slovensko krvácející a zraněnou zemí,“ reagoval ministr na Matovičovu výzvu.

Ke smíru vyzval na Facebooku i předseda hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka. „Jsem znechucen, že mnozí politici – jak koalice, tak opozice – vypadají, že netuší závažnost situace a nadále přikládají pod oheň. Malují obraz kolektivní viny, jako by za atentát mohla média nebo opozice. Zároveň vědí, že vrah, který byl vlk samotář, je nyní ve vazbě. Tento typ obžaloby je to poslední, co teď potřebujeme,“ napsal Šimečka na svůj facebookový profil.

V neděli ve čtyři hodiny odpoledne proběhla tisková konference Úřadu vlády Slovenské republiky, na které vystupovali Robert Kaliňák a Matúš Šutaj Eštok.

Ministr vnitra přišel s informací, že se pracuje i s verzí, že atentátník nejednal sám. „Pracujeme i s verzí, že nešlo o osamělého vlka. Vyšetřovatel byl proto doplněn o vyšetřovací tým,“ dodal ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. „Je tu i verze, že se pachatel pohyboval v určité skupině lidí, kteří se na tento trestný čin hecovali a vzájemně podporovali. To jsou operativní informace, které máme. Jedna z nejzávažnějších, které toto všechno potvrzují, je ta, že dvě hodiny po spáchání činu měl pachatel vymazanou všechnu facebookovou i komunikační historii. Nevymazal to on ani jeho manželka,“ řekl Eštok, přičemž na otázku, zda si to skutečně nevymazal sám, řekl Robert Kaliňák, že je to vyloučené, protože už měl pouta na rukou a byl pod dozorem policie.

Na Slovensku také probíhá výjimečná bezpečnostní situace. „Všichni policisté jsou v terénu, jsou monitorovaná obchodní centra, jsou chráněni politici, kterým přišly výhrůžky smrtí, a jsou chráněny také některé redakce,“ řekl Robert Kaliňák. „Každou jednou hrozbu a šíření nenávisti budeme postihovat,“ dodal Šutaj Eštok.

Oba politici se velmi silně vyhranili proti opozičnímu hnutí Slovensko, které vede Igor Matovič. Podle nich Matovič nepochopil situaci a dál rozdmýchává nenávist ve společnosti. „My jsme podali ruku, ale byla poplivaná. Matovičova strana přináší do slovenské politiky jen žluč a nenávist,“ řekl na tiskové konferenci ministr vnitra.

Následně se Kaliňák opřel do médií, která podle něj velkou měrou přispěla k nenávisti ve společnosti. „Jako kdyby si média řekla – pojďme Fica dehumanizovat, všichni na něj bez elementární slušnosti útočili,“ řekl Kaliňák a apeloval na novináře, aby přestali s takovou politikou, protože rozeštvává společnost proti sobě. „Každému novináři se rád podívám do očí a řeknu omlouvám se, když budou deeskalovat situaci,“ řekl Kaliňák. „Musíme spolu kultivovat politiku,“ dodal.

