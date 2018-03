„EU bude reagovat tvrdě a přiměřeně.“ Trump zvedl ze židle Junckera

Podle Donalda Trumpa je dění v odvětví za minulá desetiletí ostudné, a cla proto mají zůstat v platnosti dlouhou dobu. „Budete mít poprvé po dlouhé době ochranu a budete moci rozvinout svůj průmysl,“ sliboval americký prezident Donald Trump na setkání se zástupci amerického průmyslu. Je pravděpodobné, že zavedení cel zřejmě dále zvýší napětí nejen s Čínou, ale i dalšími obchodními partnery. Někteří kritici jsou přesvědčeni, že díky Trumpovu rozhodnutí přijdou jiné země s odvetnými opatřeními.

A měli pravdu. Ministři obchodu EU se tento týden na svém zasedání dohodli, že pokud Spojené státy zavedou dovozní cla na ocel a hliník, přijdou s odvetnými opatřeními. Zavedení cel je podle nich neslučitelné s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). „Nebudeme nečinně sedět, zatímco náš průmysl je zasažen nepoctivými opatřeními, která ohrožují tisíce pracovních míst v Evropě. EU bude reagovat tvrdě a přiměřeně, aby ochránila své zájmy,“ reagoval Juncker a v prohlášení také dodal, že EU lituje tohoto kroku, který označil za nehoráznou intervenci, která má ochránit domácí průmysl USA a nelze ji ospravedlnit obavou o národní bezpečnost.

Trumpovi nedávno ministerstvo obchodu USA předložilo tři návrhy na růst cel. První počítá se zavedením cla 24 procent u oceli a 7,7 procent u hliníku pro dovoz ze všech zemí. Druhé počítá se zavedením cla 53 procent na ocel dovezenou ze 12 zemí, včetně Brazílie, Číny a Ruska, a clo 23,6 procenta na dovoz hliníku z Číny, Hongkongu, Ruska, Venezuely a Vietnamu.

Dále by podle tohoto návrhu také USA mohly zavést dovozní kvótu pro další země. Třetí návrh pak počítá se zavedením dovozních kvót pro veškerý dovoz oceli a hliníku. V případě hliníku by každá země mohla dovézt 86,7 procenta toho, co loni, a u oceli 63 procent. Americká vláda se také u zavedení cel odvolává na zájmy národní bezpečnosti. Tvrdí, že USA potřebují domácí dodávky pro své tanky a válečné lodě.

Ministr obchodu Wilbur Ross minulý měsíc upozornil na to, že vysoce kvalitní hliníkovou slitinu potřebnou pro vojenská letadla nyní vyrábí pouze jedna americká společnost. USA jsou největším dovozcem oceli a zákon z roku 1962 dává prezidentovi pravomoc omezit dovoz a zavést neomezeně vysoká cla, pokud vyšetřování ministerstva obchodu zjistí, že je v ohrožení národní bezpečnost.

autor: nab