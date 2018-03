„Estébák Drahoš chce islamizaci,“ rozesílal. A hrozí mu prý...

Senior Oldřich Lukáš tvrdí, že po internetu šířil své názory, které opíral o zdroje z Afriky, Austrálie, ale i z Evropy. Když novináři po těchto zdrojích pátrali, Oldřich Lukáš konstatoval, že mu záhadně zmizely. Nečekal prý, že po něm Česká televize bude chtít stohy dokumentů nebo videí, která viděl na internetu.

„Tak heleďte, buď se budeme bavit o principech a o mých názorech a o důvodech, proč jsem to napsal, anebo mě budete chytat za slovíčko a budete chtít, abych jako k soudu přinesl šanon důkazů,“ bránil se na konci ledna senior Oldřich Lukáš, který šířil informace o tom, že Drahoš stál o islamizaci ČR a údajně se připravoval na to, že bude jako prezident cenzurovat pravdu. Důkazy pro to však Oldřich Lukáš nemá. Prý mu je z počítače kdosi ukradl.

Veřejnoprávní televize oslovila dva advokáty a chtěla vědět, zda se pan Oldřich Lukáš mohl dopustit trestného činu. „Zcela jistě naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluva, alespoň po té formální stránce,“ řekl k tomu advokát Aleš Rozehnal. A advokát Martin Elger se přidal. „Zcela jistě by rozhodoval soud, ale určitě trestný čin pomluvy připadá v úvahu,“ podotkl advokát. V e-mailu se mimo jiné píše, že Jří Drahoš má pravděpodobně „homopedofilní sklony“, díky kterým ho mohla vydírat komunistická Státní bezpečnost. „Pokud o někom řeknu, že má pedofilní sklony, je to jedno z nejhorších osočení, které může padnout,“ doplnil Elger.

Podle Rozehnala by za šíření pomluvy mohly panu důchodci hrozit až dva roky odnětí svobody. Oldřich Lukáš již byl vypovídat na policii a podle svých vlastních slov si za každým slovem, které napsal, stojí.

Jiří Drahoš prohrál s Milošem Zemanem o 150 tisíc hlasů, a to je tak těsný výsledek, že v něm pan Oldřich Lukáš se svými lživými informacemi mohl sehrát nezanedbatelnou roli. Sám Drahoš k tomu poznamenal, že počítal s tvrdou kampaní, ale že o něm někteří lidé budou šířit i takovéto lži, tak s tím prý nepočítal.

