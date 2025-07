Pospíšilovi to ujelo. „Vyzradil tajnou taktiku SPOLU“

V rozhovoru pro Deník.cz se náměstek primátora a bývalý europoslanec Jiří Pospíšil vyjadřoval k potenciálním volebním výsledkům a povolebním vládním koalicím. Podle Pospíšila ještě dojde k nějakým preferenčním výkyvům. „Nakonec volby rozhodne to, kdo všechno se dostane do Poslanecké sněmovny,“ uvedl s tím, že koalice SPOLU ještě posílí.

„Podstatné bude, zda budou mít většinu demokratické politické strany, nebo opoziční, kam řadím i neparlamentní STAČILO!, případně Motoristy. Když nezískají pět a více procent, propadne spousta hlasů a vláda Petra Fialy by mohla pokračovat, neboť bude mít většinu,“ popsal a dodal, že si to opoziční strany uvědomují, a proto otevírají své kandidátky zástupcům jiných stran. „Vidíme to u SPD a též u STAČILO!. Ovšem zatímco SPD posílila po koalování s dalšími stranami, STAČILO! pořád balancuje kolem pěti procent,“ uvedl náměstek.

Podle něho i když Andrej Babiš zvítězí a vládu sestaví, tak není jasné, zda bude většina stabilní. „Jedna věc je domluvit volební koalici, druhá je uspět a třetí čtyři roky vydržet v takovéto formaci a mít jednotně znějící poslanecký klub. To vůbec není jednoduché,“ pravil Pospíšil a poukázal na rozpory ve slovenské vládě.

„Projekt s partnery na kandidátkách pomohl SPD při růstu preferencí, ale na druhé straně jsou zde programová rizika, nečitelnost a nejistá stálost poslaneckého klubu. Takže já jsem v tomto směru skeptický a nechtěl bych s nimi vládnout. A nejen kvůli programu,“ mínil.

Ekonom Pavel Šik považuje jeho slova za příznačná ohledně kauz, které se objevily ve spojitosti se STAČILO! a Motoristy. „Pokaždý, když čtu něco strašnýho o někom z Motoristů nebo o někom ze STAČILO!, tak myslím přesně na tohle. Přesně z tohohle úhlu se koukám i na všechny nový kauzy kolem jejich protagonistů nebo třeba na to celý zbrojení proti spojení STAČILO! se SOCDEM. O tohle a pouze o tohle se totiž hraje v podzimních volbách. A samozřejmě to média hrají také,“ upozorňuje.

„Současná vláda měla po covidu jednu z nejlepších vstupních pozicí k vládnutí a stačilo jen a pouze hájit alespoň trochu upřímně český zájmy. Předvedla ale podle mého naprostý amatérismus,“ ohodnotil výkon čtyřkoalice. A dodal, že je dobře, že na tento fakt upozornil zrovna Pospíšil. „Snad to tak pochopí fakt všichni, kteří si změnu přejí, a přestanou si navzájem okopávat kotníky. Nikdo není dokonalý a fakt netuším, jestli to bude všechno lepší, ale opravdu si nedokážu představit další čtyři roky se současnou vládní sestavou,“ dodal ještě Šik.

Pospíšilova slova berou jako příznačná i Motoristé, o kterých hovořil. „Tak už aspoň otevřeně každý může spolehlivě zjistit, proč jsme jako před eurovolbami v průzkumech okolo 5 % a proč poslední měsíce čteme samé věrohodné kauzy. Už se na ty volby moc těším,“ glosoval Pospíšilova slova člen Motoristů a vedoucí jejich mládežnické organizace Matěj Gregor.

A přidal se i František Matějka, který prý bývalého předsedu TOP 09 zná z vyprávění jeho podřízených na Ministerstvu spravedlnosti, když ještě ministroval za ODS. „Jiří Pospíšil se vždy pyšnil prací úplně jiných lidí, jako že jsou to výsledky práce výhradně jeho, přičemž na jakoukoliv zmínku o těch, kteří reálně za prací stáli, vždy zapomněl. Když něco podělal, vždy to hodil na někoho jiného. Nikdy prý v jejich očích nepatřil k nejchytřejším, což posoudit nemohu, protože ho osobně neznám, a občas prý řekl otevřeně veřejně něco, co mělo zůstat za zavřenými dveřmi, čímž vyzradil obsah některých tahů, které měly zůstat jako strategie utajeny,“ uvádí Matějka.

„Náhledem na výše popsané je v nadpisu z jeho rozhovoru pro Deník všechno, co ve skutečnosti potřebujete vědět o koordinovaných předvolebních útocích nejtvrdšího kalibru z kategorie falešného Me Too, používaných v Evropě i USA proti těm politikům, kteří ohrožovali a ohrožují vládnoucí garnitury, tentokrát směřovaných na nejviditelnější a volebně tehdy do Evropského parlamentu bezkonkurenčně nejsilnější tvář Motoristů na politické mapě, Filipa Turka. Víc vědět nepotřebujete. Jak správně představitelé vládních stran v kampani říkají, teď jim jde zkrátka opravdu o všechno,“ shrnul.

Pro ParlamentníListy.cz okomentoval Pospíšilova slova také komentátor Petr Holec. „Předně bych panu doktorovi doporučil, aby se právně dovzdělal. Demokratické strany jsou u nás všechny strany, které existují, protože žádná nedemokratická podle zákona existovat nesmí. A dohlíží na to vnitro, které patří do ‚jeho‘ vlády, ať už je Pospíšil zrovna v jakékoli straně. Takhle se jen sám chová nedemokraticky a vypadá jako nějaký bolševický totalitář, co vylučuje politickou opozici,“ dotkl se Pospíšilova rozdělení politického kolbiště na „demokraty“ a „opozici“.

A pak pokračoval: „Jinak mu ale za tu jeho výjimečnou upřímnost poděkujme, zvlášť jemu to muselo ujet fakt nechtěně. Ukazuje totiž absolutní bídu SPOLU a vlastně i všech fialovců včetně Pirátů. Ani oni sami už dávno nevěří, že můžou ve volbách normálně přesvědčit většinu voličů, aby vládli. Prostě už sázejí jen na to, že se nějaká opoziční strana zase těsně nedostane do sněmovny, a oni se udrží u moci jen díky propadlým hlasům. A sněmovní většinu si dál udrží i navzdory tomu, že budou znovu zastupovat menšinu voličů.“

„To ale bohužel není všechno. V Česku je většina médií vládních a vládní politici se budou s pomocí svých novinářů snažit ještě víc poškodit opozici tak, aby maximálně oslabila, případně zůstala mimo sněmovnu. I proto nám vláda zvýšila daň za vládní Českou televizi a Český rozhlas, které už žádnou nestrannost a objektivitu ani nepředstírají. Jsou prostě součástí vlády a jejich kádrová úderka je na to i hrdá,“ konstatoval Holec závěrem.

