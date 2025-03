Rumunský Ústřední volební úřad v neděli rozhodl, že rumunský politik Calin Georgescu, který vyhrál první kolo prezidentských voleb v loňském roce, nebude znovu kandidovat v květnových volbách. První kolo prezidentských voleb bylo anulováno Ústavním soudem kvůli obvinění z ruské on-line kampaně.

Po rozhodnutí úřadu Georgescu reagoval na síti X prohlášením, že to považuje za útok na demokracii, a přirovnal Evropu k diktatuře a Rumunsko k tyranií. Stoupenci politika se shromáždili před úřadem v protestu proti jeho rozhodnutí.

„Evropa zrušila víc voleb než Rusko,“ napsal na X, Mike Benz, bývalý úředník amerického ministerstva zahraničí, který byl zodpovědný za formulování a vyjednávání zahraniční politiky USA v oblasti mezinárodních komunikací a informačních technologií a zakladatel Nadace pro svobodu on-line (Foundation for freedome online, FFO). Benzova nadace poskytuje pomoc lidem zasazujícím se o svobodu slova, svobodu projevu a svobodnou výměnu myšlenek on-line.

Italský politik a předseda strany Liga, Matteo Salvini, komentoval zamítnutí kandidatury Georgescua s odkazem na „euroskupinu sovětského typu“. „Nejprve zruší volby, které vyhrával, pak ho zatknou, pak ho dokonce vyloučí z voleb ze strachu, že by vyhrál. Zapomeňte na ‚vyzbrojování Evropy‘, tady je třeba ji znovu zformovat k obraně demokracie,“ napsal na platformě X s tím, že jeho Liga stojí na straně rumunských občanů, kteří jsou „doma okrádáni o své volební právo“.

Senátor spojených států amerických Mike Lee k situaci poznamenal, že „levičáci rádi vyřazují své oponenty z volebních lístků“.

Podle průměrných výsledků průzkumu Europe Elects měl Georgescu namířeno k jasnému vítězství. Jeden z posledních volebních průzkumů veřejného mínění rumunské veřejnosti od agentury Sociopol, kdy se vycházelo z toho, že Georgescuovi bude dovoleno kandidovat, se suverénně umístil na první příčce mezi ostatními kandidáty v průzkumu s 38 % hlasů od respondentů.

Další průzkum Sociopolu, po rozhodnutí Ústředního volebního úřadu, že Georgescu nemůže kandidovat, se na prvním místě octnul rumunský George Simion. Předseda Aliance pro unii Rumunů a výkonný místopředseda strany ECR v Evropském parlamentu v průzkumu získal 28 % hlasů, ačkoliv v předchozím průzkumu ještě s Georgescuem, měl pouze 10 %.

Nově vedoucí kandidát na prezidenta George Simion na X označil znemožnění Georgescuovi kandidatury za „pokračování státního převratu z 6. prosince“, kdy rumunský Ústavní soud bezprecedentně anuloval první kolo rumunských voleb. „STOP diktatuře!“ požaduje Simion na X. V dalším z příspěvků se o Rumunsku vyjádřil coby o „totalitním policejním státě“ a informoval, že proti protestující lidem před Ústředním volebním úřadem policie užívá slzný plyn.

