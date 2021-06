„Fialo, co si to vůbec dovolujete? Na Ústecku jste rozkradli miliardy! Brusel? To se máme posadit na ****?!" Premiér pro PL v dosud nejtvrdším prohlášení

reklama

Evropský parlament si prý dal tu práci, aby během probíhající předvolební kampaně přijal právně nezávaznou a zcela nevymahatelnou rezoluci proti Babišovi. „Doslova v ní říká, že nemám být premiér. Ano, lidé, kteří nemají s ČR vůbec nic společného, diktují našim občanům, kdo tu má vládnout. To už tady bylo! Je to pokus ovlivnit volby, je to neakceptovatelný zásah, je to pokus o evropský protektorát,“ hřímá Babiš.

Následně pokládá otázku, na kterou má připravenou odpověď. „Víte, proč má Evropská unie problém jen s Maďarskem, Polskem a se mnou? Protože v těchto zemích nejsou vlády, které si z Bruselu sednou na zadek a snaží se hájit zájmy svých občanů, své národní zájmy. To je ten pravý důvod. Brusel tu potřebuje submisivní jedince, kteří kývnou na všechno, nebudou dělat problémy a bez mrknutí oka budou třeba přijímat migranty jak na běžícím pásu nebo platit za dluhy jiných evropských států. Proto tu Brusel chce ve vládě Piráty, nebo přisluhovače typu Zdechovského a Pospíšila. Visegrádská čtyřka hodila vidle do migračních kvót, a to se neodpouští. Babiš musí prohrát,“ uvedl.

Podle premiéra je představa, že Evropský parlament je sdružení nezávislých poslanců z různých zemí, kteří zde hájí zájmy svých zemí, hodně naivní.

Skutečnou politickou moc tu podle něj drží frakce, a hlavně lidé v jejich vedení. „Každou organizaci nakonec ovládne úzká skupina, to je železný zákon oligarchie a Evropský parlament není výjimka. Ti mají pod palcem celou Evropskou unii. Jejich jména vám nic neřeknou, ale to oni skutečně tahají za nitky. Mají své favority, kteří jsou naprosto nedotknutelní a znovu a znovu dostávají vysoké funkce. Podobnou postavou je ta Němka, co po mně v Bruselu nepokrytě jde. Nějaká paní Hohlmeierová. O jejím morálním kreditu svědčí to, že se během pandemie pěkně napakovala na dodávkách roušek. Jo, když je krize, tak se přece vydělávat musí. Takový morální kádr to je a takový člověk říká našim lidem, koho mají volit,“ říká Andrej Babiš.

A jak tedy vlastně odstřelování Babiše skrz Brusel funguje? Všechno začíná u nás. „Třeba u profesionálních udavačů Pirátů, kteří pošlou udání, nebo u nějakého českého europoslance, který se chce v Bruselu blýsknout. Ti připraví munici, protlačí téma na jednání frakce, připraví rezoluci a tu pak odhlasují. Když jste největší frakce v EP, tak to není žádný problém. Můžete si dělat klidně zesměšňující koláže na představitele členské země a v klidu vám to projde. Vsadím se, že většina europoslanců ani nevěděla, o čem vlastně hlasují. Teda kromě čestných výjimek – těch europoslanců, kteří nepodlehli lobbingu a pro rezoluci nehlasovali,“ dodává předseda vlády.

„A proč je kolem takový humbuk, když ta rezoluce je právně nevymahatelná? Právě o to jde. Jen aby se v médiích zase mohlo plivat na Babiše. Nic víc, nic míň. Všechno je to špinavý předvolební boj. Proč Brusel zasahuje do českých voleb? Proč nám diktují, kdo tu má vládnout? Tady europarlament opravdu překročil Rubikon. Doufám, že to občané vidí a bruselské šplhouny pošlou tam, kam patří,“ věří.

Vrcholem podle premiéra Babiše je to, jak si nejen ODS, ale celá koalice Spolu může dovolit jeho kritizovat za dotace, které jeho bývalá firma dostává transparentně podle zákonů, na jejichž rozdělování nemá absolutně žádný vliv.

Pokud to, slovy premiéra, někdo neví nebo tápe, rezoluce EP byla nejen o Babišovi, ale o České republice. „Čeští europoslanci, kteří jsou jen kvůli posílení vlastních preferencí ochotni vytvářet tento falešný dojem, jsou velmi bezohlední a nezodpovědní a ničí práci mnoha lidí za mnoho let. Ohrožují všechny peníze, které potřebují naše firmy, obce, i nevládní organizace, ačkoliv k tomu není reálný důvod. Státní správa v České republice funguje velmi dobře a se všemi kontrolními mechanismy, které jsou v souladu s legislativou EU a jsou důsledně dodržovány. Kdokoliv tvrdí opak, poškozuje dobré jméno naší země," uzavírá.

