„Fialovo řešení covidu“: Mluvili a nastal vztek. Velmi zlé

Tisková konference nastupující vlády už stihla vyvolat ohlasy a objevila se kritika, že to, co koalice navrhly, nebude stačit. Do pětikoalice už se obul například šéf Přísahy Robert Šlachta, který ji obvinil, že bude dělat to, co ta minulá, ale budou to hlásit jiné tváře. Také si rýpl, že z tiskovky v průběhu zmizel Petr Gazdík a Markéta Pekarová Adamová. Pro některé novináře a komentátory zase nebyla slova dostatečně jasná a rozhodná, nespokojení byli např. Alexander Mitrofanov z Práva nebo novinář Filip Horký. A pokud jde o snahu „nerozdělovat společnost“, jeden z členů ODS ji označil za „kydy“.

reklama

Na tiskové konferenci koalic SPOLU a PirSTAN zaznělo mnohé, co se týče budoucího postupu ohledně koronaviru. Například že budoucí ministr zdravotnictví Vlastmil Válek nepovažuje povinné očkování za řešení a že se koalice chtějí vyhnout lockdownu. Od Vlastimila Válka zazněla věta: „Já bych to začal vysvětlovat, ale zase by to bylo špatně.“

Psali jsme: „Já bych to začal vysvětlovat, ale zase by to bylo špatně.“ Válek se zamotával. SPOLU proti covidu

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 0% Není to v pořádku 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3781 lidí

Kritika se skutečně objevila, a to záhy, zejména co se týče povinného očkování. „Tady se okamžitě vnucuje myšlenka, že systém selže a půjde jen o zpoždění s povinným očkováním,“ komentoval neochotu k povinnému očkování Alexandr Mitrofanov z Práva. Svěřil se se svým pocitem: „Sázejí na cosi racionálního v myslích těch spoluobčanů, kteří z definice jsou schopni pochopit jenom bič, který se nad nimi vznáší.“

„Začíná to vypadat na první pohled paradoxně. Budoucí vláda chce evidentně postupovat racionálně a vyváženě. Přitom jí hodně jejích voličů už teď vyčítá, že nechce být radikálnější vůči jasnému zlu škodícímu společnosti (Zeman, antivaxeři). První ovoce snahy ‚být vláda všech‘,“ komentoval ještě.

iDNES: Budouci ministr zdravotnictvi Vlastimil Valek vyloucil moznost povinneho ockovani proti covidu. Neni to reseni, ale selhani systemu, soudi.



Jenže tady se okamžitě vnucuje myšlenka, že systém selže a půjde jen o zpoždění s povinným očkováním. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 24, 2021

Můj pocit ze záměrů budoucí vlády s covidem: Sázejí na cosi racionálního v myslích těch spoluobčanů, kteří z definice jsou schopni pochopit jenom bič, který se nad nimi vznáší. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 24, 2021

Začíná to vypadat na první pohled paradoxně. Budoucí vláda chce evidentně postupovat racionálně a vyváženě. Přitom jí hodně jejích voličů už teď vyčítá, že nechce být radikálnější vůči jasnému zlu škodícímu společnosti (Zeman, antivaxeři). První ovoce snahy „být vláda všech“. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 24, 2021

Komentátor HN Petr Honzejk se vyjádřil krátce: „Už to tak vypadá, že na české politické scéně přece jen existuje konsenzus. A sice, že lidí je dost.“

Už to tak vypadá, že na české politické scéně přece jen existuje konsenzus. A sice, že lidí je dost. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) November 24, 2021

„Doufal jsem v jiný průběh i způsob prezentace postupu nové koalice. Nedostal jsem nic konkrétního. Jen už stokrát slyšené fráze. Možná to znamená, že co je dnes, bude fungovat, když se to bude kontrolovat a dělat dostatečně pečlivě a organizovaně. Ale ani to tam nezaznělo,“ zhodnotil tiskovou konferenci novinář Filip Horký.

A dodal: „Neměli žádné jistoty před několika měsíci. Jenom to, že pokud budou vládnout, budou řešit covid. A jestli takhle vypadá výstup, na jehož přípravu měli dlouhou dobu, pak mám obavu z toho, jak budou komunikovat pod časovým tlakem.“

A ještě jednu věc dodám.



Neměli žádné jistoty před několika měsíci.

Jenom to, že pokud budou vládnout, budou řešit covid.



A jestli takhle vypadá výstup, na jehož přípravu měli dlouhou dobu, pak mám obavu z toho, jak budou komunikovat pod časovým tlakem. https://t.co/w0Z5qV9zjB — Filip Horký (@FilipHorky) November 24, 2021

Z novinářů se ozval ještě Jan Kubita: „Jak jsem tady před časem volal, že by měla nastupující vláda představit svůj plán boje s covidem, tak teď, když to dneska konečně udělala, si myslím, že bych to raději snad ani neslyšel.“

A také Filip Rožánek: „Z tiskovky, kde mělo jasně zaznít, KDY, KDE, CO a JAK udělají, je zase orloj. Každý si řekne to svoje, informace se mezitím rozplývají ve frázích.“

Jak jsem tady před časem volal, že by měla nastupující vláda představit svůj plán boje s covidem, tak teď, když to dneska konečně udělala, si myslím, že bych to raději snad ani neslyšel. — Jan Kubita (@JanKubita) November 24, 2021

Z tiskovky, kde mělo jasně zaznít, KDY, KDE, CO a JAK udělají, je zase orloj. Každý si řekne to svoje, informace se mezitím rozplývají ve frázích. — Filip Rožánek (@rozanek) November 24, 2021

Z komentátorů měl připomínky také Petr Holec z Info.cz: „Sleduju tiskovku pětikoalice k řešení covidu, kde se desítka špatných herců trumfuje v prázdných klišé a říkám si, že je dobře, že se na ČT vrátila Česká soda. Jen nechápu, proč ji vysílají ráno.“ Dodal, že Válek „jede bomby“.

„Na druhou stranu Vítek celou dobu kývá, tak to bude určitě dobrý. Jen Olga kouká, jako by potřebovala nějakou akutní pomoc,“ všímal si těch, kdo zrovna nemluvili a zakončil prohlášením: „Jestli Válkovi a celý tý partě nerozumějí ani spříznění novináři, tak je konec, ještě než to začalo!“

Sleduju tiskovku 5koalice k řešení covidu, kde se desítka špatných herců trumfuje v prázdných klišé a říkám si, že je dobře, že se na ČT vrátila Česká soda. Jen nechápu proč ji vysílají ráno?? — PetrHolec (@PetrHolec) November 24, 2021

Jinak Válek teda pořád jede ty svý Bomby, ten chlap drží! — PetrHolec (@PetrHolec) November 24, 2021

Na druhou stranu Vítek celou dobu kývá, tak to bude určitě dobrý. Jen Olga kouká, jako by potřebovala nějakou akutní pomoc?? — PetrHolec (@PetrHolec) November 24, 2021

A ještě naposled. Jestli Válkovi a celý tý partě nerozumějí ani spříznění novináři, tak je konec, ještě než to začalo! — PetrHolec (@PetrHolec) November 24, 2021

Kromě novinářů a komentátorů se svou troškou do mlýna přispěli také politici. Do budoucích vládních stran se opřel například šéf Přísahy Robert Šlachta, který prohlásil, že po tiskovce je jasné, že nějaký zázračný plán pětikoalice nemá. „Před volbami Petr Fiala, i všichni další z nově vznikající vlády, všude hlásali, jaký mají skvělý plán na řešení koronavirové situace a jak to budou konečně dělat jinak a líp,“ řekl Šlachta s tím, že teď měli politici příležitost ho představit.

Tak teď měli příležitost ho představit. Výsledek? Žádný takový plán nemají. Žádné nové řešení nepřinesli. Jen dílčí opatření, která už platila dřív nebo platí dokonce i teď. Kdyby to říkali před půl rokem, možná by to stačilo. — Robert Šlachta (@RobertSlachta) November 24, 2021

„Výsledek? Žádný takový plán nemají. Žádné nové řešení nepřinesli. Jen dílčí opatření, která už platila dřív nebo platí dokonce i teď. Kdyby to říkali před půl rokem, možná by to stačilo. Předsedkyni TOP 09 Pekarovou dokonce to představení plánů koalice tak nadchlo, že před koncem z tiskovky spolu s Petrem Gazdíkem jednoduše odešla,“ tepal Šlachta nastupující vládu.

Předsedkyni TOP 09 @market_a dokonce to představení plánů koalice tak nadchlo, že před koncem z tiskovky spolu s @petrgazdik jednoduše odešla. — Robert Šlachta (@RobertSlachta) November 24, 2021

„Jednotnou komunikaci si nastupující vláda přestavuje zřejmě tak, že se během půl hodiny vystřídají před mikrofonem všichni páni předsedové, aby každý něco řekl a byl na kameře, ale odpovědi na zásadní otázky se dozvíme až po tom, co se na ně začnou ptát novináři. Výsledkem je, že nová vláda bude dělat vlastně to stejné, co dělala ta stará, jen nám to budou oznamovat jiné tváře. Myslím, že očekávání byla o dost větší,“ shrnul předseda Přísahy na závěr.

Výsledkem je, že nová vláda bude dělat vlastně to stejné, co dělala ta stará, jen nám to budou oznamovat jiné tváře. Myslím, že očekávání byla o dost větší. — Robert Šlachta (@RobertSlachta) November 24, 2021

A kritika se ozvala i ze strany člena ODS Tomáše Šalamona: „To jsme to teda dopracovali. Kydy typu ‚rozděluje to společnost‘ slýchám uvnitř ODS poslední dobou poměrně často. Je mi úplně jedno, co rozděluje společnost. Je po volbách, proboha! Dělejme to, co je nutné, ne to, co je populární.“

Doplnil: „Neambiciózní. Dopadne to přesně jako posledně. Na centrální úrovni jsme se do toho báli říznout, takže to nakonec zachraňovali naši hejtmani. Teď je čas poslavit se před kamery a slíbit jen ‚krev, pot a slzy‘ a rozhodně ne brzký konec. Čaputovou fakt nemusím, ale rozdíl o parník.“

To jsme to teda dopracovali. Kydy typu „rozděluje to společnost“ slýchám uvnitř @ODScz poslední dobou poměrně často.

Je mi úplně jedno, co rozděluje společnost. Je po volbách, proboha!

Dělejme to, co je nutné, ne to, co je populární.https://t.co/N95CyMcsDj — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) November 24, 2021

Neambiciózní. Dopadne to přesně jako posledně.

Na centrální úrovni jsme se do toho báli říznout, takže to nakonec zachraňovali naši hejtmani.

Teď je čas poslavit se před kamery a slíbit jen „krev, pot a slzy“ a rozhodně ne brzký konec.

Čaputovou fakt nemusím, ale rozdíl o parník. https://t.co/l5T4DEmEzb — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) November 24, 2021

Psali jsme: Ti budou koukat. Fiala a spol. Přijdou, sednou do křesel... Zkušený popsal Praha zrušila kulturní program na vánočních trzích na Staroměstském náměstí Poslechli nás. Nového nic. Poslanec ANO k plánu SPOLU a PirSTANu Lukáš Kovanda: Válek chce do hry vrátit PCR testování. Jde o epidemiologicky i ekonomicky rozumný krok

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.