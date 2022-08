„Fuj. Zvěrstvo! Na Kryla přilepili ukrajinskou vlajku.“ Petr Žantovský je ve varu

TÝDEN V MÉDIÍCH Šoubyznysový spektákl paní prezidentové a nařízení privatizovat v řádu týdnů velké části státního majetku škodí všem, kteří jsou postiženi válkou na Ukrajině. Petr Žantovský si pro dnešní přehled vybral jen témata, která s touto zemí souvisejí. Platí to i pro trestní stíhání za vyslovení názoru. „Ne, že se to nedělá, ale v demokracii to není přípustné. Z toho soudím, že už nejsme v demokracii,“ tvrdí mediální analytik, který užasl nad tím, jak kdosi v souvislosti s válečným konfliktem zneužil památku Karla Kryla.

Nejčerstvější přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne začne Ukrajinou, bude pokračovat Ukrajinou a skončí Ukrajinou. „Ve čtvrtek odpoledne mě zcela dostala zpráva o tom, že naše česká policie statečně zvítězila nad nepřáteli pravdy a lásky a zahájila trestní stíhání Tomáše Čermáka a Patrika Tušla z toho důvodu, že tihle pánové na sociálních sítích zveřejnili nějaká svá videa, v nichž vyjadřují podporu nikoli Ukrajině, ale Rusku. O tom si každý může myslet, co chce. A také si může každý myslet, co chce, o formě, kterou to činí. Činí to dost agresívně, činí to za použití velkého množství vulgárních slov a rozhodně to není něco, co by se mi občansky líbilo a co by mě přimělo k tomu vyjít do ulic a hájit jejich nebo jakékoli jiné pravdy,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nicméně je pro něj absolutně úděsná skutečnost, a není to poprvé od listopadu 89, že je někdo stíhán za vyslovení názoru. „Máme nějaké ikony v komunikačních dějinách, jako je Osvětimská lež. Popírání holocaustu je trestný čin, ale holocaust je něco trochu jiného a také to proběhlo v poněkud jiném rozměru, v jiných mezinárodních souvislostech a tak dál. A dá se to pochopit, protože šest milionů zavražděných Židů je šest milionů zavražděných Židů. Tady se nějací dva – a já si můžu myslet, že jsou to výtržníci podle výraziva, které používají, já ty pány neznám – nechali slyšet, že se konají v těchto dnech nějaké proukrajinské demonstrace, což je pravda, a že by bylo zapotřebí, aby se tam sešli ti lidé, kteří mají jiný názor a vyjádřili ho. To, si myslím, je úplně legitimní, tedy aspoň v demokracii,“ zdůrazňuje mediální analytik.

Premiér nás neustále přesvědčuje, že jsme ve válce

Tedy v liberální demokracii to zřejmě legitimní není, a proto je zapotřebí vzít na pomoc ozbrojené síly, konkrétně policii. „A pánům zavařit v Bartolomějské ulici nebo v jiných úřadovnách. Předpokládám, že z tohoto vylezou přinejmenším s podmíněným trestem, protože si na ně vymyslí nějaký paragraf. Nejsem právník, nedokážu ho z hlavy definovat, ale kdybych uměl, tak to stejně policajtům neusnadním. Na druhou stranu mi to začíná připomínat jakousi ‚ukrajinskou lež‘, nebo ‚ruskou lež‘ nebo nevím jakou lež. Na co si hrajeme? Teď si hrajeme na to, jak nás pan premiér neustále přesvědčuje o tom, že jsme ve válce s Ruskem. Nejsme. Nikdo nám válku nevyhlásil, my jsme nikomu válku nevyhlásili. Minule jsme o tom mluvili v souvislosti s panem Jandákem, který se vyjádřil v podobném duchu a je za to lidoveckými a topáckými politiky kaceřován a má být odvoláván z Rady Českého rozhlasu,“ připomíná Petr Žantovský.

Pozastavuje se nad tím, kam jsme došli po těch více než 32 letech. „Tedy od okamžiku, kdy jsme cinkali na náměstích a ctili jsme svobodu slova, až do okamžiku, kdy za svobodně vyslovené slovo budeme trestně stíháni. To známe. Za komunismu jsme byli mnozí trestně stíháni i za takovou banalitu, že se řeklo někde v hospodě, že prezident je vůl. Můj prastrýc kvůli tomu seděl rok ve vězení, to bylo ještě za Novotného. Za Husáka to bylo podobné. Nebo na vás vymysleli jiný paragraf. Příživnictví, pobuřování nebo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví nebo jinou blbinu, aby vás dostali do basy a zbavili vás možnosti svobodně projevovat svoje názory. Tak já jsem zvědav, jaké paragrafy vytáhnou na tyhle dva chudáky,“ přiznává mediální odborník.

Trestně stíhat vyslovení názoru se v demokracii nesmí

Sám si o nich myslí, že asi neumějí moc slušně česky mluvit a jejich komunikační styl je mu naprosto cizí. „Nicméně absolutně respektuji to, že mají právo říci, že by se proti jednomu názoru měla postavit možnost vyslovit názor jiný. Jsem z tohoto naprosto konsternován. Už to tady bylo. Stíhali jsme nějakého mladého komunistu, šestnáctiletého, za to, že vydával internetový magazín, kde oslavoval Lenina a Stalina. Jsou to léta zpátky a tehdy to bylo hráno na to, že se vyrovnáváme s naší neblahou komunistickou minulostí. Ale už tehdy ti, kdo měli trochu předvídavosti, říkali: ‚Bacha, to je první vlaštovka něčeho, co je velmi nedobré‘. Mladého komanče, který někde doma na balkóně smolí třeba i hloupé články, to je jedno, ale vyjadřují jeho názor, budeme trestně stíhat. Dokonce dostal podmínku,“ vzpomíná Petr Žantovský.

A teď po mnoha letech jsme u toho, že policie trestně stíhá dva lidi za názor na rusko-ukrajinský konflikt. „To je velmi špatně. Opakuji, nejsme ve válce s Ruskem, dokonce ani podle zákonů a Ústavy bychom neměli žádné z těch válčících stran – ani jedné, ani druhé – poskytovat zbraně, zbrojní dodávky a podobný typ pomoci. Něco jiného je humanitární pomoc pro běžence, to je samozřejmá věc. Myslím si, že tady zafungovala obrovská míra solidarity českého obyvatelstva, která ale také vyprchává podle toho, jakou zkušenost s těmi běženci lidé získávají. To bych ale odešel od tématu. Podstatou této glosy je, že trestně stíhat vyslovení názoru se prostě nesmí. Ne, že se to nedělá, ale to v demokracii není přípustné. Z toho soudím, že už nejsme v demokracii,“ míní mediální analytik.

Nevkusný šoubyznysový spektákl paní prezidentové

Druhá ukrajinská glosa se týká skutečnosti, o níž se už několik dnů mluví a mimo jiných na ni upozornil komentátor Teodor Marjanovič. „Jde o to, že se paní prezidentová Zelenská nechala vyfotit do amerického časopisu Vogue v módním oblečku na pozadí válečné kulisy a s pózujícími ukrajinskými vojačkami. Dokonce i lidé, kteří drží odlišné názory na většinu věcí, jako je pan Marjanovič, se dobírají závěru, že to je za prvé strašně nevkusné, nevhodné, že to shazuje celý étos toho, jaký tam budují, že jsou přepadená země. Dobrá, to je v pořádku, nejsem Ukrajinec, neumím to posoudit. Ale najednou z toho madam, respektive paní prezidentová, dělá šoubyznys. Chápu, že pan prezident začínal v šoubyznysu, komentátor Marjanovič také správně zmiňuje, že v šoubyznysu je každá reklama – i ta špatná – dobrá reklama,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Vždyť to nejhorší, co se může člověku v šoubyznysu stát, je, že se o něm mlčí. „A zatímco Zelenskyj první týdny konfliktu objížděl čerty, ďábly, všechny možné světové státníky a parlamenty a oslovoval je žádostmi o pomoc a vysvětloval jim ukrajinský pohled na věc, najednou se to celé rozdrobuje v naprosto šoubyznysový spektákl, který tomu celému naprosto podřezává větev. To je jeden aspekt. A druhý spočívá v tom, že i v reklamě platí, že čeho je moc, toho je příliš. Vzpomeňte si na 90. léta, když nám pan doktor Someš, vynikající herec a hlavně vynikající překladatel, dělal v televizi reklamu na Vizír, vy zíráte, my zíráme. Na Nově to šlo tak ‚devadesátkrát‘ za den. A jediný efekt byl ten, že poklesl prodej pracího prášku Vizír, protože už to lidi začalo otravovat natolik, že si vůči tomu vytvořili averzi. A celkem pochopitelnou,“ podotýká mediální odborník.

Těm lidem jde o něco úplně jiného, než o čem mluví

Připadá mu, že prezident Zelenskyj z války dělá Vizíra ke škodě lidí, co jsou válkou postižení. „Také ke škodě smyslu mírového jednání, které, jak doufám, nastane co nejdříve. Dělá z toho celého Vizíra, a to určitě není dobře. On sám zapadne prachem jako na smetišti dějin zapomenutá postava, naprosto nedůležitá. Sice bude dekorován panem prezidentem Zemanem naším nejvyšším státním vyznamenáním, tedy nevím za co, ale dobře, to je rozhodnutí pana prezidenta, ale Zelenskyj jako postava zmizí v dějinách jako nepodstatný. Ostatně když to vidíme na pozadí druhé informace, že se Ukrajina rozhodla privatizovat v řádu týdnů velké části státního majetku, tak si asi umíme představit, do jakých rukou budou privatizovány. Koneckonců s nějakou privatizací různého typu v režii třeba ODA jsme měli také nějakou zkušenost, a tak víme, co to přineslo za radosti a žalosti,“ poukazuje Petr Žantovský.

Zmíněné skutečnosti jsou rozhodně špatně vzhledem k tomu, co se na Ukrajině děje. „Bohužel, taková maličkost jako několik fotek v americkém zábavném časopise nám dává sdělení, že těm lidem jde o něco úplně jiného, než o čem mluví. A to není dobře, protože to vzdaluje jejich dosah k sympatiím lidí, kteří by jim jinak rádi pomohli. Koneckonců viděli jsme to na příběhu mladého Stropnického, který ve svém zámečku ubytoval nějaké Ukrajince, ale velice rychle se s nimi rozloučil, protože jejich chování nebylo úměrné míře jeho humanitární snahy. Není to ojedinělý příběh, takových byla spousta. Myslím si tedy, že Ukrajina prohrává svoji misi. Prohrává ji mimo jiné vinou prezidenta a jeho zcela nezkrotných ambicí. Obávám se, že ta země dopadne velmi špatně. A je mi to moc líto,“ tvrdí mediální analytik.

Přilípnutá ukrajinská vlajka u písniček Karla Kryla

K poslední dnešní ukrajinské glose netradičně přispěl největší internetový server pro sdílení videosouborů. „Tak jsem si v pátek listoval odtržen od civilizace v telefonu YouTubem, který mám stažený, a chtěl jsem si pustit pár starých písniček Karla Kryla. Jednak proto, že ho mám rád, a jednak proto, že si myslím, že jeho písně jsou nadčasové a mnohé z nich platí i pro dnešní dobu. A velmi jsem byl překvapen, že na záznamech jeho písniček na YouTube tam, kde kdysi býval třeba titulní obal desky Maškary, Rakovina, Bratříčku, zavírej vrátka nebo čehokoli jiného, je všude ukrajinská vlajka. Někdo do nahrávek či klipů jeho písniček místo původního obrázku, co tam dříve byl, vložil ukrajinskou vlajku,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

To považuje za naprosto trestuhodné. „Na místě paní Marlen Krylové, dědičky jeho práv, bych se velice ohrazoval bez ohledu na to, jaký ona má nebo nemá názor na konflikt na Ukrajině. Tohle je tak naprosté poškození, tedy sepětí člověka, který je už hromadu let mrtvý a nemůže se bránit, s nějakým bojem. Jako by tu někdo chtěl demonstrovat: ‚Podívejte se, Kryl neměl rád komunisty, utekl kvůli tomu, že nás Rusové v osmašedesátém přepadli‘. To všechno je pravda, také jejich rodinnou tiskárnu – původně Kryl & Scotti – zničili komunisti. Měl tisíc důvodů k tomu je nemít rád, ale tohoto plakátu se neúčastní. Kdo ví, co by si dnes myslel o tom, co se děje na Ukrajině?“ klade mediální odborník řečnickou otázku.

Slavný písničkář by si kladl otázky, co je a není pravda

Nepochybuje o tom, že by Krylovo srdce určitě neplálo pro Kreml. „Ale myslím, že by si kladl velice zásadní otázky, co všechno je a není na Ukrajině pravda. Protože jestli je Karel Kryl něčím věčný a nesmrtelný, tak je to právě schopností klást otázky a vyslovovat pochybnosti. Nepřijímat jednoznačné odpovědi a jednoznačné pseudopravdy a vždy k nim podkládat kontra argumenty a dobírat se nějakého hlubšího poznání. Plakát je to poslední, co by Karel Kryl byl schopen dát, kdyby to byl mocen ovlivnit, na svůj spot na YouTube. Ten, kdo to udělal, by zasloužil sto padesát na holou. Neumím to říct jinak, ale mně toto přijde jako hodně velké zvěrstvo, a to právě proto, že se Kryl už tak dlouho nemůže bránit. Říkám fuj,“ dodává Petr Žantovský.

