„Grázl, patří za katr. Kámo, končíš. Pojďme ho vypískat.“ Starosta města, kam míří Babiš, už burcuje davy

A první lidé již ujišťují, že přijdou. Není ovšem jisté, že je premiér rád uvidí.



„Tak prý do Varů přijede ANDREJ. V sobotu v 15:00. Ten slavný prodavač teplé vody a stavitel potěmkinových vesnic přijede do kraje, na který neváhal při covidu poslat armádu, kterému zavřel hranice, nebo který označil za úplně nejhorší ze všech – nám přijde podepsat a rozdat knížku plnou těch svých nesmyslů. Protože volby,“ jmenoval starosta Františkových Lázní. A připomenul některá z úskalí kraje, který čelil rozhodnutí Babišovy vlády o uzavření dvojice okresů a zároveň i hranic, a to i v době, kdy místní neúspěšně žádali, aby byla v kraji vládou umožněna pomoc, kterou mu nabízelo Německo.

Od starosty Jana Kuchaře sklidil i kritiku za postup rekonstrukce hotelu Thermal, který je aktuálně téměř celý obalený v ochranných sítích a většina objektu je jedno velké staveniště. „Ohání se opravou Thermalu, a skoro to vypadá, že to byl on, kdo to celé zařídil. A jako vždycky, jsou to jen kecy. Rekonstrukce? Jo, z Thermalu je zrekonstruovaných pár pater a bazén vypadá úplně jinak, proto sdílí radši jen ty vyvoněné a nablýskané vizualizace. Jako vždycky tu jde o to, přivlastnit si všechny úspěchy, i ty, které nejsou moje. Dokonce i ty, které neexistují. Ale to je vlastně fuk. Jsou to lháři. Všichni do jednoho,“ zaznívá.



„Přijede k nám člověk, který si myslí, že jsme zapomněli na jeho totální selhání při covidu. ON je přímo odpovědný za 30 tisíc životů našich občanů, kteří zemřeli. ON může za to, že nás tady v kraji při covidu obklíčila armáda a že nás zavřeli ne jen na hranicích, ale i na cestách po vlastní republice. A ve finále je to ON, kdo může za to, že zadlužil za svojí vlády tuhle republiku víc, než všechny předchozí vlády 30 let zpátky,“ pokračoval neméně kriticky se shrnutím pro Babišovu vládu.



Zmrzlinou si to dle něj ministerský předseda nespraví: „No a teď si tenhle pán myslí, že si nás koupí za zmrzku a knížku plnou nesmyslů a my se budeme tvářit, že tenhle člověk není TRESTNĚ STÍHANÝ dotační podvodník, estébák a udavač, slibotechna na kolečkách, že vám může nakecat cokoli a vy tomu uvěříte, třeba že není ve střetu zájmů, že si z celého státu neudělal dojnou krávu a vám všem, kteří v něm žijete, vzkazuje jen jedno – dejte mi hlasy, já potřebuju být v imunitě, hlavně ať mě nezavřou a za to – vám slíbím cokoli... A to, že to zaplatí vaše děti a vnuci? Koho by to zajímalo...“

Babiše, který se na svých posledních setkáních potýká s mnoha nepříliš spokojenými občany, má čekat v Karlových Varech nepříliš příjemné „uvítání“ i tentokrát. „Tak víte co? Pojďme tohohle šaška vypískat. Ve tři bude v Alžbětinských lázních. Budu se těšit, že přijdete. Že spolu řekneme tomuhle grázlovi, který patří za katr – kámo, dobrej pokus, ale končíš. My ti ty tvoje kecy nežereme,“ zaznělo od starosty Jana Kuchaře ve výzvě.

