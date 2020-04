„Hamáček zalapá po dechu…“ Přinášíme zprávy z politického podsvětí o dění uvnitř socdem. Prachy, vliv, prachy a zase prachy. Tohle se líbit nebude

Stačilo pár slov senátora Lásky, aby se věci daly do pohybu. Šlo o jediné: senátor se opřel do ministra vnitra kvůli jeho údajné náklonnosti k Číně. Zástupce horní komory Parlamentu to následně schytal na Twitteru od Hamáčkových příznivců. Zastavit se nenechal. Reagoval.

A právě po těchto slovech se na naši redakci obrátil vysoký politický zdroj, který dnes už zapomenutou přestřelku zobecnil, konkretizoval. Padla při tom velmi zajímavá jména jako Milan Chovanec, Daniel Křetínský, Bison & Rose nebo Miroslav Poche.

Hlavně pozor na Čínu, nedopadnout jako Maďarsko a nenechat si rozbít evropskou soudržnost, daly by se shrnout teze, které pronesl v Prostoru X senátor Václav Láska. Vděk Číně necítí, podle něho jen dělá byznys a Číňané vykoupili Čechům ochranné pomůcky. Viktor Orbán podle něho krizi zneužívá k likvidaci opozice. Roman Prymula v prohlášeních zkouší, kam až může zajít. A ministr vnitra Hamáček prý moc chválí Čínu.

Na to ke konci předseda ČSSD reagoval: „Snažím se, aby se naši zdravotníci nemuseli oblékat do pytlů na odpadky jako v New Yorku.“

Jenomže, to je pomyslný konec příběhu. Naše redakce měla možnost hovořit s politickým matadorem, který pozoruje jasné semknutí starých struktur. Koho má na mysli?

„Tak se podívejte. Honza Hamáček je jistě šikovný kluk, který se chová, jak se chová, já ho znám dlouho. Totéž třeba Miroslav Poche. Pan Hamáček má teď obrovskou možnost pozvednout sociální demokracii, ovšem na bázi stejných lidí. On byl vždy v područí Jaroslava Tvrdíka, který za něho lobboval, psal SMSky do médií, prosil, sliboval. Jako vždy je to stejný scénář. Jím se není nutné zabývat. Hamáček ovšem preferuje být viděn, tudíž se v rámci současného stavu věcí napojil na zvláštní mediální partnerství,“ uvedl tento náš zdroj. Podobně se prý v jistých chvílích choval také Milan Chovanec, kdy se rozhodl válčit s Andrejem Babišem.

Dodejme, že náš zdroj v politice působí doposud, i přesto si prý nebude dělat nové nepřátele a uvádět své jméno. „Víte, mám už svůj věk, nemusím být pod vším podepsán," míní. Jeho rozbor však pokračuje. A jde velmi na dřeň.

Psali jsme: Sprosťárny: Babišovi lidé tentokrát porazili ty Chovancovy

„Myslím, že někdy v polovině března vyhrál premiér Babiš spor s agenturou Bison & Rose. Jejím úkolem byly styky. Nebudu nic konkretizovat, protože tam svého času zavládl velký strach a já nemám důvod odhalovat karty. Tato agentura pracovala i pro Českou televizi a tím, že držela vedení, měla otevřená dvířka. Tu mohla prosadit jednoho hosta, jindy druhého. No, a když se podíváte, jak je ta ČT nakloněna poslední dobou sociální demokracii, je jasné, že staré struktury ožívají. Novinkou se podle mých informací stala postava Daniela Křetínského, který se prý s Honzou Hamáčkem také dohodl na stabilní spolupráci. To mi potvrdili dva členové poslaneckého klubu. Myslím si, že jde o kooperaci odůvodnitelnou, avšak soupeřit s Andrejem Babišem může oba dva velmi mrzet,“ dodal.

Vyřčená slova bude důležité více rozebrat.

Je pravdou, že se premiér Babiš nemusí omlouvat PR agentuře Bison & Rose za to, že ji v minulosti označil za lobbistickou v souvislosti s jejími vazbami na ČSSD. Pravomocně to v březnu potvrdil pražský vrchní soud. Soudci uvedli, že Babišovy výroky měly reálný základ. Lídr hnutí ANO v minulosti prohlásil, že tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ovlivňují přes lobbistickou agenturu Bison & Rose oligarchové. O firmě hovořil také jako o manipulátorech či provokatérech a tvrdil, že pracuje pro sociální demokracii.

Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 16% Akorát 21% hlasovalo: 14820 lidí Přesněji řečeno šlo o námitky Pirátů z března 2017, kteří podali stížnost Radě České televize na Petra Dvořáka, generálního ředitele ČT, pro neposkytnutí informace, o kterou žádali v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Piráti si od České televize, konkrétně od jejího generálního ředitele, vyžádali všechny staré smlouvy, které se týkají PR služeb, včetně dokumentace k výběrovým řízením. Specificky v nich zmínili společnosti Bison & Rose, Pan Solutions nebo My Solutions. Dosud však neobdrželi žádnou relevantní odpověď.

Co je ale zásadní a špatné na teoretickém spojení předsedy ČSSD, energetického podnikatele Křetínského a soukromé PR agentury?

„Tak přeci i vy, pane redaktore, jste dospělý člověk. Pakliže někomu pomůžete, asi to nebudete dělat zdarma. Jde o vliv, prachy, vliv a zase prachy. A já jsem nezaznamenal žádné výraznější příjmy ČSSD ze strany pana Křetínského. Neviděl jsem ani smlouvy mezi ČSSD a PR agenturami, protože pokladna je velmi zbídačená. Vím ale, že kromě pozitivního PR existuje také to negativní. Říká se tomu prasárna, nenosí se při tom rukavičky a mnou zmíněné postavy v tom umí chodit. Takže odpovědi na Vaši otázku jsou dvě. A obě budou velmi nepolitické, abych tak řekli. Buď se to dělá proto, aby měly peníze z Honzy Hamáčka díky jeho vlivu na věci a určitá ministerstva, anebo je to individuální akce a tu asi rozvádět nemusím, že?“ dodal lakonicky s tím, že „Honza Hamáček nakonec zalapá po dechu, až zjistí, že v té hře vůbec nešlo o něj…“

