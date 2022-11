„Havel by nebyl prezident.“ Komentátor se pustil na tenký led

Ve Standa show vystoupil Petros Michopulos, expert v oblasti politického marketingu a spoluautor podcastu Kecy a politika. Vyložil svůj pohled na blížící se prezidentskou volbu. Upozornil, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš má nemalou šanci volby vyhrát. A poté Babišovi pořádně vyčinil. Označil ho za velmi schopného lháře, kterému jde fakticky jen o dvě věci. O to, aby neseděl v base a aby se jeho Agrofert měl co nejlíp. A podobných slovních úderů vypálil Petros Michopulos ještě mnohem víc. Upozornil, že Babiš bude v kampani velmi osobní, ostrý a bude šířit totální lži.

V obecné rovině poznamenal, že podle jeho názoru bude prezidentských debat v televizích méně než před pěti lety. „A nebudou tak velký letos,“ podotkl ještě.

A pokud je o konkrétní kandidáty, kteří se v debatách mohou objevit, u šéfa hnutí ANO Andreje Babiše předpokládá, že se bude snažit v televizi nekřičet.

Připomínal, že Babiš získá podporu mezi voliči, jejichž hlasy v posledních volbách propadly. To je asi milion hlasů. Dalších 1,5 milionu lidí volí ANO v poslední době standardně.

Upozornil ještě na jednu důležitou věc. „Strašně moc lidí se bude rozhodovat v posledním týdnu,“ konstatoval se svými zkušenostmi z politického marketingu.

Odmítl myšlenku, že by Babiš do poslední chvíle váhal, zda bude kandidovat na prezidenta. Podle Michopulose Babiš věděl, že chce kandidovat.

„Andrej vždycky ví. Andrej Babiš to podle mě věděl od okamžiku, kdy viděl, že prohrál volby do Sněmovny. Loni na podzim. Zcela zjevně od Čau lidi z neděle po těch volbách bylo jasný, že kandidovat bude. Samozřejmě že celý rok jel prezidentskou kampaň, protože to byla celá kampaň o něm a jezdil i do měst, kde ani ANO nekandidovalo. Celá ta debata o tom, že on neví, jestli bude kandidovat nebo bude kandidovat (Karel) Havlíček nebo makak z Čapího hnízda, to celý byla blbost,“ upozornil. „To je stejný, jako že Agrofert není jeho,“ pousmál se Petros Michopulos.

Na konto Babiše pronesl ještě několik dalších poznámek.

„On má schopnost lhát vyprecizovanou. Není moc lepších lhářů, než je on. A nejlepší lhář jste, když sám věříte tomu, co říkáte... On umí přesvědčit svůj mozek, že to, co se stalo, takhle nebylo. On opravdu věří tomu, že když podepisoval estébákům v kavárně spolupráci za prachy, tak je přesvědčen, že to tak nebylo... Musíte oje*at svůj mozek,“ upozornil na důležitou schopnost šikovných lhářů Michopulos.

Babiš to má podle Petrose Michopulose se lhaním o to lehčí, že se řídí jediným pravidlem.

„Všechno, co je dobré pro Agrofert, je dobré pro všechny. To je jediná idea, kterou má. Vy tomu nikdo nechcete věřit, ale ono to tak je. Všechno, co dělá, dělá ze dvou důvodů: nejít bručet a aby se měl co nejlíp Agrofert. To je celý,“ shrnul situaci zkušený politický marketér, který spoluvytvářel kampaň Miloše Zemana v roce 1998. V roce, kdy Miloš Zeman volby vyhrál.

„Tak jako to měla mafie v Americe, kde vepředu v obchodě prodávali olivový olej a vzadu řezali heroin, tak on to má úplně stejně. Vepředu má to ANO, ty babičky a tak a vzadu má ten Agrofert,“ pokračoval.

Pokud se Babiš prezidentem opravdu stane, bude se podle Michopulose snažit zničit vládu Petra Fialy (ODS), a až by se dostalo k moci znovu ANO, z Hradu by celou svou vládu řídil přes SMS.

Ať už se ve druhém kole proti Babišovi objeví generál ve výslužbě Petr Pavel, nebo Danuše Nerudová, Babiš bude podle Petrose Michopulose vystupovat velmi ostře, bude stejně tvrdý, jako byl v senátní kampani v Jihlavě, kde Babiš slovně bušil do předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Petros Michopulos nepochybuje, že Babiš bude v rámci této tvrdé kampaně šířit i „totální fake“.

Teoreticky by se prý mohlo stát, že Babiš do druhého kola nepostoupí, ale taková varianta by podle Michopulose nastala jen ve chvíli, kdy by odborářský boss Josef Středula rozjel na poslední dva měsíce excelentní kampaň, se kterou by odebral Andreji Babišovi výrazný počet hlasů. Ale to se podle Petrose Michopulose pravděpodobně nestane.

Pokud jde o senátory Marka Hilšera a Pavla Fischera, ti podle zkušeného politického marketéra nemají šanci vyhrát, protože pokud měl někdo před pěti lety něco kolem deseti procent hlasů, nedá se prý počítat s tím, že titíž kandidáti zabodují víc.

Do druhého kola postoupí Babiš a Petr Pavel, nebo Babiš a Danuše Nerudová.

V obecné rovině konstatoval, že zavedení přímé volby prezidenta českému ústavnímu systému uškodilo, ale přestože šlo o velmi špatné rozhodnutí, teď se podle Michopulose nikdo k nepřímé volbě prezidenta nevrátí. Už proto ne, že těžko někdo v jednu chvíli získá potřebnou ústavní většinu hlasů v obou komorách Parlamentu. Proto bude Česká republika „trpět touto chybou dlouho“. Tak to vidí Petros Michopulos.

Pokud by byla přímá volba prezidenta zavedena již v roce 1990, podle Petrose Michopulose by se nestal prezidentem Václav Havel, nýbrž Alexander Dubček.

