„Hlubuček neřve, že nikdy neodstoupí.“ První zastání pro údajného korupčníka

„Kauza Hlubuček je podle toho, co víme, a samozřejmě s ohledem na presumpci neviny, odpudivý případ korupce a zneužití veřejné funkce,“ uvedl v úvodním tweetu Moláček.

Poté ale celou záležitost srovnal s kauzami expremiéra Andreje Babiše, který nyní volá po rezignaci ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana.

„Hlubuček si o peníze, které mu nenáležely, musel říkat tajně, ne na oficiálních dotačních formulářích. Také ihned po obvinění přišel o všechny politické funkce. I kdyby ho snad napadlo vykřikovat, že nikdy neodstoupí, nech si to všichni zapamatují, nebylo by mu to nic platné,“ srovnal Moláček odlišné přístupy dvou stran v korupčních kauzách.

„Hlubuček si také nebude moct jmenovat ministra spravedlnosti dle vlastního výběru, ani znásilnit celý státní aparát, aby sloužil jeho obraně před důsledky odhalení,“ pokračoval Moláček v tom, že jde o selhání jednotlivce, ale ne o útok na demokracii v zemi. „A nevlastní ani důležitá média, která by psala, že kolem něj policie jen ‚opatrně našlapuje‘, případně o jeho kauze nepsala vůbec,“ dodal Moláček v jasných narážkách na Babiše.

„Případ Hlubuček – pokud se podezření potvrdí – je rozsáhlý zločin, který musí být potrestán a měl by mít samozřejmě důsledky i pro politickou stranu, která ignorovala varovné signály. Ale není to systémové ohrožení české demokracie a právního státu. To by bylo dobré rozlišovat,“ dodal novinář.

Samotný Hlubuček mezitím rezignoval na funkci pražského náměstka primátora, člena rady města, jakož i na člena dozorčí rady Pražských služeb. Po rychlém vnitrostranickém tlaku rezignoval také na funkci místopředsedy hnutí STAN, ve kterém mu bylo pozastaveno členství.

