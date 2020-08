„Hodně na pováženou. Byl to puč!“ K pádu Nečasovy vlády po letech zaznělo velice silné prohlášení

Od Xavera tentokrát moderátorskou štafetu převzal nový moderátor Petr Vojnar a komentovat přišla opět Karolína Stonjeková. Došlo na osvobození Nečase, kde komentátorka mínila, že to je oficiální doznání, že v roce 2013 proběhl puč. A ODS o něm mlčí. Angela Merkelové se podle ní schází s Gretou Thunbergovou, zpovídá se, ale za migrační krizi pořád nic. A přišlo i varování proti nadějím, že Bělorusko půjde na Západ. „Byť chápu, že některé české političky, které si teď dělají na Bělorusku PR a chodí se ukazovat na akce a fotí se na Facebook v bílých šatech s červenými botičkami, tak těm to asi úplně nevysvětlíme,“ odkázala na Miroslavu Němcovou.

Hned zkraje se řešilo zmírnění pravidel pro nošení roušek, které po diskuzi s Andrejem Babišem ohlásil ministr zdravotnictví Vojtěch. Komentátorka se podivila, že Vojtěch si to nechá líbit, ale podle ní to není zdaleka ministrův nejhorší moment, jak označila slavnou tiskovku, na které zazněla Babišova okřídlená věta: „Nebuďte slušnej, řekněte jméno!" Když Vojtěch funkci nepoložil tehdy, podle Stonjekové už hru dohraje do konce. A že si celý scénář připravil Babiš? To je podle ní možné, vypouštění pokusných balónků k politice patří. Nicméně to, že se politik řídí vůlí občanů, není dle Stonjekové špatně, jimi byl koneckonců zvolen.

Od současného premiéra Vojnar přešel k bývalému, tedy k soudnímu osvobození Petra Nečase v otázce poslaneckých „trafik“. A Stonjeková poznamenala, že k jinému závěru soud ani dojít nemohl. „Sice je pravda, že státní zástupce to interpretuje tak, že mu do toho hodili vidle, když nepřipustili odposlechy, ale fakt je, že ani v těch odposleších nebylo nic, co by bylo možné nějak trestně postihnout,“ mínila. Dodala, že odposlechy odhalují politické pozadí, o kterém si každý může myslet svoje, ale trestní rovina je něco jiného. I tehdy prý byly odposlechy spíš bulvární a je s podivem, že je šířila i seriozní média jako ČT.

Kauza je podle komentátorky ostudou pro olomoucké vrchní státní zastupitelství, které případ dozorovalo, protože celá věc se řeší 7 let a obvinění se postupně rozplývají, i když už v roce 2013 podle ní bylo vidět, že jsou na vodě. „Je potřeba si uvědomit a pojmenovat ty věci pravými jmény, říct, že to, čeho jsme byli svědky v roce 2013, byl puč. Situace, kdy soudní moc dokázala svrhnout demokraticky zvolenou vládu. A to je hodně na pováženou,“ řekla. Ale to není vše, co je dle komentátorky na pováženou. Jde i o to, že nyní je v ODS ticho po pěšině a nikdo se proti nyní průkazně nedůvodnému stíhání a údajnému puči nevymezí.

Dále dostala komentátorka ke zhodnocení setkání německé kancléřky Angely Merkelové a mladé aktivistky Grety Thunbergové, o kterém informovaly kupříkladu Novinky.cz. Karolína Stonjeková prohodila, že v poslední době se hodně vychvaluje boj proti fake news. A že toto je zpráva, která sice není fake news, ale ona by si přála, aby byla. „To, že se nejmocnější žena planety, jak bývá Angela Merkelová označována, setká s nějakými aktivistkami a začne se jim tam zpovídat, to je podle mě naprosto šílená záležitost,“ prohlásila s tím, že dříve si politici dělali PR setkáními s mladou aktivistkou, ale nyní, když koronavirus připravil Gretu Thunbergovou o publicitu, si PR dělá spíše ona setkáváním s politiky. A Merkelová jí takto udělala službu.

Dodala, že s Xaverem se pozastavili i nad vzhledem mladé aktivistky a pak zato byli terčem kritiky. „Ale já si myslím, že je to docela důležité. Podívejte se třeba na tuhle fotku. Vypadá takto zdravá spokojená 16-17letá holka? Já si myslím, že nevypadá,“ mínila s odkazem na to, že Greta je projektem svých rodičů.

Komentovala i slíbenou „statečnost“ Merkelové. „Kdyby Merkelová měla být statečnější, tak by tu statečnost měla projevit, že když proti ní sedí dvě teenky, které jí říkají, co má nebo nemá dělat, tak by tu statečnost měla projevit tím, že přeskočí stůl, vyřídí si to s nima ručně a tu statečnost jim ukáže,“ mínila v nadsázce a dodala, že je otázka, jak se Greta v dalších letech vyrovná s tím, že takovou slávu už nikdy mít nebude.

S Merkelovou Stonjeková spojila i zprávu o Eritrejci, který v Německu shodil ženu a dítě do kolejiště, nyní se omluvil a vyhne se vězení kvůli psychické nemoci. Poznamenala, že kancléřka se zpovídá náctiletým aktivistkám, ale při migrační krizi nepotřebovala k rozhodování ani parlament. „Na jednu stranu neposloucháte vlastní občany, neposloucháte ani vlastní parlament, nepotřebujete schválení parlamentu pro celkem zásadní rozhodnutí, jakým bylo otevření hranic v Německu. Ale na druhou stranu posloucháte náctileté aktivisty,“ zhodnotila priority Angely Merkelové a dodala, že to je příklad současné, na hlavu postavené politiky.

Nastolena byla i otázka Běloruska. A Stonjeková vyzvala k nevměšování. Ovšem ne Rusko, ale Česko. Podle ní by si to země, kde došlo k de facto puči, jak nazvala odstranění Nečasovy vlády, měla rozmyslet. A varovala i před výkladem mainstreamových médií, které odpor k diktátorům na východ od Česka podávají jako příklon k demokracii a touhu po západním životě a západním stylu politiky. Lukašenko se dle jejího názoru už omrzel, jako nakonec každý diktátor, a utahování šroubů už nedokáže kompenzovat pocitem, že za to občané něco dostávají. „Rozhodně se v případě Běloruska nedá hovořit o nějakém příklonu k Západu. To je země, která má stále velice silné vazby s Ruskem, ta linka je velice silná a v podstatě armáda, o které se hovoří, že by tu situaci mohla nějak vyřešit, tak armáda je jedním z těch nejproruštějších elementů v té společnosti,“ uvedla s tím, že by s těmito nadějemi byla opatrná. „Byť chápu, že některé české političky, které si teď dělají na Bělorusku PR a chodí se ukazovat na akce a fotí se na Facebook v bílých šatech s červenými botičkami, tak těm to asi úplně nevysvětlíme,“ rýpla si lehce do Miroslavy Němcové.

