„Hurá, uhlí jede z Austrálie.“ A lídr ODS to schytal od kmeta

„Vzhůru nohama je to jen na první pohled. Za mě je to super zpráva. 200 let se Ostravsko a Karvinsko drancovalo neuvěřitelným způsobem, aby zbytek Rakouska-Uherska a pak Československa měl uhlí. Statisíce lidí se musely stěhovat, krajina je rozvrtaná jako ementál a práší se tu jako Ovčáčkovi z huby. Stačilo!!!“ komentuje Unucka skutečnost, že Austrálie pomáhá ostravskému regionu.

„Teď je čas napravovat škody a vracet krajinu zpátky lidem. Uhlí na topení už nikdo nechce, protože fakt smrdí a práší. A pro těch pár vagónů koksovatelného uhlí pro třinecké hutě fakt nestojí za to držet otevřenou šachtu. Navíc za státní peníze. Nesmysl technický i ekonomický. A teď do mě...“ napsal na sociální síti.

V komentářích Unuckovi následně oponuje například zastupitel Moravskoslezského kraje za KSČM Josef Babka. „Jakube, kdyby se v daném území nenašlo, tak tady Ostrava, Karviná, Orlová, Havířov... nevznikly nebo byly malými vesničkami,“ poznamenal Babka.

„Statisíce se na toto území za prací nastěhovaly,“ dodal Babka.

Do diskuse se pak zapojil i podnikatel Jan Čížek. „Vám nezáleží na ekologii a globálním oteplení? Vždyť ty lodě, co to vozí přes půl planety, tím zatěžují atmosféru více než všechna auta v EU,“ poznamenal.

Našlo se však i pochvalné slovo. „Amen. Moc díky, Jakube, že to konečně někdo řekl na plnou hubu!“ poznamenal politolog Matěj Trávníček.

Nad otázkou dovozu černého uhlí z Austrálie se na svém facebookovém profilu zamyslel i lídr SPD Tomio Okamura. „Do České republiky dnes do Labi připlula historicky první loď s černým uhlím z Austrálie pro naše hutě na Ostravsku, přestože máme vlastní uhlí na Ostravsku v OKD. Bohužel až sem jsme to dopracovali kvůli energetické politice EU... Připadá vám to normální?“ ptá se Okamura.

„Ostuda, naše doly zavřeme a dovážíme uhlí? Přesně tak to bude s plynem. Už se nedivím Polákům, že si nechtějí dál nechat diktovat jako my. EU zruší vše, aby to pak mohla za drahý peníz dovážet. To hlava nebere,“ poznamenala následně jedna z uživatelek v diskusi.

„Uhlí z Austrálie, létající prázdná letadla, nesmyslné převážení zboží po zeměkouli, 50 výletních lodi vyprodukuje za rok emise jako všechna osobní auta v Evropě za 10 let aj. Celé tzv. zelené šílenství je komedie pro ožebračení lidí v EUsojuzu,“ dodává další.