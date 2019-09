„Hysterická doba. Spory o pomníky, o Gretu. To není normální.“ Moravec očekával klidnou diskuzi, ale Kubera se rozjel

V nedělních Otázkách Václava Moravce se střetli předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. Kubera byl v závěru pořadu v ráži, až ani Moravec nestačil koukat, co od něj slyší. „Počkejte, vy jste to tady rozjel,“ divil se moderátor. A Kubera se nedal zastavit. Před kamerami prohlásil, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je bez podpory prezidenta Miloše Zemana naprosto bezvýznamnou osobou.

Radek Vondráček hned v úvodu poznamenal, že Česká republika potřebuje stabilitu a hnutí ANO se prý o její udržení snaží. „Já jsem přemýšlel, kdy byla nějaká krize, kterou bychom vykopli my. Ale zatím to vždycky bylo to torpédo ČSSD. Když jsme koaliční partneři, tak to nejsme kamarádi. Ale máme nějakou koaliční smlouvu, tu hnutí ANO dodržuje a pánové (Andrej) Babiš (ANO) a (Jan) Hamáček (ČSSD) spolu komunikují,“ poznamenal Vondráček.

Pár slov přidal i na možnou obžalobu Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Hnutí ANO už prý dalo najevo, že stojí za svým předsedou a Vondráček se prý od té doby snaží vyjadřovat co nejmíň, aby justice mohla konat nezávisle. „Ale i ten státní zástupce čte noviny,“ povzdechl si Vondráček s tím, že si vzhledem k tomu, co se kolem děje, není jist, zda státní zastupitelství není pod velkým mediálním tlakem.

Když dostal slovo Kubera, vysvětlil, proč předčasné volby hned tak nebudou.

„Skoro všichni poslanci si koupili nová auta a vzali si nové hypotéky, takže předčasné volby nehrozí. Máme tady tradiční trafiky. Máme tady sportovní agenturu ušitou na míru jednomu člověku. To není nic proti (Milanu) Hniličkovi, ale (státní zástupce Ivo) Ištván nekoná,“ kroutil hlavou Kubera.

Poté vysvětlil, proč se před kamery České televize posadil s oranžovým náramkem na ruce.

„Já mám oranžový náramek, abych ukázal, že podporuji sociální demokracii, protože oni jsou ideoví oponenti, ale vím, co od nich můžu čekat. Já bych si přál, aby se ČSSD udržela na politické scéně,“ zdůraznil Kubera.

Poté si postěžoval, že žijeme v hysterické době, kdy se vede spor o pomníky, o Gretu Thunbergovou a tak podobně. „To prostě už není normální. Greta a tak dále. Lidi, co mluví o tom, jak nesmíme zanechávat uhlíkovou stopu, tak jezdí sto kilometrů na chatu a tam mají ledničky a oni v těch sto kilometrech zanechávají uhlíkovou stopu,“ kroutil hlavou Kubera.

Nakonec Vondráčkovi vyčetl, že se prozatím nepodařilo dojednat změny Ústavy, aby měli senátoři víc času na projednání zákonů, které k nim doputují z Poslanecké sněmovny.

A Moravec se nestačil divit. „Počkejte, tak vy jste to tedy rozjel. Myslel jsem si, že tu bude poměrně harmonie mezi předsedy obou komor Parlamentu, ale začal jste si, pane předsedo,“ sdělil Kuberovi Moravec.

„Já si nikdy nezačínám,“ ohradil se Kubera. Poté znovu udeřil na Babišovo ANO. „Hnutí ANO je ve stavu, kdy s koaličním partnerem zachází jako s onucí, protože oni říkají ‚klidně si běžte z vlády, protože my tu máme další dva subjekty‘,“ pravil na adresu koaliční ČSSD, ale i komunistů a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Především ve spolupráci ANO, KSČM a SPD se na počátku volebního období podařilo ustavit orgány Poslanecké sněmovny.

Vládě ANO a ČSSD Kubera vyčinil za to, že nechtějí zpřístupnit informace o možném střetu zájmů Andreje Babiše senátorům, ačkoli na to senátoři prý podle Ústavy mají právo.

Vondráček se ohradil, že vyšetřovat mají k tomu určené orgány, a ne senátorská komise. „Fakticky to je vyšetřovací komise,“ zaznělo z úst Radka Vondráčka.

Kubera to okamžitě odmítl s tím, že to není žádná vyšetřovací komise, nemá to ani v názvu. Je to jen komise a těch si podle zákona může Senát zřídit, kolik chce.

Moravec poté přehodil výhybku ke státnímu rozpočtu.

Zatímco Vondráček si pochvaloval, že Babišova vláda dává na investice v absolutních číslech vůbec nejvíc peněz v historii. Kubera naproti tomu poukázal na to, že jde příští rok na investice jen asi 9 procent. „91 procent rozpočtu se schválilo na provozní výdaje. To je naprosto děsivé. Polsko už schválilo vyrovnaný rozpočet. To se u nás nikdy nepodaří, protože tam je (ministryně práce a sociálních věcí Jana) Maláčová, která utratí cokoliv,“ zlobil se Kubera.

Došlo i na ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Vondráček s Kuberou se shodli na tom, že několikabodová žaloba, kterou připravilo několik senátorů v čele s Václavem Láskou, nemá šanci na úspěch. Už proto, že ji velmi pravděpodobně nepodpoří poslanci ANO, ČSSD a pravděpodobně ani KSČM a SPD.

Vondráček si také postěžoval, že jakákoli racionální debata o ústavní žalobě ztroskotá ve chvíli, kdy zazní jméno prezidenta Miloše Zemana. Podle Vondráčka přitom je namístě debatovat o možných změnách Ústavy, když už tu máme přímou volbu prezidenta. Vondráček by prý na toto téma rád svolal diskusi. „Na začátku zakážu říkat Miloš Zeman. Pojďme se bavit o tom, co by měl dělat kterýkoli prezident,“ zdůraznil Vondráček.

Když znovu dostal slovo Jaroslv Kubera, opět se pustil do Babiše.

„Andrej Babiš – u něj to jediné, čeho se bojí, je, aby neztratil podporu prezidenta, protože prezident pana Babiše k ničemu nepotřebuje, ale Babiš je bez prezidenta bezvýznamná osůbka. Kdykoli si pan prezident Zeman vzpomene, tak Babiš nebude premiérem. Jistě jste zaznamenal, že pan prezident řekl, že i kdyby padla vláda, tak by premiérem stejně jmenoval Andrej Babiše. Ale to je vyjádření spojenců. Oni se ale mohou změnit v nepřátele,“ upozornil před kamerami Kubera.

Kubera nepochybuje o tom, že Babiš se Zemanem se mohou rozhádat. „Já jsem o tom přesvědčen, a nastane to z důvodů, kterým se tu nevěnujeme. To je ta šílená elektromobilita,“ pravil předseda Senátu s tím, že manželství se občas rozvádějí i bez zjevných důvodů.

Když se rozhovor předsedů obou komor Parlamentu blížil k závěru, došlo i na Čínu. Kubera zdůraznil, že nevidí problém v tom, že se setkal s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem. „Týkalo se to mimo jiné i firmy Huawei,“ poznamenal k tomu Kubera s tím, že ho nikdo nemůže podezřívat z toho, že by byl agentem firmy Huawei. S Kellnerem se setkal proto, že byl o setkání požádán.

Vondráček v tomto bodě svého oponenta ve studiu podpořil.

Nakonec se pánové shodli na to, že nemáme Číně mluvit do situace v Hongkongu, protože si ani my nesmíme nechat mluvit do vnitropolitických věcí. Vondráček zdůraznil, že u nás demonstrovat lze, patříme do světa, který respektuje lidská práva, a on je tomu rád.

