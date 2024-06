„Incident?“ Po útoku migranta to v Německu schytala „německá ČT“

reklama

V pátek otřásl německým Mannheimem brutální útok, při němž pětadvacetiletý občan Sulaiman A. původem z Afghánistánu a neúspěšný žadatel o azyl zranil několik lidí, přičemž jednoho policistu zranil tak těžce, že strážce zákona Rouven L. posléze v nemocnici bodnutí nožem podlehl. Skutečností přitom je, že šlo o policistu, který zpacifikoval kritika islámu, když tu náhle ke strážci zákona přikročil islamistický radikál a bodl Rouvena L. několikrát do krku i do hlavy.

O případu informovala agentura DPA, magazín Der Spiegel a další německá média. Der Spiegel také oznámil, že si případ převzala federální prokuratura, aby zdůraznila váhu, kterou případu oficiální místa přikládají.

Současně se na stránkách deníku Bild přihlásil o slovo hlavní komentátor listu Peter Tiede, který dal jasně najevo, že blábolení politiků už má plné zuby. Z pohledu Petra Tiedeho pořád jen řeční, ale reálný dopad do politiky jejich slova příliš nemají. Politici podle komentátora dobře věděli, že afghánský uprchlík žil v Německu nelegálně, neboť šlo o odmítnutého žadatele o azyl.

Tiede v této souvislosti od plic vynadal politikům. Ti toho namluví hodně, ale přijetí reálných řešení prý pokulhává. Kancléř Olaf Scholz řekl, že extremisté ze všech stran „nás mají za své nejtvrdší protivníky“. „Co konkrétně chcete dělat, pane kancléři?“ ptal se Tiede.

Kritickými slovy nešetřil ani na adresu spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

„Jsem velmi znepokojen brutalizací politické debaty a rostoucí ochotou k použití násilí v naší zemi. Věci nemohou takto pokračovat. Násilí ohrožuje to, co posiluje naši demokracii,“ poznamenal k útoku německý prezident.

„Co je podle vás, pane federální prezidente, KONKRÉTNĚ potřeba změnit? Co jako hlava státu požadujete od vlády? Co ve jménu lidu?“ ptal se okamžitě Tiede.

Sociální demokraté se chopili příležitosti a podle komentátora předvedli vrcholně pokrytecký čin. „Nový návrh říká, že odsouzení závažní zločinci a potenciálně nebezpeční lidé by měli být deportováni do své vlasti, i když je tam Německo jinak nedeportuje,“ napsal list.

Komentátor se hned zeptal, zda to nešlo zařídit dřív? Dřív než zemřel policista.

„Pravda je asi taková: SPD při předkládání návrhu věděla, že pachatel žije v Německu jako ODMÍTNUTÝ žadatel o azyl již deset let. A: Odborníci to chtěli už roky. Zaměstnavatel nyní zabitého policisty Rouvena L., bádensko-württemberský ministr vnitra Thomas Strobl (CDU), to roky požadoval. Federální ministerstvo vnitra na něm pracovalo měsíce. Ministerstvo zahraničí to zablokovalo. Kancléř to neprosadil,“ UPOZORNIL Tiede.

Komentátor Berliner Zeitung Franz Becchi kroutil hlavou nad tím, jak o teroristickém útoku v Mannheimu informoval zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize ARD.

„Veřejnoprávní vysílání podceňuje význam masakru v Mannheimu... Rozhodnutí redakce ‚Tagesschau‘ klasifikovat teroristický útok jako ‚incident‘ vyvolává zásadní otázky,“ zdůraznil komentátor.

Poukázal na to, že Tagesschau informuje veřejnost o potřebě chránit klima, o pravicovém extremismu, ale ‚incident‘ v Mannheimu byl zmíněn jen krátce v závěru pátečního zpravodajství.

„Večer se o útoku zmínil i ‚Tagesschau‘ – útok nožem dostal minutu ke konci zpravodajství. O klimatických demonstracích se opět podrobně informovalo; délka 2 minuty a 30 sekund. Moderátor pak krátce informoval o obvinění politika AfD Daniela Halemby, jako by toto téma mělo znovu zdůraznit, co je ústředním problémem Německa: Pravicový extremismus a samozřejmě implicitně nebezpečí, které AfD představuje,“ uvedl Franz Becchi.

Psali jsme: Afghánec vraždil v Německu, ale na místě řvali „náckové ven“ VIDEO z Mannheimu. Jen pro otrlé. Útok nožem, pak nastupuje policie „Sieg Heil.“ Radní za AfD pod palbou. Stalo se údajně před dvěma lety „Německo Němcům, cizinci ven.“ Nový hit v Německu, který by se neměl šířit. Scholz je ve varu

