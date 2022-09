„Já bych na jeho místě nevytáhl paty z domu“. Novináři našli Hlubučka, radost z toho neměl

V Česku pokračuje druhý den komunálních voleb. Reportéři ze Seznam Zprávy se v pátek vydali do pražských Lysolají, kde působil Petr Hlubuček (tehdy STAN), obviněný v kauze Dozimetr, dvanáct let jako starosta. Dotazovali se tamních obyvatel, jaké bylo jeho starostování a zda by ho znovu volili, pokud by funkci starosty měl možnost opět obhajovat. Doma zastihli i samotného Hlubučka, kterého se tázali, zda bude volit. Přišla zajímavá odpověď.

reklama

V den zahájení letošních podzimních voleb zastihli reportéři Hlubučka u něj doma v Lysolajích. Jak popisuji, po zazvonění vyšel na terasu, na žádost o rozhovor a dotaz, zda půjde odpoledne či zítra k volbám, se ale jen hořce usmál a řekl: „Vy mě zlobíte.“ A odešel zpět do domu.

Pokud by nebylo korupční kauzy Dozimetr, zřejmě by byl Hlubuček tento víkend favoritem voleb a aspirantem na obhajobu funkce starosty městské části Praha-Lysolaje. Místní prozradili, jak se na celou kauzu dívají.

Původní zdroj ZDE

„Polovina lidí ho za to tady kritizuje, půlka to neřeší. Kdyby kandidoval, myslím, že 10 % lidí by mu to klidně hodilo. Nebyl špatný starosta, vybudoval se tu krásný sportovní areál a nové hřiště na fotbal. Co byl ale pro mě jeho pomník, to je oblast Doliny. To bývala oáza klidu, dneska tam policisté vyšetřují prodej pozemků,“ popsal vůči Hlubučkovi atmosféru v obci 80letý Antonín Zapletal.

K volbám v pátek odpoledne dorazili i manželé Trnkovi. I oni zmínili, že se za Hlubučka v Lysolajích dokončila řada projektů. „On se tu hodně staral, spoustu nového se postavilo. Opravil nám silnici, snažil se, nedá se to srovnat s tím, co tu předváděli jiní starostové nebo bolševici ještě předtím. Kauza nás překvapila, byl to pro nás šok, že se takhle zachoval,“ dodává pan Trnka.

Kauzu zde podle výpovědí řeší hlavně starší osazenstvo. „U naší babičky vnímám, že mezi staršími lidmi panuje nedůvěra, nechtějí uvěřit, že se do něčeho takového namotal. Já mu nevěřím, mně to smrdí. Navíc, při prohlídce školky se tam promenoval – já bych na jeho místě tady nevytáhl paty z domu,“ vyslovil se 46letý Robert.

Oslovení voliči ale připustili, že to, že se v Dozimetru namočil Hlubuček, neznamená, že by nevolili jeho bývalé kolegy zastupitele, kteří dnes kandidují zejména v uskupení Nezávislí – Lysolaje. Podle některých názorů Hlubučka zkazila vysoká politika.

Petr Hlubuček, bývalý starosta Lysolají, se v roce 2018 stal prvním náměstkem primátora Zdeňka Hřiba. V průběhu jeho volebního období se objevovaly informace o problematických kauzách tohoto politika hnutí STAN.

Vše vyvrcholilo v červnu, když Hlubučka policisté odvedli v poutech přímo z kanceláře na magistrátě. Kauza, které se začalo říkat „Dozimetr“ otřásla českou politikou jako ukázka propojení politiky a byznysu. Hlavní tváří byl kromě Hlubučka podnikatel Redl, někdejší spolupracovník mafiána Radovana Krejčíře. Kvůli kauze odstoupil jeden ministr a hnutí STAN pořádalo mimořádný sjezd.

V kauze figuroval i Petr Mlejnek, kterého ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan přesto jmenoval do čela zpravodajské služby ÚSZI.

Petr Hlubuček byl před několika dny propuštěn z vazby. Mezitím se objevily další informace o jeho působení na pražském magistrátě.

Hnutí STAN, které měl vést do komunálních voleb, narychlo nasadilo do čela kandidátky dalšího primátorského náměstka Petra Hlaváčka

Psali jsme: Chobotnice kolem kšeftu „Slepičáka“ Hlubučka. Miliony pro STAN, peníze z Mostecké uhelné, firma z Rakušanova Kolína a v centru syn Havlova kancléře Redl je venku z vazby Šel po ní Krejčíř. Advokátka chce do Senátu: Mafie, STAN, Redl, novináři. Vše řekla Rakušan má odejít, řekli lidé v průzkumu. Podpořilo jej 27 procent

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama