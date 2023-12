„Já doufám, že toto poslouchají šéfové řetězců.“ Kupka hrozil ze studia. Pak zase couval

reklama

Příští rok má výrazně klesat inflace, za první kvartál příštího roku ji Česká národní banka očekává zhruba tříprocentní. Odhady ale mohou výrazně nabourat ceny energií a potravin. Potraviny od ledna zdraží, a to i přesto, že klesne sazba DPH z 15 na 12 procent.

Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) o tom na začátku týdne informovali zástupci obchodních řetězců. Ceny budou zvedat o 5 až 10 procent.

Ministr dopravy Kupka pevně doufá, že řetězce zvedat ceny nebudou. „Není k tomu žádný důvod, aby od 1. ledna skokově zdražovaly. Tomu oznámení řetězců se budou věnovat pan ministr Výborný a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl.

Varoval řetězce před možným porušením zákonů a pokutami. „Věřím, že tohle stejně jako v jiných státech může vést k velmi významným pokutám,“ reagoval na avizované zdražování obchodními řetězci ministr Kupka. „Jestli očekáváme významné snížení inflace, je to pozitivní zpráva pro všechny. Je potřeba si uvědomit, že osm řetězců zaujímá 90 procent trhu. A pokud by tam existovala nějaká dohoda o zvýšení cen, přestože k tomu nejsou důvody, tak to může znamenat porušení některých zákonů,“ upozornil Kupka.

Zmínil, že ještě dnes ráno četl rozhovor s ministrem Výborným, kde řekl, že nemá křišťálovou kouli, aby řekl, zda ceny porostou, nebo budou nižší. „Pan Kupka je teď skálopevně přesvědčen, že nižší budou. Možná sem příště do studia přinesu křišťálovou kouli, abych ji pánům ministrům předal a mohli z ní lépe věštit,“ utahoval si opozičník z ministrů vlády Petra Fialy (ODS).

Za velkou chybu označil vládní „daňový balíček“. „To je to, co se nepovedlo, ten ohromný balík nákladů, které na ty firmy, v tomto případě na ty řetězce, dáváte - energie, náklady na dopravu, korporátní daň. Prostě na vstupech ohromné zvýšení. Oni pochopitelně tímto argumentují a schovávají se za to,“ uhodil na ministra Kupku poslanec hnutí ANO, podle kterého řetězce ceny snižovat nebudou.

„Opozice chce i v době adventu vytvořit představu, že žijeme ve spálené zemí,“ rozezlil se ministr Kupka, že tak to není.

Oba se shodli na tom, že si obchodní řetězce chtějí v inflační ekonomice přivydělat a zdražují neúměrně tomu, jak rostou náklady. Oprávněnost cen by měl jak u řetězců, tak u producentů kontrolovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, míní Kolovratník.

Odmítl slova Kupky, že by se opozice snažila vyvolat dojem spálené země: „Nikoliv, my realisticky ukazujeme na to, řekl to Václav Havel, že tato země nevzkvétá,“ řekl Kolovratník.

„Já doufám, že mé racionální argumenty poslouchají i šéfové těch řetězců a vyhodnotí, co to pro ně bude znamenat, možná to dobře nepromysleli, když mluvili s ministrem zemědělství na začátku tohoto týdne,“ vzkázal Kupka s tím, že tlak vlády na řetězce bude „pevný a tvrdý“.

Ve Francii je dohoda na zastropování mnoha položek základních potravin, v Česku to podle ministra Kupky není dobrý krok: „Pevně doufám, že na slova řetězců nedojde. Co může dělat vláda? My nemáme přímý nástroj a bylo by velmi nešťastné, kdyby se začalo například zastropovávat, nebo se začaly ceny regulovat. Na to stát vždy doplatil,“ poznamenal ministr Kupka.

„Bohužel já od zástupců vlády slyším, ať jezdíme do Polska, do Německa, už i německá Ikea je levnější s německými platy. To je výsledek hospodaření této vlády. Zklamáváte a selháváte,“ převzal slovo Kolovratník. Ministra Kupku pochválil, že s jeho rázností by byl možná lepší premiér než Petr Fiala a bojoval by lépe proti „kartelu“. Poradil Kupkovi, aby se inspiroval Francií, kde francouzský ministr financí letos v červnu velkým producentům a řetězcům pohrozil velkým zdaněním a zafungovalo to. Navrhl i nulovou sazbu na základní potraviny.

