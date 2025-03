„Já jsem zhnusena.“ Němcová vyjela, když senátorka prohlásila, že se nebojí Putina

Kovářová u řečnického pultíku apelovala, aby někteří politici přestali občany přesvědčovat, že Česku hrozí válka. „Česká republika není ve válce, nemá s žádným státem na celém světě spor. Některé z vás děsí Putin, je to zvláštní, mě Putin neděsí, možná je to tím, že jsem z Ostravy a v době, kdy jsem se narodila, sahalo Rusko skoro až k Ostravě,“ uvedla Kovářová.

„Válka na Ukrajině pomalu, pomaličku končí. Čekala jsem radost, místo toho dostávám zbrojení,“ pokračovala Kovářová.

Podle Kovářové není třeba se bát, že by Putin pokračoval v nějakém dobývání Evropy a stanul až v České republice. „Já tady ztělesňuju tu část veřejnosti, která se prostě nebojí, že by Putin za dva čtyři roky skončil na Staroměstském náměstí. Já se toho nebojím, protože jestli je Putin tak silný, tak už měl dávno vyhrát válku na Ukrajině. Ale on tři roky bojuje o pozici, které se pohybují sem a tam, takže proč bych se ho měla bát?“ vysvětlovala Kovářová.

Její slova následně kritizovala řada senátorů z řad ODS nebo STAN, nejhlasitěji Miroslava Němcová. „Já jsem zhnusena z toho, co zde paní senátorka Kovářová řekla. Opravdu to odmítám, považuji to za nepřátelský akt vůči České republice a jejím občanům, vůči bezpečnosti České republiky a její dobré budoucnosti,“ reagovala Němcová.

Kovářová prý z ostatních politiků, kteří si uvědomují nebezpečí ze strany Ruska, dělá nějaké bojácné chudáčky. „Jakákoliv bagatelizace ve smyslu: ‚Vy se bojíte Putina, tak já se Putina nebojím,‘ tak mi přijde, že je to hrané, že ten člověk má úplně jiné úmysly a myslí si, že tady mu na všechno skočíme a všechno mu spolkneme. A z nás udělá chudáčky, kteří se tady klepou před chlápkem, který má stůl větší než tato místnost a bojí se pozvat někoho, a ten si musí sednout úplně na druhý konec stolu, aby se tady ten hrdina náhodou necítil v ohrožení,“ prohlásila Němcová.

To, že je Putin a Rusko hrozbou pro svobodný a demokratický svět, je podle Němcové očividné. „Jestli ani na tomto se neshodneme, tak nemáme šanci se v České republice dobře a relevantně bránit. Jestli jsme nepoučeni z těch všech aktivit Ruska, od té jedné agrese ke druhé. Jestli někdo není poučen iluzí toho, že Donald Trump zvedne telefon a že to s Putinem všechno snadno vyřeší,“ uvedla směrem k úternímu telefonátu prezidentů Ruska a USA.

„Tak jsme to včera viděli, dvouhodinový rozhovor, jehož podstatou bylo, že bude zastavena střelba na energetickou infrastrukturu, takže na lidi, nemocnice a školky se střílet dál může. Pak by měla proběhnout výměna a já se modlím za to, aby proběhla, 175 vězněných ruských a ukrajinských vojáků včetně vážně zraněných a třetím báječným momentem té dohody je, že bude konečně hokej Rusko proti Americe, a já jenom nevím, komu bude Trump fandit, to bude mít těžké, aby se v tomhle zorientoval,“ dodala Němcová, že výsledky z dlouho očekávaného telefonického hovoru nejsou nijak závratné a mír úplně nepřiblížily.

Sestřih výměny názorů obou senátorek přinesla novinářka a bývalá moderátorka pořadu 168 hodin na České televizi Nora Fridrichová.

Kovářová x Němcová pic.twitter.com/hOrB60sG6P — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) March 19, 2025

