Zničení všech důkazů. Armádní zákrok proti opozici vrcholí?

Kauza armádního špehování opozice a občanů projevujících veřejně své názory na citlivá témata pokračuje. Náčelník generálního štábu Karel Řehka na tiskové konference vše nejprve kategoricky popřel, aby to následně potvrdil s tím, že šlo o cvičení. Nadto zaútočil na Ministerstvo obrany vedené Janou Černochovou z ODS, že dokumenty unikly odtud.

„Chtěl bych kategoricky popřít, že by armáda sledovala opozici, nebo že by sledovala jakýkoli jiný politický subjekt nebo jakékoli jiné občany České republiky. Tohle prostě neprobíhá, nikdy nebylo nic takového nařízeno a nemůže to ani probíhat. Na nikoho nevedeme žádné složky,“ uvedl na tiskové konferenci Karel Řehka a vzápětí řekl, že se vše konalo v rámci cvičení.

Poslanec Pavel Růžička, který na problém jako první na základě informací od vojáků upozornil, nyní na svých sítích zveřejnil další informace, ze kterých vyplývá, že se velení armády po zveřejnění informací o kauze rozhodlo připravit na variantu, že nechá všechny důkazy zničit pro případ, že „by se situace nevyvíjela dobře“. Vyplývá to ze zpráv, které od členů armády sám poslanec obdržel.

„Armáda se k tomu mohla vyjádřit už měsíc a půl, ale místo toho celou dobu hledali způsob, jak to zdůvodnit. Je to veliký problém a oni se dopustili zásadní chyby. Nechali z jednání výboru pro obranu vyškrtnout bod, který jsem navrhoval. Mohlo se to projednat na výboru, klidně v rámci uzavřeného jednání a nic by na veřejnost neunikalo. Mohli nám vysvětlit na výboru, proč vojáci vstupují do diskusí pod falešnou identitou, proč využívají softwary k monitorování lidí. Na tohle jsem se chtěl zeptat na výboru, ale oni to neumožnili,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz Pavel Růžička z hnutí ANO.

Zajímavý je podle něho vývoj, jakým způsobem se k jeho kroku vše zveřejnit někteří lidé vyjadřují. „Nejdřív říkali, že Růžička lže a nic není pravda. Najednou to pravda je a dokumenty jsou autentické, protože jejich únik je vyšetřován. Každý normální novinář by pátral po tom, kde se stal problém a co všechno tedy armáda tajně dělala. U nás je takových bohužel málo. Všechno sleduji a jsem rád, že se mi za měsíc a půl povedlo armádu vyprovokoval k tomu, aby se k celé věci začala vyjadřovat. Jinou možnost než to řešit takto už nemám. Poslanecká sněmovna už skončila, interpelace nejsou, náčelník generálního štábu se s opozicí nebaví a pro poslance už nyní neexistuje jiná varianta, jak takový problém řešit. Musí se to celé vysvětlit. Nelze se spokojit s výrokem, že to bylo cvičení, ale nikoho nesledovali. V těch dokumentech se to jasně píše, takže žádné výmluvy nepomohou,“ konstatuje.

„Největší paradox je, že v rámci té Akce Karel hejtovala armáda i Ministerstvo obrany. Kam jsme se to dostali? A pokud to zjistí poslanec Růžička a zeptá se na to, je označen za člověka, jehož otázky zneužívá ruská propaganda. Skutečnost, že to bylo zneužito ruskou propagandou je jednoznačná vina armády. Kdyby to armáda vysvětlila na půdě Poslanecké sněmovny v rámci výboru, k žádnému zneužití by nedošlo. Nedovedu si představit, že by se něco podobného stalo v USA, kde by velení armády odmítlo cokoli vysvětlit Kongresu a jeho orgánům,“ sděluje poslanec.

Aktuální informace, které získal a zveřejnil na sociálních sítích, podle jeho slov jasně ukazují, že existuje riziko zničení veškeré dokumentace a důkazů, které by mohlo během případného vyšetřování vše odhalit.

Když jsem 10. června 2025 zveřejnil, co se děje na @VeInKyS, tak to Řehka začal řešit okamžitě. Já jenom doufám, že za ty skoro dva měsíce, kdy se odhodlal to komentovat, ten dokument "Volby 2025" ještě existuje v původní podobě. Malá ochutnávka z komunikace po Signalu. pic.twitter.com/pmGqhy4Bmg — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 29, 2025

„Řekli mi to vojáci, jejichž jména a hodnosti znám. Nejde o žádné anonymy. Jsou to reálné věci a informace. Tušil jsem bohužel, že za ten měsíc a půl, kdy jsem to zveřejnil a armáda nereagovala, bude chtít zamést stopy. Jsem zvědav, zda nám tyto dokumenty poskytne Ministerstvo obrany, které o to požádal předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar. Požádali jsme nejen o dokument Volby 2025, ale také o další dokumenty Analýza k TAA, o kterém nikdo nemluví. Požadujeme oba dva,“ dodal Pavel Růžička pro ParlamentníListy.cz.

ParlamentníListy.cz se ptaly Ministerstva obrany ČR, zda podle nich celá kauza kolem velení armády a sledování resortu a jeho vedení znepokojuje a zda podle nich nemůže nejasné vystupování náčelníka generálního štábu Karla Řehky poškodit pověst armády v očích obyvatelstva. Odpověď resortu obrany na otázky redakce dosud nedorazila.

O protichůdném vyjadřování náčelníka generálního štábu Karla Řehky promluvil pro ParlamentníListy.cz důvěryhodný zdroj, který dlouhodobě působí na Ministerstvu obrany ČR.

„Některé mediální výstupy působí hodně manipulativním dojmem. Někde vyšel článek tvrdící, že to Řehka všechno popřel a svolal kvůli tomu tiskovou konferenci ihned po svém návratu z dovolené. Potvrzuje to výroky některých opozičních poslanců, že je tu skupina novinářů, kteří fakticky pracují pro Řehku a svoje výstupy píší tak, aby NGŠ (náčelníka generálního štábu, pozn. red.) obhájili za každou cenu. To byl Řehka na dovolené dva měsíce? No nebyl, ale teď se snaží vyvolat dojem, že všechno dementoval bezodkladně. Tady nejde o nic, co by na veřejnost proniklo v posledním týdnu nebo dvou. První úniky interních armádních dokumentů se objevily na počátku června. Co ty skoro dva měsíce pan Řehka dělal? Mlčel a doufal, že se o to veřejnost přestane zajímat? Anebo vymýšlel výmluvy, které nyní předkládá a protiřečí si?“ táže se náš zdroj.

„Hodně lidí dobře ví, že to Řehka řešil od počátku, ale nic k tomu neříkal. Zajímavé bylo jeho vykrucování. Nejdřív říkal, že o tom nic nevěděl, pak zase, že to věděl, protože šlo jen o cvičení. Ty uniklé dokumenty hovoří jasně, žádný jiný výklad to neumožňuje. Armáda šmírovala a hrála si na tajnou službu po vzoru nějakého totalitního režimu. Všechno, co teď Řehka a spol. dělají, je pouze snaha o zmírnění škod a následků za to, čeho se dopustili,“ dodal zdroj redakce z Ministerstva obrany.

