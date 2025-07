To je zlé. Šíří se čtyři roky starý obrázek Petra Fialy

V minulých volbách bylo Andreji Babišovi vyčítáno mnohé. Mimo jiné i nárůst cen. Týden před volbami, 2. 10. 2021, přišel Petr Fiala s „Babišovou drahotou“. „BABIŠOVA DRAHOTA není předvolební slogan, ale realita. Všichni to pociťujeme na vlastní kůži. Zdražují energie, potraviny, služby. Ceny letí vzhůru, ale premiér místo toho mluví o migraci, která ohrožuje Českou republiku mnohem méně než stoupající ceny,“ vyčítal tehdy Fiala Babišovi na svém profilu na sociální síti.

A sliboval, že zvyšování cen zastaví. Tím, že prý nedopustí obří schodky, bude tlačit na Evropskou komisi, aby uvolnila emisní povolenky, což zlevní energie. Také sliboval rozjetí výstavby, aby se zlevnilo bydlení. Již tehdy také podle Fialy „ŠLO O VŠECHNO“.

Jak to dopadlo je celkem snadno dohledatelné. Emisní povolenky se místo uvolnění zřejmě budou zavádět i pro domácnosti. Schodky rozpočtu jsou i přes účetní triky stále obrovské, fiasko s digitalizovaným stavebním řízením pak ukončilo koaliční spolupráci s Piráty.

Co je ovšem už hůře porovnatelné, jsou ceny zboží, které Fiala a SPOLU na této předvolební grafice inzerovali. Ty mají vycházet z „aktuálních nabídek obchodů“ a srovnávají cenovou hladinu z července a srpna 2014 a 2021. U zboží není uvedena žádná značka a ani nijaká velká specifikace, např. u stavebnin je „cihla“, ale není jasné o jakou cihlu a jaké velikosti se jedná. Jenom že před Babišem prý stála 70 Kč a po Babišovi 172 Kč. Přičemž již v roce 2014 bylo možné nalézt cihly mnohem levnější, ale také mnohem dražší. Stejně tak u chleba, u kterého je uveden jeden kus, ovšem bez toho, kolik daný kus váží, což je pro cenu dost podstatné.

Pár výrobků se nicméně porovnat dá. Například máslo, u kterého Fiala ukazoval na zdražení z 30,90 Kč na 54,90 Kč. Přitom dnes je tato cena považována za levnou, až akční. Protože současná cena másla se dle Českého statistického úřadu blíží k sedmdesáti korunám. V obchodním řetězci Tesco začíná čtvrtka másla na šedesáti korunách.

Ceny másla

Zdroj: Tesco

Pak je tu lahvové pivo. I to se dá porovnat celkem snadno. A to z jednoduchého důvodu. Za ceny, které Fiala popisoval jako Babišovu drahotu, se už dnes dá sehnat jen v akci nebo s věrnostní kartičkou.

Ceny piva

Zdroj: Tesco

Další snadno porovnatelnou položkou je desetitabletový acylpyrin, který v „Babišově drahotě“ prý stál 35,48 Kč. Tento lék nabízí on-line hned několik lékáren. Přičemž cena běžně začíná na více než padesáti korunách, ale např. v lékárenském řetězci Dr.Max je třeba i za 75 Kč. Není přitom bez zajímavosti, že již tehdy se v diskusi objevilo varování „aby se časem nepsalo Fialova chudoba“.

Cena acylpyrinu

Zdroj: Dr.Max

A co na čtyři roky starou propagační grafiku svých oponentů říká dnes lídr ANO Andrej Babiš? ,,Zatímco my vždy porovnáváme konkrétní oficiání data data ČSÚ, Eurostatu nebo ministerstev, oni si vždy vyberou, co se jim hodí a ta čísla různě ještě zohybají. Manipulovali takto před volbami v roce 2021 a letos manipulují znovu. Každý člověk ale na své peněžence pozná, co si z výplaty nebo důchodu mohl koupit na konci naší vlády a co si může koupit dnes. Za poslední čtyři roky Fialovy vlády vše zdražilo v průměru o víc jak 30 procent a nešlo o nějaké vnější vlivy, jak se snaží lidem namluivit. Celé to bylo způsobeno jejich nekompetencí a tím, že nezastropovali ceny energií u výrobců a místo toho dali vydělat několika svým vyvoleným kamarádům," sdělil ParlamentnímListům.cz.

