„Já mít tohle za starostu, tak hledám kyanidovou kapsli.“ Mladý britský politik zveřejnil FOTO, v čem přišel do práce. A pobouřil tím velmi i české vody

28letý Magid Magid je nejmladší starosta, jakého kdy Sheffield měl. V tweetu nazval amerického prezidenta „zbytečným člověkem“ a zakázal Donaldu Trumpovi vstup do Sheffieldu. Důvody? Nelíbí se mu jeho politika. Zákaz cestování pro muslimy, stáhnutí se z Pařížských dohod o klimatu, přesun ambasády do Jeruzaléma, věznění dětí na hranicích nebo obrana rasistů, to jsou věci, se kterými nesouhlasí. Na zasedání rady dokonce přišel v sombreru.

Celé gesto je však pouze teatrální. Rada města vydala prohlášení, že starosta nemá pravomoc komukoli zakázat přístup do něj. Pouze rada se může usnést a veřejně odsoudit nějakou osobu. Do Sheffieldu přišel Magid jako pětiletý z etiopského uprchlického tábora, aby našel „lepší život“.

Reakce z Anglie jsou různé. Odpůrci Donalda Trumpa většinou sympatizují, jiní se ptají, ze kterého blázince starosta utekl.

V Čechách se k věci vyjádřil známý analytik Michal Moroz. Varuje: „Nejsem přehnaný tradicionalista, vím, že pokrok nelze zastavit. Ale tohle není pokrok. Tohle je #dekadence a výsměch všem původním Britům. I kdyby to bylo míněno jako vtip. Evropa páchá rychlou sebevraždu a v lidech se hromadí frustrace, tohle nemůže skončit dobře.“

A Petr Paulczynski si už tradičně nebere servítky. Píše: „Tohle je starosta Sheffieldu, ano, starosta! – zakázal Donaldovi Trumpovi, aby navštívil Sheffield a prohlásil amerického prezidenta za ‚Kreténa‘. Já nevím. Nepáchají ti Britové novičokem sebevraždy? Já mít tohle za starostu, tak hledám kyanidovou kapsli.“

autor: kas