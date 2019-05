„Jakl nás sere, je to nácek,“ zní prý v Praze. A Kalousek ke zmlácení: SPD jsou náckové, ale já za to nemůžu

Miroslav Kalousek odmítl násilí na Ladislavu Jaklovi. Při té příležitosti všem vysvětlil, že jeho slavný fackovací výstup před Poslaneckou sněmovnou byl zcela jiný případ. A rovněž odmítl jako „pitomé“, že by on a jeho verbální výstupy měly s útokem na Jakla nějakou souvislost. Komentátor Jiří Peňás ale nabídl trochu jiný pohled.

Ladislav Jakl patří k lidem, které díky jeho názorům a minulosti u prezidenta Klause mnozí komentátoři nemohou ani cítit. Když ale došlo v pražském metru k jeho napadení, je to podle komentátora serveru Echo24.cz Jiřího Peňáse vhodná příležitost, aby tito lidé ukázali, že násilí odsuzují, ať je namířeno na kohokoliv.

Peňás připouští, že novináři případ prožívají jinak než napadení Dominika Feriho, kterého mají mnohem raději. Zato o Jaklovi prý mnozí vlivní pražští lidé budou mluvit jako o svém osobním nepříteli, i když s ním kolikrát v životě nemluvili.

„Svou neskrývanou averzi hájí tím, že je to člověk, který je prý nenávistný, což projevuje tím, že má názory, které oni nenávidí, takže si tu nenávist zaslouží. Ve skutečnosti je to spíš tak, že s jeho názory se často neumí polemicky vypořádat, což v nich ještě stupňuje pocit, že Jakl je bídák,“ píše Peňás.

CELÝ KOMENÁŘ JIŘÍHO PEŇÁSE

To prý mnohé vede k upřímnému přesvědčení, že s tímhle „Klausovým poskokem“, který nás tak nesmírně sere, je třeba se vypořádat.

K tomu se navíc přidává, že Jakl kandidoval s podporou SPD, která je v médiích běžně označovaná za „náckovskou“.

„To pak vyvolává v radikálnějších elementech (pomatencích) představu, že lze proti nim použít i násilí, protože náckové se přece nešetří, ti se mlátí,“ dodává Peňás. A dodává zajímavost, že v sousedním Německu právě „letí“ film z produkce tamní veřejnoprávní televize, ve kterém je odpůrce imigrace vyobrazen v nacistické uniformě a člověk, který mu udatně vmete, že je „nácek“, je následně zatčen a odvlečen. Takový je dnešní obraz „nácků“ v médiích hlavního proudu.

„Jde krystalickou formu argumentace, kdy nesprávné názory jsou stigmatizovány rovnou jako náckovské. Stačí k tomu jen pouhé obavy z imigrantů, už ty jsou v německém mainstreamu chápány jako extrémně pravičácké, a když je něco extrémně pravičácké, už je to náckovské. A je přece přirozené, že co je náckovské, to je nebezpečné a proti tomu je třeba se bránit, proti tomu je třeba zakročit, třeba i v metru,“ poznamenává k tomu komentátor.

Podle něj ke zhoršování poměrů v zemi přispívá právě tato „samozvaná ochrana před fašismem“. Vinu si mají přičítat ti, kteří házejí slovy jako „fašista“ nebo „nácek“ na všechny strany.

Důkazem může být i polemika, kterou na sociální síti svedl s jednou občankou Miroslav Kalousek. Ta mu vyčítala, že je za napadení Ladislava Jakla spoluzodpovědný, protože stále vykládá, že SPD jsou náckové. „Pokud někoho takto nálepkujete, musíte počítat s tím, že to jednou vyvolá násilí,“ varuje občanka.

Kalousek reagoval slovy, že „náckové to jsou bezpochyby“. „Házet mi na krk odpovědnost za napadení pana Jakla je stejně nebetyčná pitomost, jako bych já činil pana Okamuru odpovědným za napadení pana Feriho,“ vzkázal.

Pod stejným příspěvkem Kalouskovi jiný občan připomněl, že jeho odpor vůči násilí kontrastuje s jeho slavným výstupem před Poslaneckou sněmovnou, kde fyzicky napadl mladého muže, který vyjadřoval odpor k jeho tehdejší politice na Ministerstvu financí.

To ale Miroslav Kalousek rázně odmítl. „Profackoval jsem dospělého muže (v osmnácti se chodívalo na vojnu i do války) ne za jiný názor, ale za vyřvávanou výhrůžku, že mě oběsí s celou rodinou,“ odepsal. Načež spokojeně dodal, že zmíněné facky byly účinným a efektivním odvrácením útoku, kterému od onoho muže čelil.

autor: jav