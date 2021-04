„Je jim jedno, jestli tady lidi chcípají!“ Skutečný důvod, proč opozice nechce ruskou a čínskou vakcínu? Expremiér vytáhl velmi mrazivou verzi

„Tady je přeci klíčová otázka i pro výsledek voleb, jak vláda zvládne očkování. Pokud - nejlépe do prázdnin - bude naočkováno šedesát procent - dovolím si tvrdit, že vyhraje volby. Proto opozice nechce připustit ruskou, čínskou, indickou nebo jakoukoliv jinou vakcínu. A je jím úplně jedno, jestli tady lidi chcípají,“ myslí si Jiří Paroubek. Bývalý předseda ČSSD podporuje Jana Hamáčka, pokud by na virtuálním sjezdu ČSSD zvítězil jeden z jeho protikandidátů, strana by dopadla ve volbách žalostně. „Toho bych se nechtěl dožít,“ dodává.

Tomáše Petříčka zkritizoval už v předešlém textu vyšlém na PL.cz . Od té doby kandidáti na předsedu ještě přibyli. Jedním z nich byla i bývalá ministryně školství a nyní poslankyně Kateřina Valachová. Na severu Vaše věc Paroubek napsal text s názvem „ Bývalý předseda ČSSD a expremiér Jiří Paroubek se netají tím, že podporuje současného předsedu a ministra vnitra Jana Hamáčka, z jeho protikandidátů, kteří se proti němu postavili v boji o křeslo šéfa strany a při páteční volbě neuspěli, byl mírně řečeno v rozpacích.

ParlamentnímListům.cz vysvětlil, kdo je tento slon. „Když jsem byl malý kluk, mojí hvězdou v zoo byl slon Petr. Chodil jsem ho obdivovat každou chvíli. Byl to idol mých dětských let,“ upřesňuje bývalý předseda ČSSD. „Ale slon je slon a politik je politik. A když může kandidovat ona, tak by mohl i ten slon, pokud by žil. Valachová je tak hrochoidní, ti lidé nemají vůbec žádnou soudnost. Ostatně Poche s Petříčkem ji také nemají. Petříček je ale aspoň ministr, nemusím souhlasit s tím, co dělá, ale má nějaké konzistentní názory, se kterými by měl úspěch u TOP 09. A voliči TOP 09 jsou z něho nadšení, což by ho mělo varovat,“ konstatuje.

„Pokud jde o paní Valachovou, za ní zůstávají jen rozbité střepy. Co dělala jako ministryně, skončilo debaklem. Mám na mysli třeba sportovní dotace, které se budou ještě nějaký rok řešit u soudu. Je úplná groteska, co její bývalí podřízení předvádějí u soudu,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz. „Kdybych byl ministrem školství a tohle předváděli moji bývalí podřízení, tak začnu ve sněmovně házet áčka, než mě vyhodí ze sněmovny. Tohle je přeci strašná ostuda. Ona ale dělá, jako by se jí to vůbec netýkalo. Říká, že s tím nemá nic společného,“ diví se. „Znepřátelila ČSSD celé sportovní prostředí. Tím, že se tehdy vyhlásily nějaké granty, pak se už schválené zrušily. Spousta sportovních klubů je nedostalo, i když už měly rozdělané nějaké investice. Pár takových klubů znám a říkají mi, že sociální demokracii už nikdy nebudou volit. To jsou lidi, se kterými jsme spolupracovali. Léta jsme jako strana budovali kontakty s těmito sportovními kluby,“ upozorňuje.

A další nepodařenou věcí Kateřiny Valachové je podle Paroubka nepodařená inkluze. „V zásadě správná myšlenka inkluze ve školách se v jejím pojetí zcela zvrhla. A namísto jejího víceméně dobrovolného a finančně státem stimulovaného rozvoje, a to jen v těch školách, ve kterých se proti inkluzi nestaví učitelé, rodiče a nebude problém ani s dětmi, šla Valachová cestou prosazování „dobra“ hlava nehlava,“ napsal k tomu ve svém textu. „Ne všude jsou rodiče ochotní, aby se škola, kam chodí jejich děti, zúčastnila inkluze. Ne všude jsou k tomu ochotní ředitelé, učitelé. Proti tomu všemu se ona postavila a odcizila sociální demokracii statisícům voličů,“ přidává pro ParlamentníListy.cz Jiří Paroubek .

Problémem ČSSD jsou lidé jako Poche, Petříček a Valachová

„Je to věc Sobotky, který ji tam dal jako neschopnou osobu bez jakékoliv politické zkušenosti. A tato osoba, která vytvořila mnoho problémů v sociální demokracii, je teď chcěla řešit. Je to k smíchu a zároveň je to tragické. V situaci, v jaké sociální demokracie je. Na jedné straně čachráři typu Pocheho, který podporuje Petříčka a Štefana, a ještě Valachová,“ nabízí svůj pohled dovnitř ČSSD bývalý předseda. „Jan Hamáček při znalosti všech jeho slabostí si myslím, že je dobrým ministrem, dobrým šéfem Ústředního krizového štábu. Problém je, že spousta lidí ho chápe jako nejlepšího ministra celé vlády, tedy hnutí ANO, že ho nespojují s ČSSD. Ale za tamtěma nic není a nikdy nic nebude. Jsou jaloví,“ je přesvědčen.

„Hamáček je schopen se se stranou probojovat aspoň do opozice v nové sněmovně. Ale tyhlety bych šacoval, že by dopadli jako v Praze, pokud by byli v čele strany. ČSSD má v Praze v některých průzkumech 1 až 2 procenta preferencí. Toho bych se nechtěl dožít, protože jsem tomu 20 let věnoval. Od té doby, co jsem ze strany vypadl, tak to jde jen dolů a dolů. Problémem jsou lidé jako Poche, Petříček a Valachová. U ní jsem čekal, že bude natolik soudná a skončí. Ona si myslí, že je na prahu nové kariéry. To vůbec nechápu," kroutí hlavou.

Jiří Paroubek se domnívá, že když skončil virtuální sjezd ČSSD vítězstvím Jana Hamáčka, budou se preference ČSSD zotavovat. „Pokud vyprodukuje dobrý program - vím, jaké programové věci má, protože jsem na nich osobně pracoval, takže je potřeba je rozvíjet a dotáhnout do konce - pokud se bude věnovat obnově a modernizaci strany - i takový plán jsem mu před časem představil. Pak je potřeba, aby měl analytické zázemí, zlepšil podstatně marketingové věci. To všechno se dá za půl roku do voleb stihnout. Myslím, že strana by mohla mít přinejhorším pět až šest procent, ale za určité konstelace dosáhnout osm až deset procent. Určitě ale ne s Petříčkem a určitě ne s Valachovou,“ konstatuje.

Zmiňuje také dubnový průzkum agentury SANEP mezi voliči a sympatizanty sociální demokracie ohledně volby jejího předsedy. „Zhruba 60 procent má Hamáček, dvacet procent Valachová, zhruba deset procent Petříček a tři procenta Štefan. Podle této agentury jsou aktuální preference ČSSD na úrovni 5,5 procent a volební preference 8 procent.

Sliboval v březnu milion, v dubnu dva miliony, kde ty vakcíny jsou?

Jiří Paroubek ve svých textech také kritizoval ministra zdravotnictví Jana Blatného, který byl tento týden odvolán. Souhlasí tedy s tímto krokem a důvody, které uvedl prezident Zeman? „Neřekl bych to jako pan prezident Zeman, že má pan ministr odpovědnost za mrtvé. Ale v zásadě mu to bylo asi jedno, protože když nemám vakcíny, někdo mě balamutí, že vakcíny dostanu... Sliboval v březnu milion, v dubnu dva miliony, kde ty vakcíny jsou? Prostě, co mu nakukaly farmaceutické firmy, to bral. On je osobně slušný člověk, o tom nepochybuji, vynikající odborník v tom, co dělá. Ale politické uvažování má malého dítěte,“ myslí si bývalý premiér.

„Tady je přeci klíčová otázka i pro výsledek voleb, jak vláda zvládne očkování. Pokud - nejlépe do prázdnin - bude naočkováno šedesát procent - dovolím si tvrdit, že vyhraje volby. Podobný vývoj je v Británii, kde ještě na začátku roku vedli labouristi, jakmile se dal do chodu vakcinační program vlády, tak měli za 14 dní převahu konzervativci a teď vedou o sedm procent,“ všímá si. „To stejné může být u nás. Proto opozice nechce připustit ruskou, čínskou, indickou nebo jakoukoliv jinou vakcínu. A je jim úplně jedno, jestli tady lidi chcípají. Bohužel se stejně tak jako exponent opozice zachoval dnes už bývalý ministr zdravotnictví Blatný a také ministr zahraničí Petříček, kterému ruská vakcína asi páchne. Také nejsem nadšený, že musíme brát vakcíny odjinud, ale je to obchod. Oni za to dostanou zaplaceno. Tak jako nám nevadí, že jezdíme na naftu vyrobenou z ruského plynu. Proč by nám mělo vadit, že kupujeme ruské vakcíny? Je třeba to řešit pragmaticky,“ uvádí a dodává. „Je jasné, jaký je tady od opozice kalkul. Nedopustit, aby byla většina obyvatelstva naočkovaná. Oni podřizují vše svým mocenským cílům.“

Má se hledat nejkvalitnější a nejlevnější nabídka

Expremiér se v textu Hloupost pravicové opozice věnoval také tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. „Pravicová zájmová koalice si vybrala k útoku na vládu téma, které může stmelovat a galvanizovat pravicové voliče. Hlavní senátor Vystrčil v televizi s vážnou tváři hovořil o tom, že přeci uspořádání tendru na dostavbu jaderné elektrárny, respektive připuštění čínské a ruské firmy do řad zhotovitelů (čínská firma byla už vládou vyřazena), bude ve svých důsledcích znamenat narušení orientace českého státu na západní struktury, tedy na Evropskou unii a NATO.“ Což je podle Paroubka čirá demagogie. „Pan Vystrčil je známý kašpar, nebo možná kašpárek. Tohle jsou přeci nesmysly. Jsme zabudovaní v institucích NATO, v Evropské unii. Tady nikdo snad s výjimkou komunistů nechce změnit západní orientaci státu,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz.

Fotogalerie: - Národní očkovací centrum

„Možná panu Vystrčilovi uniklo, že v době mé vlády ČEZ změnil dodavatele palivových článků do jaderné elektrárny. Přestali to být Američané, kteří byli dražší a méně kvalitní, a začali to řešit Rusové za levnější peníze a kvalitnější. Nevím tedy, proč to teď vadí. Nakonec Temelín byl postavený jako projekt rusko - česko - americký,“ vzpomíná. Rozhodující jsou dle něj ceny elektrické energie. „Když budou vyšší investiční náklady - třeba u Američanů a dražší dodávky, protože to Američané tak neumí, narozdíl od Rusů. Nebo Francouzi, kteří jadernou elektrárnu ve Finsku dělali jako hlemýždi a s razantně navýšenými náklady. Každého musí zajímat cena elektrické energie, až se Dukovany dokončí. Když už se musí dělat, nejsem o tom vůbec přesvědčen, hledal bych alternativní zdroje. Ale když už se to má dělat, má se hledat nejkvalitnější a nejlevnější nabídka. Pokud to budou Rusové, dejme to Rusům. Pokud to budou Jižní Korejci, dejme to jim. Pokud Američané, tak dobrá. Jde o to, že lidé můžou za dvacet let platit buď levnější, nebo dražší elektrickou energii. A nejenom lidé, ale i české firmy. A v případě dražší energie je to pro ně zátěž, snížení konkurenceschopnosti a tak dále,“ uzavřel Jiří Paroubek .

