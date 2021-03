Byl jsem dlouho loajální k ČSSD, tak jsem o Petříčkovi nemluvil, ale teď... Expremiér v ráži. A další: „Hloupá knihovnice“ Němcová, „kořala“ Kalousek

„S těmi urážkami hlavy státu by měli být opatrnější. To je jako bych já řekl, že je Němcová hloupá knihovnice, která si nestačila ani udělat vysokou školu. Nebo že pan Kalousek je kořala. To jsou asi stejně hodnotné urážky a v zásadě bych nebyl já s tím, co jsem řekl, tak daleko od pravdy,“ komentuje Jiří Paroubek ataky od jmenovaných vůči prezidentovi. Miloš Zeman i v současné době úrovní své inteligence a chápáním reálných problémů této země a jejich občanů převyšuje politiky pravice o parník. Bývalý premiér navíc s výroky prezidenta souhlasí, a to i co se týče kritizovaných ministrů. Tomáše Petříčka považuje za neschopu a doufá, že on a parta kolem něj skončí v propadlišti dějin a nezničí ČSSD.

rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil názor, že ministr zdravotnictví Jan Blatný by měl skončit kvůli své neochotě řešit nedostatek vakcín od západních farmaceutických firem ruskou či čínskou vakcínou. Což si dovolil moc a ozval se nesouhlasný pokřik jeho politických odpůrců, kterým při vyslovení jména prezidenta naskakuje kopřivka. Prezident Miloš Zeman vvyjádřil názor, že ministr zdravotnictví Jan Blatný by měl skončit kvůli své neochotě řešit nedostatek vakcín od západních farmaceutických firem ruskou či čínskou vakcínou. Což si dovolil moc a ozval se nesouhlasný pokřik jeho politických odpůrců, kterým při vyslovení jména prezidenta naskakuje kopřivka.

Například senátorka Miroslava Němcová z ODS o něm napsala, že je zrádcem naší země, jeho činy a spojenectví s Andrejem Babišem řízeně vedou k rozvratu české společnosti, nikdy nevynechal příležitost být papalášem, který ničí a rozbíjí. „Jeho zájmem je návrat k východním pořádkům, nástrojem je vzbuzování nenávisti. Patří na temnou stránku dějin naší země, řadí se k nejodpudivějším figurám. Těmi se sám obklopuje a získává od nich moc k destrukci ústavních principů, k osobní mstě, k prosazení velezrádných zájmů ve prospěch Ruska a Číny,“ domnívá se. A osm let Zemanova prezidentství hodnotí jako osm let buranství, zloby a destrukce všeho, co představuje vyšší princip, všeho, co neslouží jeho zájmům.

Servítky si jako obvykle nebral i Miroslav Kalousek, který na sociální síti k Zemanovým výrokům napsal: „Není to velezrada. Nebojte se a přestaňte o tom tak přemýšlet. Je to jenom výrok chorobomyslného starce, odtrženého od reality, postiženého pokročilou demencí.“

Jinak to ovšem vidí bývalý premiér a expředseda ČSSD Jiří Paroubek. „S těmi urážkami hlavy státu by měli být opatrnější. To je jako bych já řekl, že je Němcová hloupá knihovnice, která si nestačila ani udělat vysokou školu. Nebo že pan Kalousek je kořala. To jsou asi stejně hodnotné urážky a v zásadě bych nebyl já s tím, co jsem řekl, tak daleko od pravdy. Jsou to neslýchané věci,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Jiří Paroubek.

Šílené útoky kortešů pravice na prezidenta - server Vaše věc , kde k tomu napsal: „Vyjádření, že Miloš Zeman je zrádcem naší země na základě jednoho prezidentova názoru směřovaného dovnitř vlády a nikoliv k opozici, může prozrazovat nastupující či dokonce pokračující duševní nemoc.“ Ještě ostřejší byl ve svém textu na toto téma,, kde k tomu napsal: „Vyjádření, že Miloš Zeman je zrádcem naší země na základě jednoho prezidentova názoru směřovaného dovnitř vlády a nikoliv k opozici, může prozrazovat nastupující či dokonce pokračující duševní nemoc.“

Miloš Zeman převyšuje svojí inteligencí politiky pravice o parník

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 78% Ne 22% hlasovalo: 23813 lidí A ještě k dalším výpadům zmiňované senátorky pokračoval: „Dovolím si u těchto poněkud vášnivých a militantních vyjádření Němcové trochu zastavit. Prezident Zeman je jistě složitou osobností a mé osobní vztahy s ním byly vždy složité. Ale pokud mám srovnat formát jeho s formátem Kalouska, Jurečky anebo dokonce Němcové, musím říci, že Miloš Zeman i v současné době úrovní své inteligence a chápáním reálných problémů této země a jejich občanů převyšuje politiky pravice (a to nejen těchto několik jmenovaných výtečníků) o parník.“

Bývalý premiér navíc s výroky prezidenta souhlasí. „Pokud není Evropská komise schopná zajistit dostatek vakcín, je potřeba ohlédnout se někde jinde. V Číně, Rusku, Indii, kdekoliv, kde nám vakcíny dodají. Dokonce jsem se dočetl v Guardianu, že Evropská unie dokázala vyvézt za několik měsíců 34 milionů vakcín, z toho devět milionů do Británie, téměř milion do Spojených států. Přitom Británie a Spojené státy vakcíny v zásadě do Evropské unie neposílají,“ povšiml si s tím, že AstraZeneca krátí své dodávky. „Kromě toho v Norsku a Dánsku zastavili očkování touto vakcínou z důvodů její potenciální nebezpečnosti. Může se stát, že tato vakcína bude úplně mimo hru,“ upozornil.

„Situace je vážná, umírá denně přes dvě stě lidí, prezident vyjádřil názor a já se domnívám, že Evropská léková agentura by neměla věci zdržovat pokud jde o ruskou a čínskou vakcínu. Měla by to rychle řešit, ne v řádu měsíců, ale maximálně několika týdnů. Jinak ponese odpovědnost za stovky zbytečných úmrtí. Všichni, kteří brzdí, aby sem přišly vakcíny odjinud,“ řekl Jiří Paroubek. Proč schvalování těchto vakcín Evropské lékové agentuře tak trvá? „Je to spjaté s farmaceutickými firmami. Je to zkorumpované, nemyslím si, že by šlo o neschopnost. Vždyť velmi rychle dokázali schválit vakcínu Johnson Johnson - která mimochodem vypadá velice dobře, protože je jednoduché zajistit logistiku, nepotřebuje velké zmražování, takže je velmi vhodná pro praktické lékaře. Je ale otázka, kolik jí bude a kdy to bude,“ otázal se.

Skandální politika, která kašle na životy spoluobčanů

Čím si vysvětlit někdy až zuřivý odpor vůči Sputniku v některých kruzích v době, kdy nám vakcíny schází? „Je to stejné jako za komunistického režimu, kdy někteří skákali šipky do zadku sovětským komunistům, tak dnes někteří pravičáci by nejraději skočili šipku do zadku Američanům a lidem ve vedení Evropské unie, kteří teď nasekali při uzavírání těch smluv tolik chyb, že to snad není ani možné. Je to politika z jejich strany a úplně kašlou na životy svých spoluobčanů. Je to skandální,“ rozhorlil se. „Smlouvy jsou zřejmě špatně udělané, nikdo je ovšem neviděl, bylo by dobré, kdyby je začali prošetřovat, jestli si někdo namastil kapsu. Evropská komise je stejný problém jako když přijdou do politiky u nás lidé, kteří nikdy nebyli v praxi. Ať to byl Sobotka, je to Bartoš nebo ta předsedkyně TOP 09. Nevědí nic o životě. Stejně tak Ursula von der Leyenová. Je to na svoje léta krásná dáma, zřejmě vzorná matka a u toho to mělo zůstat. Když má řešit praktické problémy, tak neví, jak je řešit. Je to neštěstí a doplácíme na to všichni. Je třeba hledat alternativní řešení a nedělat z toho politiku víc, než je nutné,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz.

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 63% Ne 8% Nechávám na lékařích 29% hlasovalo: 8325 lidí Proč EU vyvezla 34 milionů vakcín mimo země EU “, který vyšel na jeho publikační platformě Vaše věc. V ní připomíná, že představitelé EU nechali monopolizovat zatím třem dodavatelům - k nimž teď přibude výše zmiňovaná čtvrtá firma - trh zemí EU se 450 miliony obyvatel. „Teď je samozřejmě snahou všech těch, kdo jsou nejrůznější formou navázáni na farmaceutické firmy, nenechat na trh proniknout konkurenci. Ať už ruskou, čínskou nebo ještě jinou,“ uvedl a podivil se, že předseda České vakcionologické společnosti jde dokonce tak daleko, že vystupuje proti tomu, abychom dokončili výzkum vlastní anticovidové vakcíny... „EU svojí neschopností a pravděpodobnou zkorumpovaností způsobuje situaci, že ve státech EU není dostatek vakcín. Lidé proto zbytečně umírají. Z těch více než dvě stě zemřelých denně na covid-19 by několik desítek lidí mohlo žít, kdybychom měli včas vakcíny. Alespoň v počtech, které byly vyvezeny mimo EU, pokud by byly rozděleny spravedlivě jednotlivým zemím EU podle klíče například daného počtem obyvatel,“ napsal. Tomuto tématu se Jiří Paroubek věnoval i ve svém článku „“, který vyšel na jeho publikační platformě Vaše věc. V ní připomíná, že představitelé EU nechali monopolizovat zatím třem dodavatelům - k nimž teď přibude výše zmiňovaná čtvrtá firma - trh zemí EU se 450 miliony obyvatel. „Teď je samozřejmě snahou všech těch, kdo jsou nejrůznější formou navázáni na farmaceutické firmy, nenechat na trh proniknout konkurenci. Ať už ruskou, čínskou nebo ještě jinou,“ uvedl a podivil se, že předseda České vakcionologické společnosti jde dokonce tak daleko, že vystupuje proti tomu, abychom dokončili výzkum vlastní anticovidové vakcíny... „EU svojí neschopností a pravděpodobnou zkorumpovaností způsobuje situaci, že ve státech EU není dostatek vakcín. Lidé proto zbytečně umírají. Z těch více než dvě stě zemřelých denně na covid-19 by několik desítek lidí mohlo žít, kdybychom měli včas vakcíny. Alespoň v počtech, které byly vyvezeny mimo EU, pokud by byly rozděleny spravedlivě jednotlivým zemím EU podle klíče například daného počtem obyvatel,“ napsal.

Skončí Blatný a Petříček, jak požaduje prezident?“ K tomu pro ParlamentníListy.cz dodal: „Pokud není schopen garantovat, že tu bude dostatek vakcín, a že nejlépe do začátku prázdnin bude proočkováno šest až sedm milionu lidí – čehož samozřejmě není schopen s těmi vakcínami od západoevropských firem – tak by to měl nechat někomu, kdo bude schopen k věcem pragmaticky přistupovat,“ domnívá se. Jiří Paroubek si myslí, že ministr zdravotnictví Jan Blatný by měl odejít. „Přiznám se, že jsem dlouhé měsíce přehlížel a do značné míry i toleroval argumentační, rétorické a jiné nedostatky současného ministra zdravotnictví Blatného. To, že není tak úplně člověk na svém místě, jsem pochopil zejména v okamžiku, kdy před pár týdny pan ministr sdělil české veřejnosti, že opatření vlády proti covid-19 nezabírají a vlastně naznačil, že je bezradný. To prostě ministr nikdy udělat nesmí. Nemusí se k problému, se kterým si neví rady, vyjádřit hned, ale musí říci, kdy se k němu vyjádří a kdy předloží konstruktivní řešení. Přitom kdo chtěl, musel pochopit poté, jak se postupně zvyšoval podíl nakažených koronavirem, respektive britskou mutací. To ve svých důsledcích znamená větší zahlcení nemocnic a celého zdravotního systému. A to včetně růstu počtu těžce nemocných. Pan ministr je nesporně velmi inteligentní muž a skvělý odborník, ale bohužel s malými manažerskými zkušenostmi. A už vůbec nemá zkušenosti v oblasti politického marketingu. A to je jeho velký problém,“ uvedl Paroubek ve svém dalšm textu „“ K tomu pro ParlamentníListy.cz dodal: „Pokud není schopen garantovat, že tu bude dostatek vakcín, a že nejlépe do začátku prázdnin bude proočkováno šest až sedm milionu lidí – čehož samozřejmě není schopen s těmi vakcínami od západoevropských firem – tak by to měl nechat někomu, kdo bude schopen k věcem pragmaticky přistupovat,“ domnívá se.

Tomáš Petříček jako ministr zahraničí dělá vše pro to, aby odradil tradiční voliče ČSSD Prezident Zeman mluvil kriticky i o ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi a kriticky o něm mluví i Jiří Paroubek. „Více než dva roky jsem díky vnitřní loajalitě k sociální demokracii o panu Petříčkovi vůbec nemluvil, tomuto tématu jsem se vyhýbal. Měl jsem ho za velkého hlupáka a neschopu, ale nechtěl jsem svými vyjádřeními poškozovat sociální demokracii. Pokud by tento člověk snad chtěl být předsedou sociální demokracie a za ním partička Pocheů a Pokorných, která by ho řídila jako marionetu...On sám má nulové charisma, je neschopný jako ministr zahraničí i jako politický lídr, což ukázal v komunálních volbách v Praze 7 ziskem necelých dvou procent hlasů. Nevím, co by on chtěl zachraňovat. Je naopak potřeba zachránit sociální demokracii před lidmi tohoto typu," domnívá se expředseda ČSSD.



Zastavte asistovanou sebevraždu . „Tomáš Petříček jako ministr zahraničí dělá – podle mého názoru – vše pro to, aby odradil tradiční voliče sociální demokracie od volby této strany. Jeho zahraniční politika je prakticky identická s tou, kterou dělal v letech 2006 až 2013 Karel Schwarzenberg. Prostě voličům TOP 09 a obecně českých měšťanských stran se taková politika líbí. Ale není to důvod, proč by tito lidé, kterým se líbí Petříček, někdy volili sociální demokracii. Pražská a brněnská levicová kavárna prostě neexistuje. Je fikce, blouznivá představa lidí z pražské skupiny,“ uvedl. O činnosti Tomáše Petříčka jako ministra zahraničí se Jiří Paroubek rozepsal ve své analýze o situaci v ČSSD v textu nazvaném. „Tomáš Petříček jako ministr zahraničí dělá – podle mého názoru – vše pro to, aby odradil tradiční voliče sociální demokracie od volby této strany. Jeho zahraniční politika je prakticky identická s tou, kterou dělal v letech 2006 až 2013 Karel Schwarzenberg. Prostě voličům TOP 09 a obecně českých měšťanských stran se taková politika líbí. Ale není to důvod, proč by tito lidé, kterým se líbí Petříček, někdy volili sociální demokracii. Pražská a brněnská levicová kavárna prostě neexistuje. Je fikce, blouznivá představa lidí z pražské skupiny,“ uvedl.

Vypadá to však - aspoň pohledem zvenku - že moc šancí na zisk předsedy ČSSD současný ministr zahraničí nemá. „Nemyslím si. Tito všichni neschopové, kteří jsou kolem něj, jsou nesmírně čilí v zákulisních čachrech. Pokud má být sjezd a před tím krajské konference on line, tak se obávám, že to už může zavánět falšováním z jejich strany. Myslím, že použijí jakékoliv prostředky. Tato parta dříve nebo později zmizí v propadlišti dějin. Byl bych však rád, aby v propadlišti dějin nezmizela i sociální demokracie,“ zakončil pro ParlamentníListy.cz Jiří Paroubek.

