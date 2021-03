„Je směšný. Nic neví.“ Pád Mikuláše Mináře: Hovoří exchvilkařka. Ta ví, jak to tam fungovalo

reklama

Mikuláš Minář ohlásil konec svého politického pokusu nazvaného Lidé PRO. V něm se společně s Davidem Ondráčkou a dalšími lidmi pokoušel dát dohromady politický subjekt, který by pronikl do Sněmovny. Někdejší svolavatel statisícových demonstrací proti Babišově vládě hovořil vážně o tom, že by chtěl oslovit i voliče hnutí ANO a nabídnout jim alternativu.

To vše ve středu skončilo. „Tato slova se mi nepíšou lehce. Stálo mě mnoho vnitřních zápasů k nim dojít,“ uvedl svůj facebookový příspěvek, ve kterém ohlásil konec své zaregistrované strany. Důvodem je fakt, že podle Mináře není reálné získat 500 tisíc podpisů, což si stanovil jako metu.

Minář prý chtěl oslovit zklamané lidi, které neoslovuje ani současná vláda, ani opozice. „Chtěli jsme jim dát novou víru a naději – že do politiky mohou jít lidé slušní a poctiví, kteří jim budou naslouchat,“ líčil nedostudovaný teolog.

Ke vstupu do politiky jej prý přimělo, když dokázal se spolkem Milion chvilek dvakrát zaplnit Letenskou pláň. A fakt, že takto velké demonstrace s premiérem Babišem ani nehnuly, i když jinde by prý vedly k pádu vlády.

„Babiš se protestujícím vysmál: jen si protestujte – máme demokracii. Ale moje vláda si stále drží podporu poloviny voličů,“ popisoval Minář. Uznává, že Babiš měl svým způsobem pravdu, a proto se pokusil jej o jeho voliče připravit se svým politickým projektem.

Říkal si prý, že Babiše volí lidé, na které se zapomnělo, a tak je zkusí oslovit se svým štábem dobrovolníků, aby viděli, že na ně někdo myslí. „Že si s nimi podáme ruku a budeme s nimi mluvit. Přímo na ulicích a náměstích, v hospodách a kavárnách, v divadlech a parcích,“ popsal zpětně svůj záměr s dovětkem, že nechtěl „sedět na zadku, nadávat, fňukat či kritizovat“.

Nechtěl, aby jeho hnutí získalo nějaká dvě až tři procenta a jen oslabilo jiné opoziční strany. „Proto jsme si stanovili tak odvážný cíl. Brutálně odvážný cíl. Ano, možná až moc odvážný cíl. Půl milionu podpisů. Půl milionu podpisů, které ukážou, že tu je velká poptávka po nové síle a nových lidech,“ líčil Minář.

Po čtyřech měsících sběru podpisu zjistil, že po jeho straně není poptávka. Zkusil nabídnout vysvětlení uzavřenou zemí za koronaviru. „Ukázalo se, že námi plánovaná masivní kontaktní kampaň není během lockdownů prostě možná,“ litoval. Nechce se však vymlouvat jen na covid. Pozdě mu prý došlo, že on rozhodně není ideální osobou na oslovení voličů Andreje Babiše.

Rozloučil se osobním vyznáním: „Poslední tři a půl roku svého života jsem věnoval snaze bránit a rozvíjet demokracii a občanskou společnost. Hodně jsem tomu obětoval. Studium a vysokoškolský titul. Volný čas a klid. Dovolené. Čas pro sebe a pro své blízké. Spoustu peněz. Nejlepší síly a nejlepší věk.“

Proto požádal občany, aby jej „propustili ze svých služeb“, a ujistil, že pokud to bude třeba, najde si cestu, jak se do veřejného prostoru vrátit.

I Minářovo osobní vyznání připouští to, co mnozí pojmenovávali jako největší problém jeho aktivit již od Milionu chvilek. Až náboženský zápal a víra, že se mu vše musí podařit, protože stojí na straně dobra.

Andrea Novotná, která se s Milionem chvilek rozešla ve zlém a neváhala podat svědectví o jeho vnitřním fungování, hovořila o atmosféře sekty, pocitu vlastní neomylnosti a brutálním účtování s odrodilci, kteří projevili vlastní názor.

„Jakmile přiznáte, že nejste zcela nekritický přívrženec všeho, co dotyční deklarují, jakmile přiznáte, že mlčíte, protože přemýšlíte, jestli to, co bylo řečeno jako neoddiskutovatelný fakt, skutečně takovým je, jakmile přiznáte, že samotná nespokojenost vám nestačí, a chcete praktické řešení, ba dokonce že vám Minář občas přijde jako šašek, stáváte se personou v lepším případě podezřelou, v tom horším rovnou non grata,“ popsala vloni v červnu ve svém blogu.

Vtipné prý je, že se při tom stále zaštiťují pravdou, láskou, demokracií a svobodou.

„Párkrát jsem napsala nějaký status na Facebooku... a strhla se mela: ty jsi babišovec?! Jak jsi to mohla udělat?! Kam se poděla ta Andrea, kterou jsme znali?! To je škoda, mysleli jsme si, že jsi inteligentní! Nebo naopak: ty jsi tak blbá a naivní! Případně se vytáhl rodinný kalibr: vždyť jste měli v rodině disidenta, a ty teď podporuješ estébáka?! Ostuda! Takové zklamání! Někteří udělali krátký virtuální proces: musím si tě vyřadit z přátel! – jako by jedno kliknutí mohlo na realitě něco změnit,“ popisovala Novotná.

Dokonce se prý ve chvilkách setkala se ženou, která se kvůli názoru na Andreje Babiše přestala stýkat se svou dcerou. A právě v takové atmosféře se rodil politický kapitál Mikuláše Mináře.

Andreu Novotnou požádaly ParlamentníListy.cz o pohled na politické pokračování Minářova chvilkařského angažmá. Dnes má pocit, že si to Minář přenesl i do svého politického projektu Lidé PRO. „I z mediálních výstupů jsem zachytila ty jeho osobnostní charakteristiky,“ povšimla si. A tou charakteristikou je zejména pocit „samozvaného spasitele“. „On se stylizuje do člověka, který tady všechno zachrání. Jeho výroky mi znějí strašně nabubřele, a když si přečtete, na co naráží, tak je to elitářský pocit, že tu stojí on proti Babišovi. A to mně zní hrozně směšně,“ zkusila najít příčinu Minářova neúspěchu.

Andrea Novotná. Foto: Facebook Andrey Novotné

Minářovo dnešní kajícné flagelanství, v čem všem udělal chybu a co si uvědomil příliš pozdě, může podle ní souviset i s navozením nekritické atmosféry, kterou poznala už ve chvilkách. Chybělo prostě to, aby obdivovanému Mikulášovi dokázal někdo říct, že dělá hloupost.

Minář podle ní nepochopil, že z pozice kazatele před náměstím nemůže změnit společnost, a tím spíše vybudovat politickou stranu.

Zajímavým momentem podle Novotné byla reakce Minářových vášnivých obhájců, když opustil Milion chvilek a šel budovat svůj politický projekt. Lidé, kteří jej předtím zarputile hájili před jakoukoliv kritikou, najednou zaraženě mlčeli a nevěděli, co říci.

V tu chvíli měl Minář šanci pochopit, že se v politice jen ztrapní, a zařadit zpátečku. Neučinil tak, naopak se do politiky vrhl stejně fatalistickým způsobem jako předtím do spolkové činnosti.

Jako hlavní problém politického angažmá Mikuláše Mináře vidí ale Novotná jeho zmatenost a neschopnost říci si, co vlastně chce. „Když se ho na něco novináři ptají, tak to nedokáže pojmenovat,“ všimla si. I ankety mezi lidmi, které si dělal na sociálních sítích, prý jasně ukazovaly, že vlastně neví, co chce.

„Od začátku mi přišlo, že to má nedomyšlené a že z toho jeho projektu dýchá velká zmatenost,“ uzavřela pro ParlamentníListy.cz Novotná. Ta je v současnosti členkou ODS a otevřeně hovoří o tom, že nejblíže jí je „pravé křídlo strany“ kolem Jana Zahradila.

