„Jedeme informovat do Ruska.“ Po výstupu Fica akce jeho pobočníka

První úder přišel kvůli energetice a rozhodnutí vlády v Kyjevě zastavit tok ruského plynu přes Ukrajinu.

Mezitím prudce roste cena plynu na trzích. Fico ji popsal jako kritickou. V tu chvíli Ukrajincům začíná scházet plyn, a tak ho nakupují na evropském trhu.

„Ukrajinci dobře vědí, oni jsou dobří spekulanti, že existují ustanovení, která nutí majitele potrubí na území EU přepravovat plyn nakoupený na evropském trhu na Ukrajinu. A teď. Plyn, který Ukrajina nakupuje na evropském trhu, je plyn ruského původu. A z toho mě trefí šlak! Vždyť nevypráví náhodou Zelenskyj, že mi nebude přepravovat plyn přes území Ukrajiny, protože je to ruský plyn. A on způsobuje krizi na evropském trhu, způsobuje růst cen plynu, v důsledku toho, že zastavil jeden tranzit, způsobuje paniku a nakupuje na evropském trhu plyn, který je ruský. A platí za něj,“ zesiloval hlas Fico.

„A co mi na to teď řeknete? Že je všechno v pohodě? Všechno je v pohodě, v zásadě, ne? Protože jde o Ukrajinu. Přitom Evropě to škodí, Slovensku to škodí, i Ukrajině to škodí. Jediný, kdo na tom vydělává, je Rusko,“ rozčiloval se na videu kolujícím po sociálních sítích.

Poté zmínil strategii prosazovanou, kterou lze popsat souslovím „dosažení míru prosazováním síly“. Fico ji vyložil jako strategii, jejímž cílem je Ukrajinu vyzbrojit tak moc, až si Rusko bude muset sednout k jednacímu stolu, i kdyby nechtělo.

„Ale o tohle usiluje EU už tři roky. Dokonce ta spoluúčast USA. A výsledkem je silnější Rusko. A podstatně slabší Ukrajina,“ pravil Fico.

Obvinil Zelenského, že odmítá uzavřít příměří. „Bylo to ještě v prosinci, kdy tvrdil, že válka je řešením. My stále tvrdíme, že příměří je řešení. Příměří zastaví zbytečné zabíjení. A na toto příměří ať se pak navážou další jednání, která povedou k nějakému závěru,“ zdůrazňoval Fico.

„Podstatný problém je v tom, že vy všichni se na to díváte tak, jako by tam byly nějaké papírové postavičky. ‚Tak tam padne tři sta tisíc lidí.‘ Ale mně to není jedno. Já si myslím, že je potřeba okamžitě zastavit vojenské akce a rokovat. Protože tady jsou desítky až stovky tisíc mrtvých lidí. Možná že považujete Rusy a Ukrajince za nic, ale já je považuju za normální lidi. Stejné jako jsem já. Stejné, jako jsou Francouzi a Němci. Víte, ona filozofie počítaná do posledního ukrajinského vojáka, je velice jednoduchá. Pokud vám tam nepadají němečtí, francouzští, italští nebo američtí vojáci, tak je vám to všem všechno jedno,“ nedal se zastavit Robert Fico.

A hned se přihlásil k jedné zradě.

„Ale dokud budu já předsedou vlády, tak žádný slovenský voják nepůjde na Ukrajinu. SA už čekám, co budou vykřikovat naši nešťastníci na tribunách? Že jsme zradili? A v čem jsme zradili? Tím, že bojujeme za slovenské národní a ekonomické zájmy? Že odmítáme zabíjení? A to má být zrada? Tak k takové zradě se hlásím. A za takovou zradu se nechám i odsoudit,“ řekl jasně.

Důrazně odmítl, že by se Rusové chystali napadnout Slovensko.

„I pokud bych na to přistoupil, tak pokud si vezmu tempo, jakým postupují na Ukrajině, to znamená 300 metrů za den, tak by se na Slovensko dostali v roce 2182,“ pravil premiér našich východních sousedů.

Ve stejné době letí poslanec nejsilnějšího slovenského vládního hnutí Směr-SD do Ruska. V příspěvku na facebooku označil Rusko za „svobodný svět“.

„Srdečně vás zdravím z Istanbulu, přátelé, právě odlétáme do Moskvy. Zítra se setkáme se špičkami ze sankčního seznamu Evropské unie – nemůžeme se dočkat. Naše filozofie je – musíme mluvit s našimi ruskými přáteli, válka nic neřeší. Chceme mír. Je se mnou právník David Lindtner, který je zároveň poradcem premiéra Slovenské republiky. V Rusku si s nimi rádi promluvíme o tom, co lidé jako Matovič a Čaputová udělali v oblasti právního státu. Ať žijí dobré vztahy mezi Slovenskem a Ruskem,“ napsal Blaha na facebooku.

