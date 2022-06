„Jednal jsem s Putinem v roce 2009. Už tehdy jsem si myslel, že je psychopat.“ Topolánek řádil v ČT

Za dva týdny stane Česká republika v čele Evropské unie. Výhodou premiéra Petra Fialy by mohlo být jeho zviditelnění cestou do Kyjeva, uvedl premiér doby prvního českého předsednictví Mirek Topolánek v pořadu Interview ČT24. Věnoval se především energetické bezpečnosti a zkritizoval vyjednávání francouzského prezidenta s šéfem Kremlu.

reklama

Vláda si pro české předsednictví v Radě EU stanovila pět priorit, mezi nimi nechybí zvládnutí uprchlické krize, poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost nebo posílení obranných kapacit, kybernetická bezpečnost, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Jestli se od českého předsednictví od roku 2009 něco nezměnilo, tak jsou to podle Topolánka priority v podobě energetické bezpečnosti. „Tehdy jsme jako dominantní prioritu, a v rámci evropského kontextu měli energetickou bezpečnost,“ uvedl, že dnes je to téma ještě palčivější.

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Má vláda zastropovat ceny pohonných hmot i za cenu, že na to bude doplácet z rozpočtu? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10176 lidí

„Petr Fiala má určitou výhodu v tom, že se svým způsobem zviditelnil ještě před předsednictvím cestou na Ukrajinu. Všichni tak nějak věříme, že během půlroku českého předsednictví by konflikt na Ukrajině mohl být zamrazen nebo zastaven. Zatím ale Vladimir Putin nesplnil všechny své cíle a do té doby on válku neukončí,“ uvedl s tím, že Putin chce zpět, co mu patří, a do jeho přání spadá i Česká republika.

Je potřeba se s Putinem bavit a jednat s ním, tak jak to dělá například francouzský prezident Emmanuel Macron? „Jeho trapné rozhovory s Putinem jsou spíše odrazem vnitropolitické situace ve Francii. Já prostě absolutně odmítám, aby ty vlivné státy, které permanentně po dekády kolaborovaly s ruským režimem a vyjednávaly si bilaterální smlouvy, se teď tvářily, že mluví za celou Evropskou unii,“ zamračil se expremiér. A dodal: „Mě to tedy uráží a v tomto smyslu s tím nesouhlasím.“

Celý pořad ZDE

Zavzpomínal, jak s Putinem jednal o energetické krizi právě v roce 2009: „Už tehdy jsem si myslel, že je to psychopat, mohly se k tomu přidat další případné problémy. Neznám hloubku jeho izolace a jak funguje celá kremelská administrativa.

Ti, co nepochopili, že to, co celou dobu Putin říká, i trpělivě realizuje, tak Putina strašně podcenili. Věřím, že na nějaké úrovni diplomatické nebo zpravodajské k nějakým jednáním dochází.

Putin se ale dostal do složité situace reputačního rizika, dostal se do kouta. Opotřebovávací válka, která se na Ukrajině vede, ve které Putin díky vojenské síle, kterou má, a my mu tu válku trochu platíme, tak začne získávat i v oblastech, kde jsme si mysleli, že Ukrajinci jeho postup zastaví. Dokud nezíská, co chce, nebude k otevřenému vyjednávání ochoten. Doufejme, že nedosáhne Oděsy a neovládne Černé moře,“ doplnil.

Fotogalerie: - Globální dějiny a postliberální společnost

Rusko snížilo dodávky plynu do Německa a ceny energií jdou nahoru, podle Topolánka si nás Putin testuje, co vše vydržíme a kam ustoupíme. „Pro nás to v tuto chvíli může znamenat obrovský problém,“ řekl s tím, že musíme akutně řešit alternativní dodávky proti ruskému plynu.

V kontextu toho zatím prý nemá velké výhrady vůči činnosti vlády premiéra Petra Fialy (ODS): „Dělá krátkodobé kroky, které musí udělat, dokonce asi dělá i kroky střednědobé, podle mých informací. A u těch dlouhodobých na rozdíl od minulých vlád alespoň znovu obnovili tendry na jádro, které se musejí urychlit,“ dodal bývalý předseda vlády Mirek Topolánek.

Psali jsme: Fízle. Babiš prohrál soud a už to lítá „Omezený hlupáček!“ Mirek Topolánek dostal výprask. Dráždil „naštvané Čechy“ Peksa (Piráti): Přiběhl bývalý premiér a začal urážet „Kr*va má čtyři nohy.“ „Češi nehladoví.“ Po slovech Topolánka vybuchl internet. Vylezlo vše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama