Německý kancléř Friedrich Merz krátce po víkendovém ruském smrticím útoku, kterému padlo za oběť 12 ukrajinských civilistů, oznámil, že Ukrajinci mohou zbraně ze Západu používat k útoku na cíl kdekoliv v Rusku.

„Drahý pane Merzi, nežijeme v roce 1939, aby nás tady někdo z Berlína zastrašoval,“ vypálil Blaha na sociální síti Facebook.

Hned potom se vysmál českému europoslanci Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSD), který bude stát v čele skupiny Evropského parlamentu, jež má zkontrolovat, jak Slovensko nakládá s Evropskými dotacemi.

„Nejhloupější poslanec Evropského parlamentu Zdechovský, z kterého si dělají srandu i bruselské uklízečky, řídí nějakou prý kontrolní misi na Slovensku a tady z toho někdo dělá téma. A proč? Koho proboha zajímá nějaký zakomplexovaný pravičák? Koho zajímá nějaká bezvýznamná strana europoslanců?“ ptal se Blaha s tím, že jediným cílem takové míse je, aby si europoslanci přišli na finanční diety.

Svým politickým kolegům ze strany Směr doporučil, aby Zdechovského ignorovali. Blaha tvrdí, že v Bruselu Zdechovského ignorují prakticky všichni. Snad kromě komárů, kteří chtějí vysát úplně každého.

„Ještě hloupější než Zdechovský – a to je fakt co říct – jsou výroky německého kancléře Merze,“ pokračoval Blaha s tím, že je Slovensku vyhrožováno, že přijde o peníze z fondů EU, pokud nebude dostatečně protiruské. Blaha kroutil hlavou a poznamenal, že by měl někdo Merzovi říct, že EU nesmí nic takového po členských státech chtít. A pokud to neví např. Merz, Blaha mu doporučil, abysi najal nějaké poradce, kteří mu to vysvětlí.

„Chápu, že Merz se chce po fiasku se svým zvolením na kancléře vytáhnout, a hraje si na tvrďáka, ale pokud chce z Německa udělat diktaturu násilně sjednocující Evropu, tak jen připomenu, že jeden takový už byl. A nedopadlo to dobře,“ poznamenal Blaha, který narážel jak na fakt, že Merz uspěl až ve druhém kole volby kancléře v Bundestagu, tak na Adolfa Hitlera.

Merzovo vyjadřování z Blahova pohledu může vést ke třetí světové válce, pokud Rusové vezmou Merze vážně a na případný útok německých zbraní v hloubi Ruska by odpověděli. Jedním dechem dodal, že Německo je dnes v podstatě geopoliticky bezvýznamnou zemí, zatímco Rusko je třeba brát vážně a nelze čekat, že bude Vladimir Putin tancovat tak, jak by 47. prezident USA Trump pískal.

Blaha to vidí tak, že Rusové stanovili v podstatě jednoduchou podmínku. Západní imperialisté mají dát ruce pryč od Ukrajiny. „A bude mír,“ zdůraznil Blaha. Slovensko je podle něj připraveno k dosažení takového míru napomoct.

Slovenský premiér Robert Fico během své návštěvy Arménie předestřel novinářům podobný názor.

„Politika jednoho jediného povinného názoru je stejně nebezpečná pro Evropu jako třetí světová válka. Pokud si tohle velcí kluci neuvědomí, tak směřujeme k obrovskému konfliktu. Protože suverénní postoje Slovenska nevycházejí z nějaké ješitnosti nebo úzkoprsosti. Suverénní postoje vycházejí z toho, že máme vlastní národní zájmy. Paní redaktorko, mám snad cítit vinu za to, že říkám, že je obrovská chyba zastavit dovoz jaderného paliva z ruské federace? Nebo se mám cítit vinen za to, když jsem řekl, že byla obrovská chyba, když (ukrajinský) prezident Zelenskyj zastavil tranzit plynu přes území (Ukrajiny)?“ ptal se Fico.

„Celkově se svět zbláznil. Když to sledujete, tak tomu neuvěříte,“ kroutil hlavou Fico s tím, že v Arménii mohl sledovat i ruské televize a dospěl k závěru, že západní a ruská propaganda jsou totožné, jen každá hájí jinou stranu. Ale když si toto dovolíte říct partnerům na západě, tak se zlobí.

Pár slov vzkázal přímo Merzovi.

„To, co řekl kancléř, to je jednoduše nepřijatelné. A jestli se někdo domnívá, že se vyplaším, tak to ne. … Co to je za politiku ve 21. století? Že když nebudete poslouchat, tak u vás uděláme pořádek. A to jsme kde, proboha,“ ptal se rozzlobeně Fico, který je prý připraven jet ve čtvrtek do Budapešti na konzervativní konferenci CPAC.