„Ještě nejsou odsouzení a už zase čteme odposlechy. Kdo to pouští?!“ Debata nad Hlubučkem. Hodně výbušné

reklama

Deník N v týdnu přinesl policejní dokument, jenž ukazuje, jakých údajných trestných činů se měli dopouštět bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) či zlínský podnikatel Michal Redl. Organizovaná zločinecká skupina měla vyžadovat úplatky od podnikatelů v souvislosti s různými zakázkami týkajícími se pražského dopravního podniku. V případu, který souvisí s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP), informovali žalobci o obvinění 11 lidí; deník Právo uvedl, že je celkem stíháno již 13 lidí.

Pozornost se také upíná na ministra školství Petra Gazdíka (STAN) pro jeho bližší vztah se stíhaným podnikatelem Michalem Redlem.

Psali jsme: Zlomí kauza Hlubuček Gazdíkovi vaz? „Zvažuji řadu kroků,“ říká k možným změnám ve vedení STAN

Gazdík a „Míša“ od Hlubučka: Nebyli jsme spolu na dovolené. Tak ne v létě. Ukazoval jsem mu větrolamy...

Kauza žije i na sociálních sítích, kde se k tématu rozhořela veřejná debata. Co zde však uživatele zaráží, je to, jak se citlivé policejní spisy mohly skrze média dostat na světlo světa ještě před samotným soudem.

„Mám pocit, že nechci žít ve státě, kde se živé policejní spisy, které by ze své podstaty měly být přísně důvěrné, a to včetně odposlechů, dostanou ještě před soudem prakticky do všech médií, která to vesele rozmazávají. Nejvíc mě to sere u Deníku N,“ píše twitterový uživatel Plaváček, který ono médium trestá tím, že končí s jeho předplatným.

Mám pocit, že nechci žít ve státě, kde se živé policejní spisy, které by ze své podstaty měly být přísně důvěrné, a to včetně odposlechů, dostanou ještě před soudem prakticky do všech médií, která to vesele rozmazávají. Nejvíc mě to sere u @enkocz. Končím s předplatným. — Plaváček (@plavacek) June 17, 2022

Není to však poprvé, policejní spisy unikaly i v minulosti, připomíná pod jeho příspěvkem další diskutující. Někdy to však vadí, a někdy ne: „Živé info z policejních spisů se dostalo do médií i o Babišovi, Mynářovi, otravě Bečvy atd. Vadilo tehdy, že jsme dostali info? Opravdu to teď začalo vadit všeobecně, nebo jen proto, že se Redlova parta nalepila na sympatický STAN? Co kdyby v médiích byly stejné info o partě v ANO?“ klade otázky.

„Mně to vadilo vždycky. Ale až včera jsem to sepsal, poněvadž od Deníku N jsem čekal něco jiného. Třeba začít zjišťovat, proč vše uniklo, kdo je za to odpovědný, a zda bude potrestán. To je správná novinařina,“ míní diskutér.

„Jako spousta jiných se ozýváte teď, když to postihlo ‚správňacký‘ STAN. Když šlo o Babiše, Mynáře, Faltýnka atd., předpokládám, že jste se radostně tetelil,“ reagoval na původní příspěvek Jiří Smetana.

Jiný pohled na věc na věc nabídla Alice Kaniová: „Když se to nedostane do médií, tak se taky může stát, že se to k soudu nedostane, korupce pořád funguje. Existuje něco jako veřejný zájem, a když se to týká právě toho, tak to je nejen v pořádku, ale žádoucí, aby se to zveřejnilo,“ míní.

Jako jednání ve jménu veřejného zájmu to vnímá i Daniel Foltýnek: „Pro uveřejnění mluví silný veřejný zájem. Myslím si, že redakce neporušuje zákon. Pokud tyto dvě věci platí, je to v pořádku,“ vyslovil svůj názor.

Jiní namítají, že vnímat zveřejnění důvěrných policejních spisů jako veřejný zájem, je pokřivené vnímání toho, jak by měl stát fungovat: „Podle vás je kriminální činnost těch, kdo vynáší informace ze spisu, veřejným zájmem? To tedy máte velmi pokřivené vnímání právního státu. Asi nejste schopen pochopit, že vynesené informace ze spisu mohou negativně ovlivnit vyšetřování a dokazování trestné činnosti obviněným,“ kontroval Jára Hanzlíček.

„Pohoršujeme se nad korupcí a média pak z bůh ví jakejch zdrojů kupujou odposlechy, paparazzi fotky a podobný humus, jehož zveřejnění pomohlo za celou dobu existence médií přesně nikdy a nikomu. Čí proboha je tohle zájem? Čemu to pomůže?“ nechápe Jiří Durdis.

„Takže vás nesere to, že se tady krade a že se někteří politici běžně stýkají s přáteli gangstera Krejčíře, ale to, že o tom někdo píše....“ pozastavil se Petr Kefas.

V duchu podobných protinázorů se nesl téměř celý zbytek diskuse.

Kvůli třaskavé kauze okolo dopravního podniku (DPP) pražští občanští demokraté ve čtvrtek vyzvali primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a jeho náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě) k rezignaci.

„Jako vůbec té partičce z magistrátu nevěřím a nefandím…jen odsouzení zatím nejsou a zase si čteme odposlechy… to nepouští ven opozice,“ vyjádřil pražským politikům v korupční kauze nedůvěru přispěvatel do diskuse Tomáš Kotulák.

Premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes řekl, že se nechystá odvolat ministra vnitra a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana: „Upřímně řečeno, kdyby existovalo nejmenší podezření, že předseda hnutí STAN, který je zároveň ministrem vnitra, nějak zasahuje do nějakých kauz, tak bychom určitě nebyli svědky této kauzy, která se dotýká pražského radního za hnutí STAN. S prací týmu jsem spokojen. Žádná vláda v moderní historii neměla tak složitý nástup,“ prohlásil ministerský předseda.

Psali jsme: Na Babiše jel jak kolovrátek. Hlubuček? Fiala mlčí, všímá si Tomáš Vyoral Trik s vizitkou. A další věci, co jste o Hlubučkově partě neměli vědět „Ta pýcha těch šm*jdů je neskutečná...“ František Ringo Čech rozdával kopance a Xaver koukal Minule zlato, dneska kokain. K Hlubučkovi se ozvalo vážné varování, že to může být jinak

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.