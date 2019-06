„Ježišmarja a tohle si říká novinář?“ Prezident Zeman brutálně potupil redaktora ČT

Zeman poděkoval za skvělou organizaci návštěvy kraje a hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi, zvolenému za ČSSD, poděkoval za dlouholeté přátelství. S radostí oznámil, že na Hradě uvítá dobrovolné hasiče. Poté otevřel prostor na dotazy novinářů.

Radovan Daněk z České televize se zeptal, jak to bude dál s ministerstvem kultury. „Podívejte se, poprvé za 6 let svého prezidentování, podívejte se dnes ve 20:10 na televizi Barrandov, kde jsem věnoval 15 minut popisu vztahu pana Hamáčka a pana Staňka. Za 30 let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání. Vždy jsem je pokládal za drzost,“ rozohnil se Zeman.

Posléze dodal, že se chce pokusit Jana Hamáčka a Antonína Staňka usmířit. Když se Daněk doptal, zda by Zeman otálel, kdyby žádost o Staňkovo odvolání předložil předseda vlády Andrej Babiš, Zeman se rozjel.

„Ježišmarja a tohle si říká novinář? Pan Babiš už mě požádal o toto odvolání. Pokud jste si toho ještě nevšiml. Pane redaktore, přestaňte s kadencí svých otázek, protože každá další je hloupější,“ vysmál se prezident zaměstnanci České televize.

Možnému budoucímu ministrovi kultury Michalu Šmardovi prý Zeman sdělil, že by si měl vybrat, zda se stane ministrem kultury a pomůže tím sobě, nebo se stane manažerem ČSSD pro krajské volby a tím pomůže celé straně. Zeman zdůraznil, že je asi jasné, kterou možnost by si měl vybrat každý správný sociální demokrat.

Jednání o vyslovení nedůvěry vládě považoval Zeman za ztrátu času. Místo debatování o nedůvěře se prý měly projednávat užitečné zákony. Uznal však, že především poslanci s přednostním právem mají právo exhibovat.

„A s úsměvem starého zbrojnoše vám povím příběh z 90. let, kdy projevy začala přenášet televize. A on tehdy říkal: ‚Mámo, dívej se, budu v televizi‘. Ten chlap do poslední chvíle nevěděl, co bude říkat, ale jeho máma věděla, že bude v televizi,“ zaznělo z úst prezidenta Zemana.

