„Jsme zpocení, ale makáme“, „A toto je pozlacené?“ Takto vypadala inspekce premiéra v Národním muzeu a rozkopané opeře

Minulý týden byl Babiš se svým kabinetem na návštěvě Zlínského kraje. Ten následující ale zahájil spolu se svým ministrem kultury Iljou Šmídem inspekcí několika významných pražských kulturních objektů. Návštěva souvisela se zahájením kontrolního dne ve státních příspěvkových institucích.

Prohlídku Babiš odstartoval ve staré budově Národního muzea, kde řadu let probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Ta by měla být hotova již začátkem roku 2019, kdy by měla být provedena závěrečná kolaudace. Přímo po vstupu do zadního traktu budovy Andrej Babiš za doprovodu své svity kvapem zamířil k technickému výtahu pronásledován početnou skupinou novinářů.

Následně si šéf ANO prohlédl rozlehlý interiér budovy v doprovodu generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové. ParlamentníListy.cz byly u toho, když se Andrej Babiš staral o to, jestli mu zbývá na prohlídku dost času. „Kdo to hlídá? Kdo to hlídá?“ strachoval se Babiš v souvislosti s nalinkovaným časovým plánem.

Návštěva probíhala přímo na místě aktuálních stavebních a restaurátorských prací, povinností tak byly ochranné pomůcky. Babiš měl na sobě reflexní bundu a helmu. Z budovy Národního muzea se Babiš s doprovodem vydal k objektu Státní opery. Tam se rekonstrukce objektu rozběhla teprve loni v březnu. Důvodem bylo i to, že se o tendr na rekonstrukci budovy zajímal antimonopolní úřad.

„Jsme zpocení, ale makáme.“

Zajímavý rozhovor mezi Andrejem Babišem a generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem se ale odehrál ještě před vstupem do opery a po skončení krátkého vstupu pro média před novou budovou Národního muzea neboli bývalého Federálního shromáždění.

Babiš na místě vyzvídal, kolik peněz se prostavělo, proinvestovalo a rovněž i kdy přesně dojde k otevření budovy. „Momentálně je bilance mezi víceprácemi a méněprácemi 3,67. O tolik jsme zatím zaplatili víc. Zatím nemám žádnou špatnou zprávu. Jsme sice zpocení, makáme, ale držíme termíny,“ sdělil Babišovi ředitel národního muzea v Praze Michal Lukeš.

Babiš během rozhovoru vedení Národního muzea ocenil. A to zejména kvůli tomu, že cena rekonstrukce byla nakonec z původní částky sražena na 1,7 miliardy korun s DPH. „Původní rozpočet byl 2,4 miliardy. Vy jste to soutěžili v krizi 2015, tak jste to vysoutěžili skvěle,“ pochválil Babiš vedení Národního muzea.

Lukeš nižší částku potvrdil. Potvrdil rovněž, že budova Národního muzea by měla být finálně otevřena a zkolaudována začátkem roku 2019. Generální ředitel Národního muzea ale prozradil, že budova muzea bude částečně otevřena již 28. října, a to zahájením velké československé výstavy.

Babiš s doprovodem se následně vypravil do Státní opery. V objektu aktuálně probíhají opravy prostor pro diváky i jeviště. Lešení dosahuje až ke stropu. V prostoru jeviště zeje několikametrová díra, do které má být umístěna točna, bez níž si nelze operní představení představit. Po dokončení rekonstrukce, které je plánováno na rok 2019, by v budově měly být k dispozici nové zkušebny. Po vystoupání do vyšších pater si Babiš prohlédl masivní lustr. „A toto je pozlacené?“ zajímal se.

Po skončení inspekce Babiš odjel směrem k Nové scéně Národního divadla. Kromě ní navštívil ještě budovu Invalidovny v Karlíně a prostory Národní galerie ve Veletržním paláci.

