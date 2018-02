„Jste bohatí, máte spolu děti, ale manžel vás začne mlátit. Stojí to za to?“ Václav Klaus ml. znovu otevírá téma našeho členství v EU

Poslanec Václav Klaus mladší z ODS v rozhovoru pro Český rozhlas konstatoval, že je namístě otevřít debatu o odchodu České republiky z Evropské unie, protože v tomto společenství nehrajeme příliš velkou roli. Dobře se to ukazuje např. na debatě o reformě azylové politiky EU, známé pod označením Dublin IV. Když se čeští politici proti tomuto návrhu vymezují, jsou napomínáni. A za to, že odmítáme přijímat uprchlíky, se nám hrozí sankcemi.

„Je to něco, jako když jste bohatí a máte spolu děti, ale manžel vás začíná mlátit. V takové chvíli je slušné, morální a demokratické položit si otázku, zda to stojí za to,“ řekl Klaus.

Poslanec uznává, že odchodem z EU utrpíme významné ekonomické škody, ale domnívá se, že jsou i důležitější věci než peníze. Pro Klause to jsou křesťanské hodnoty. Nechtěl by se dostat do situace, jaká panuje v některých čtvrtích ve městech západní Evropy. Dochází tam prý k tomu, že v některých částech měst nejsou křesťané vítáni a Klaus by se nechtěl dočkat něčeho podobného v Česku.

Nemluvě podle Klause o tom, že EU trpí demokratickým deficitem a Klaus se vidí jako demokrat, který kupříkladu respektuje rozhodnutí Britů z EU odejít. Pokud se Češi rozhodnou učinit stejné rozhodnutí, podle Klause mladšího to bude třeba respektovat.

Na vlnách Českého rozhlasu dostal prostor také europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL), který uznal, že EU skutečně trpí demokratickým deficitem, ale jedním dechem dodal, že se ho Unie snaží odstranit. Připomněl také, že právě v demokracii se občas každému stává, že je přehlasován. To za demokratický deficit označit nelze.

„Evropa nejsou oni, to jsme my všichni na evropském kontinentě. Kdo to nepochopil, tak mentálně uvízl ve druhé polovině 19. století,“ uvedl.

